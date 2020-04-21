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 25-я Українська антарктична експедиція з другої спроби дісталася до станції "Академік Вернадський". ФОТО

Після 6 днів шляху кораблем учасники 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) подолали останній відрізок шляху до Антарктиди і дісталися до станції "Академік Вернадський".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

25-я Українська антарктична експедиція з другої спроби дісталася до станції Академік Вернадський 01

Через карантин команда не змогла з першого разу дістатися Антарктиди та змушена була повернутися до Києва. Лише завдяки скоординованій роботі багатьох українських відомств і дипломатичних установ 25-ту УАЕ вдалося доправити до Чилі наприкінці березня. Там вони пройшли двотижневу обсервацію та 14 квітня нарешті вирушили на станцію "Академік Вернадський".

25-я Українська антарктична експедиція з другої спроби дісталася до станції Академік Вернадський 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ситуацію з коронавірусом у Південній Америці команда 25-ї Української антарктичної експедиції змушена була повернутися до Києва, - Міносвіти. ФОТО

Наразі на станції складні погодні умови: дуже вітряно та сніжно. Головним завданням полярників протягом наступних кількох днів є розвантаження корабля. У Чилі на нього погрузили приблизно 6 фур запасів продуктів, приладів та пального.

25-я Українська антарктична експедиція з другої спроби дісталася до станції Академік Вернадський 03

Після розвантаження судна команда 24-ї УАЕ передасть станцію 25-й експедиції та розпочне подорож додому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190482
 
   
 Топ коментарі
 
Классно им там, пересидят пандемию. даже надежней чем пуйлу в бункере или родне зеленского в Швеции 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 4041
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кто то знает какая польза стране от наших антарктиков...?
я по доброму спрашиваю....
интересно - правда...
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кажуть за те є квоти на виловлення рибки в тих широтах.
Тільки чи рибка та до України доїжджає - не знаю...
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Классно им там, пересидят пандемию. даже надежней чем пуйлу в бункере или родне зеленского в Швеции 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 4041
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оце весела пригода! скажи!?
полюй на собі на пінгвінів та тюленів...красота!
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Главное шоб в экспедиции были женщины, а то так и спиться там не долго в компании одних мужиков 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 6171
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Со второй попытки. Отправить экспедицию в конце осени, чтобы они смогли немного попревозмогать. Раньше ведь их отправляли летом или в начале осени.
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тобто куда отправить бубочку з полидовныкамы таки есть...
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ага.. давай!.. ударь её мышкой, ковриком, положи на неё булочку с крошечками..
будь жесток с ней!
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Угости клавку кавой! Железобетонный аргумент! 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 2183
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Хоть этим достойным уважения людям не мешайте своим карантином.
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а кто ж им помешает то? там нету коршунов Авакова, которые молодого парня десятером ловили в гидропарке Киева 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 4371
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И Ляшко не припрется с короноваирусом как в Николаев. А между прочим до недавнего времени николаев был самым безопасным местом на Земле, если не учитывать криминогенную обстановку 25-я Украинская антарктическая экспедиция со второй попытки добралась до станции "Академик Вернадский" - Цензор.НЕТ 4165
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Вы же видите,со второй попытки ушли от погони 🙂
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Леса не могут потушить неделями. А на сомнительные для Украины траты решились. Интересуюсь - поляки, финны, литовцы и прочие соседи тоже так деньги вкладывают?
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Эту станцию отдали англичане за просто так, потому что она никому не нужна. От нее до Аргентины ближе, чем до Антарктиды.
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кто то знает какая польза стране от наших антарктиков...?
я по доброму спрашиваю....
интересно - правда...
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кажуть за те є квоти на виловлення рибки в тих широтах.
Тільки чи рибка та до України доїжджає - не знаю...
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Хотя бы потому,что слово "короновирус",такое впечатление,по частоте употребления скоро заменит слова " папа" и "мама".
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Зато тем кто назад, через экватор и потом прохлаждаться в май
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хрен столько денег насобираю шоб туда попасть.....
нехило - исследуешь зависимость вылова единорогов от настроения пингвинов на день св. Патрика, или недостачу комаров на станции из-за северо-космического ветра, либо пандемию муравьев в южноамер. сельве из-за паники на бирже мазута на бирже Кито.
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Сколько свистят уже про эту станцию! Капец просто! Ну доехали и доехали. Что полезного для Украины они там наработали за всё время своего пребывания? Неизвестно. Зато ковид в чистую Антарктиду завезут- это точно. Животных хоть бы пожалели, туристы-экстремалы!
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Борис Козлов 6516a265

Максим Воронцов f3290d0a

Товарищи офицеры, грубо работаем! Разве так вас учили? Даже школьники не верят в вашу фуету!
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Може,всеж таки знайдуть базу 211 в Новій Швабії?
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Полярники 25-я Українська антарктична експедиція з другої спроби дісталася до станції "Академік Вернадський" - Цензор.НЕТ 8042 Звучит,как подводники,горцы,степники,лесники..
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МОЛОДЦЫ - ПОДВИГ! Жду в эфире японцев 8J1RL слышно каждый день - удачи
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