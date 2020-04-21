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 Політика України
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 Цінності Зеленського за рік не змінилися, - нардеп Холодов

Президент України Володимир Зеленський продовжує прямо говорити з депутатами, працює над своїми кадровими помилками і будує інститути влади за новими стандартами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов на своїй сторінці в Facebook, підбиваючи підсумки першого року роботи Володимира Зеленського на посаді президента.

"Я знаю Володимира Зеленського особисто кілька років. І я бачу, що його цінності залишилися незмінними. Те, у що він вірить, що говорить і що робить - збігається. Кілька разів президент дзвонив мені і запитував щодо моєї публічної позиції з тих чи інших законопроєктів. Мета у нас одна, а розбіжності ґрунтувалися на тому, що ми по-різному бачимо шляхи її досягнення. Я можу з ним погоджуватися, можу не погоджуватися - але це завжди пряма розмова. Для мене це цінно", - написав нардеп.

Він також зазначив, що єдиний критерій, за яким Зеленський оцінює роботу команди - це її результативність.

"Критерій один - результат. Є результат - молодець, працюй далі. Ні - не займай місця. Якщо справедливим є твердження про те, що риба гниє з голови - я сподіваюся, буде дієвим і зворотний принцип: якщо голова нормальна, то і все інше має поступово очиститися", - написав Холодов.

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Нардеп наголошує, що "Зеленський - чесний боєць, і 90% депутатів у Раді також працюють із повною віддачею, дотримуються передвиборчої програми і сповідують задекларовані цінності".

Також, на його думку, Зеленський виправляє допущені кадрові помилки.

"У якихось галузях потрібні закони прийнято і нові команди сформовано - тому є успішніші міністерства (на кшталт Мінцифри) або напряму. А є ті, де кадрова криза, куди людей із сучасним мисленням ще не підібрали. Ну і найнеприємніше - це люди , які не виправдовують очікувань. Вони потрапляють у вертикаль Кабміну, не можуть втриматися від спокус влади і великих грошей, які там курсують. І міняються буквально на очах, починають відмовлятися від задекларованих цінностей і займатися якимись брудними справами. Я бачив, як кілька разів президент потрапляв у пастку довіри - тому що взагалі нікому не довіряти не вийде, а ті, кому довіряєш, можуть виявитися не надійними", - додав Холодов.

Нардеп також зазначає, що у березні партія "Слуга народу" планувала підбити підсумки першого півріччя роботи Ради, але у зв'язку з пандемією коронавірусу довелося переглянути стратегію і пріоритети.

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"Україна потрапила в ідеальний шторм. На порядку денному одночасно: мир і війна, звільнення заручників; іноземні посольства, олігархи і їхні спроби впливати на цілі державні інститути, галузі та регіони; спроба використовувати Україну як розмінну монету в розкладі щодо імпічменту Трампу і підготовка до другого раунду цієї історії восени; пік виплат за зовнішніми боргами і кредитами, яких понабирали попередні президенти; провокації і трагедії з лісовими пожежами, і, звичайно ж, коронавірус, карантин, світовий локдаун і глобальна економічна криза непрогнозованого масштабу, яка йде вслід за ним. Завдання ускладнилися, пріоритети змінилися, невизначеність наростає - як епідеміологічна, так і в економіці. І єдине, що ми всі вже точно зрозуміли - у складній ситуації Україна може покладатися тільки на себе. Так було в 2014 році, так є в 2020-му. Напевно, пандемія і карантин повинні були нагадати багатьом нашим співгромадянам саме про це. І якщо вже ми називаємо те, що відбувається в Україні, штормом - саме час згадати, що всі ми в одному човні", - резюмував Холодов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190480
 
 
 Топ коментарі
 
Ну это верно! Цености Зеленского это Хуйло и бабло! Ценности не поменялись!
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а еще - шоу и видосики, в которых он врёт и "ничего не обещает".. и ни за что не отвечает..
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Главная ценность зеленских, и она неизменна никагда:
Ценности Зеленского за год не изменились, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 6755

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Ну это верно! Цености Зеленского это ***** и бабло! Ценности не поменялись!
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а еще - шоу и видосики, в которых он врёт и "ничего не обещает".. и ни за что не отвечает..
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Главная ценность зеленских, и она неизменна никагда:
Ценности Зеленского за год не изменились, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 6755

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ценность яжнелоха пистеть,пистеть и еще раз пистеть
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просто ценностей и не было.
Квартал
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Oleksiy Goncharenko

@GoncharenkoUa


Сегодня год со второго тура президентских выборов. От «конца эпохи бедности», до «как-то выживем» ровно один год.
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Роль не удалась. Случился провал.

