 Санкції проти РФ повинні зберігатися до повного виконання нею мінських угод, - Боррель

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це він сказав під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

"Очільник дипломатії ЄС запевнив, що санкційна політика Євросоюзу щодо Росії залишається незмінною. Він зауважив, що санкції проти Росії мають зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Глава МЗС подякував Жозепу Боррелю за чітку позицію з цього питання", - говориться в повідомленні.

У свою чергу Кулеба детально поінформував Борреля про ситуацію на лінії розмежування, де тривають обстріли з боку тимчасово окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей. Глава МЗС позитивно відзначив нещодавній прогрес у питанні обміну утримуваними особами.

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Водночас, міністр зауважив, що за іншими напрямами перемовин у Мінську досягнути прогресу поки не вдається. Кулеба наголосив, що метою України надалі залишається досягнення миру на Донбасі.

Кулеба звернув окрему увагу на становище українських політв’язнів, які досі незаконно утримуються у Криму та на території Росії.

Сторони обговорили пріоритети ключових реформ в Україні. Дмитро Кулеба поінформував про історичний прогрес в ухваленні земельної реформи та запевнив, що закон про регулювання банківської діяльності залишається у пріоритеті уряду попри спроби його заблокувати. У свою чергу, Жозеп Боррель відзначив, що ці та інші реформи надзвичайно важливі для подальшої співпраці України та ЄС.

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