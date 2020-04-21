 25-я Українська антарктична експедиція з другої спроби дісталася до станції "Академік Вернадський". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.
Через карантин команда не змогла з першого разу дістатися Антарктиди та змушена була повернутися до Києва. Лише завдяки скоординованій роботі багатьох українських відомств і дипломатичних установ 25-ту УАЕ вдалося доправити до Чилі наприкінці березня. Там вони пройшли двотижневу обсервацію та 14 квітня нарешті вирушили на станцію "Академік Вернадський".
Наразі на станції складні погодні умови: дуже вітряно та сніжно. Головним завданням полярників протягом наступних кількох днів є розвантаження корабля. У Чилі на нього погрузили приблизно 6 фур запасів продуктів, приладів та пального.
Після розвантаження судна команда 24-ї УАЕ передасть станцію 25-й експедиції та розпочне подорож додому.
полюй на собі на пінгвінів та тюленів...красота!
будь жесток с ней!
я по доброму спрашиваю....
интересно - правда...
Тільки чи рибка та до України доїжджає - не знаю...
нехило - исследуешь зависимость вылова единорогов от настроения пингвинов на день св. Патрика, или недостачу комаров на станции из-за северо-космического ветра, либо пандемию муравьев в южноамер. сельве из-за паники на бирже мазута на бирже Кито.
Максим Воронцов f3290d0a
Товарищи офицеры, грубо работаем! Разве так вас учили? Даже школьники не верят в вашу фуету!