Та твоя знаменитая речь на стадионе оказалась ПШИКОМ!
Те твои пафосные вопросы на стадионе - задай сегодня себе перед сном.
Боюсь в поисках ответов - не заснёшь до утра.
Хуже.
Ты стал плохой пародией на обыкновенного погрязшего в олигархах, друзьях и коррупции - украинского президента.
Слабой, зависимой и очень плохой.
Твои лучшие друзья из Квартала пересели в ОП, в ВР и на потоки.
Твои прямые эфиры из Ютюба перекочевали в пятничные эфиры на каналах олигархов.
Твои глаза, которые вначале всем улыбались теперь делают вид, что ничего не видят.
Твои ближайшие друзья с коррупционных плёнок до сих пор ходят с руками.
Боль.
Ты ничего - слышишь НИЧЕГО из обещанного не сделал.
Зачем дальше тянуть?!
Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.
Ради сохранения Украины надо просто уйти.
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Зеленский сам признался что у него нет стратегического мышления , а это главное в планировании развития страны, и он занялся тем на что способен его скудный умишка , вместе шайкой подельников разворовывать страну !
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ценность в том что все, в чем обосрался поуши посылает нам как достяжения и этих достяжений аж 12шт. он считает нас дебилами. САМ ТАКОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Создаётся впечатления,что члены шайки и.н. "слуг народа" сегодня нажрались мухоморов и пересказывают свои наркотические видения.
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Цінності у Зе дійсно не змінилися, бо вони і тепер є цінностями партії слуг народу, а не народу України.
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Давайте почекаємо ще до середини травня . Пік захворюваності в Україні - ще не є найвищим на сьогодняшній день . Подивимось на звіти МОЗ , а потому будем робити висновки .
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Чекай чого хочеш, але ми розмовляємо про цінності Зе. Змін нема!
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Собаки лают , а караван -- идёт .
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Lera , ніколи не спамив думки , що в протиріччі моєї . Взагалі , ніколи не спамив ніяких думок на цензорі . Думаю , хай кацапня тут " вискажеться " , шоб потому знати їх наміри .
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Шаг за шагом, друг за другом, шли зебобики по кругу.
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...Строит институты власти по новым стандартам. А, вот оно чо! А я, дурак, удивлялся, как это кинопродюсер в кресле Офиса Президента рулит внешней и внутренней политикой Украины!
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Ассортимент ценностей остался неизменным. Но самих ценностей стало больше.
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Впрочем, насчет ассортимента я погорячился. Он также не остался без изменений в сторону расширения.
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Так отож...
- термос,, синьёр-голодомор,, Украина - порноактриса,, эбонитовые палочки для майдановцев,, россия не агрессор, а просто отодвигает укров,,
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Порохоботы, не вопите, все идет, как при Порошенко. Ни одной посадки, война не война, медицина продолжает курс Супрун, кредиты, как и было. продаж земли, банки, как хочет Порошенко, РАЗНИЦЫ, НУ НИ КАКОЙ.
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При Порохе росла экономика а при ЗЕбиле она падает! Так что "А какая разница" тут не канает!
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Да нет, зебанат, и с "никакой разницей" вы пролетаете -все в миллион раз хуже теперь
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ви, 73/43%-ні зебіли, вже ниєте "все идет, как при Порошенко ... РАЗНИЦЫ, НУ НИ КАКОЙ". Хоча вам наводять приклади, чим саме стало гірше.
ЗІ: при Порошенко (точніше, при владі минулої коаліції БПП+НФ) затримок соціальних вирлат не було. А тут - бабла нема, і сказали не сподіватись, навіть до 26-го... до річниці...
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А тебе, видать, Порошенко пасочку передал, ты и рад. А я то думал, кому его семья их пекла. Да, жили при нем, как в Раю, но поперли, ОЖИРЕЛИ ВИДАТЬ.
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Да-да, все предприниматели уже получили "письма счастья " из горисполкома с предупреждением о сумасшедших штрафах за невыплату зарплаты и налогов во время карантина, единственно забыли указать, где и как заработать деньги... Так что президенты меняются, а ценности не меняются...
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платні зебоби вилізли, і далі зомбують, попри реальність стусанів, в першу чергу, по кишенням 73/43%-них виборців...
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Осел Оманский у нас как девка из порнофильма , согласен принять бабло в любом количестве и в любой позе и так было всегда , даже когда он зарабатывал себе на жизнь игрой членом на рояле, так что прав депупадел ,не хрена у Осла за год не поменялось , сумы только другие стали которые он принимает.
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Ну да, цель у вас одна, наркоманы обосранные
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"Честный боец" - сцыкло по жизни. От 4-х повесток в военкомат закосил. На эфир во время выборов не являлся, хотя "зуб давал", то Янину испугался, а потом окружил себя немыслимой охраной, ездит сразу на двух мерсах с одинаковыми номерами. И еще "честный боец" испугался двух дам: Федыну и Звыробий ...
Боец с дамами ... Ценности Зеленского за год не изменились, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 4162
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Бла-бла-бла. Где результаты ? Когда нечем похвалиться начинают про "ценности" и "патриотизм" рассказывать. Скоро как соевый мародер переоденутся в вышиванки и будут гимны спiвать, попутно воруя и печатая гривню.
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Миха Чаплыга

