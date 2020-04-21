 Санкції проти РФ повинні зберігатися до повного виконання нею мінських угод, - Боррель

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це він сказав під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.
"Очільник дипломатії ЄС запевнив, що санкційна політика Євросоюзу щодо Росії залишається незмінною. Він зауважив, що санкції проти Росії мають зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Глава МЗС подякував Жозепу Боррелю за чітку позицію з цього питання", - говориться в повідомленні.
У свою чергу Кулеба детально поінформував Борреля про ситуацію на лінії розмежування, де тривають обстріли з боку тимчасово окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей. Глава МЗС позитивно відзначив нещодавній прогрес у питанні обміну утримуваними особами.
Водночас, міністр зауважив, що за іншими напрямами перемовин у Мінську досягнути прогресу поки не вдається. Кулеба наголосив, що метою України надалі залишається досягнення миру на Донбасі.
Кулеба звернув окрему увагу на становище українських політв’язнів, які досі незаконно утримуються у Криму та на території Росії.
Сторони обговорили пріоритети ключових реформ в Україні. Дмитро Кулеба поінформував про історичний прогрес в ухваленні земельної реформи та запевнив, що закон про регулювання банківської діяльності залишається у пріоритеті уряду попри спроби його заблокувати. У свою чергу, Жозеп Боррель відзначив, що ці та інші реформи надзвичайно важливі для подальшої співпраці України та ЄС.
Бессмертны, как огонь.Спокойны, как гранит.
Серый Кардинал
- Внучек, я жил в то время, когда нефть стоила минус 40$.
- Деда, а что такое нефть?
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
Аплодирую стоя!!!
Очередной гвоздь в крышку гроба ********* и х.уйла!!!!
Ху.вая Попасная
Полиция Таиланда обнаружила российских туристов, которые были ограблены, выселены из отеля и были вынуждены жить в пещере, сообщает Chiang Rai Times
Мужик сказал, мужик сделал