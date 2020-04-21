 25-я Українська антарктична експедиція з другої спроби дісталася до станції "Академік Вернадський". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

Через карантин команда не змогла з першого разу дістатися Антарктиди та змушена була повернутися до Києва. Лише завдяки скоординованій роботі багатьох українських відомств і дипломатичних установ 25-ту УАЕ вдалося доправити до Чилі наприкінці березня. Там вони пройшли двотижневу обсервацію та 14 квітня нарешті вирушили на станцію "Академік Вернадський".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ситуацію з коронавірусом у Південній Америці команда 25-ї Української антарктичної експедиції змушена була повернутися до Києва, - Міносвіти. ФОТО

Наразі на станції складні погодні умови: дуже вітряно та сніжно. Головним завданням полярників протягом наступних кількох днів є розвантаження корабля. У Чилі на нього погрузили приблизно 6 фур запасів продуктів, приладів та пального.

Після розвантаження судна команда 24-ї УАЕ передасть станцію 25-й експедиції та розпочне подорож додому.