18 мин. ·

«Зеленский превратился в чистого Порошенко со своим Свинарчуком. Теперь вместо Свинарчука Ермак, вместо обогащения на обороне то же самое на медицине. Вместо того, чтобы превратить страну в субъект, как он обещал и за это голосовали - сдача полностью суверенитета Украины», - заявил Чаплыга.
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Просто Чаплига не хоче визнати, що Зе завжди був таким. Чому? Не хоче каятися, що проголосував за нікчему та Коломойського.
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зебіл-провокатор Власов Сергей b3083465 тягне сюди таких же зебілів, як "Миха Чаплыга". Все, на що вони здатні...
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Дебил Вы АН мур надо думать и анализировать и принимать ошибки а не быть тупым зацикленным дубом и лозунгом мы все умрем за своего господина а кто не с нами тот враг хоть немного напрягите свой зацикленный мозг
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Чим тобі поганий Чаплига? Він кожен день потрошки зменшує його рейтинг, в той час як Порошенко підставляє плечо зеленосрацій гадюці.
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Як був дятлом-малоросом, так і залишився.
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Sergey Naumovich

3 ч. ·

Год президенства Зеленского (точнее - второго тура выборов). Про свои достижения он пусть расскажет сам (или пресс-служба ОП), а я хотел бы освежить в голове тезисы, с которыми шел этот кандидат на выборы и сравнить это с реальностью через год после стадионных дебатов и второго тура выборов Президента.

1) "Будем сажать" Каждый кандидат эксплуатирует эту тему, пользуется этим тезисом во время предвыборной кампании. Почему бы не пообещать справедливость и не ассоциировать её приближение с собой? Но каждый раз у каждого нового президента происходит "провал". Различные Ахметовы "обилечиавются" Банковой и на этом тему закрывают. Похоже, что в этот раз произошло то же самое. Зато у нас прессуют несчастных Таню Черновол со Стерненко. В масштабах проблем такой страны, как Украина, выбран старнный приоритет. Да, необходимо разобраться в каждом кейсе, "закон один для всех" и всё такое, но без ощущения справедливости эта логика не работает. Разберитесь со схематозниками Пети/Вити. Не получается у НАБУ, САП, ГПУ и т.д. эффективно работать - поясните это общественности и сделайте перезагрузку силовых органов. Либо заявите, что всяческие "свинарчуки" - это был миф, например. Надо как-то выходить из ситуации.

2) "Конец эпохи бедности, жадности и т.д." Да, дата наступления этих событий не была указана и это крутой фокус. Да, можно списать все проблемы на коронавирус. Но судя по тому, что Украина официально стала страной с самой дорого электроэнергией в Европе, что не происходит создание настоящего антимонопольного комитета и т.д. конец эпохи жадности наступил для нас. Вам что, жалко платить самый высокий тариф на электроэнергию в Европе? Экономьте ее, выключайте свет при выходе из комнаты, но не жадничайте!

3) "Почему на высшие государственные должности назначают своих знакомых, кумовей, родственников? Почему при этом действует квота олигархов? Это пора прекращать!" Через год после второго тура выборов президента можно смело констатировать: высшие государственные должности в большинстве своем заполонили "Юзики", "кварталовцы" и люди различных олигархов. Дубилеты были декорацией, для них в итоге места не нашлось. Не нашлось места для того же Саакашвили, который имеет опыт разрушения кланово-олигархической системы и строительства качественных государственных институций. Зато Шмигаль ранее работал на структуры олигарха Ахметора. Совпадение?

4) Борьба с коррупцией. В той же таможне практически всё пока что по-старому. Единственное - неправомерную выгоду, насколько мне известно, централизованно не свозят в сумках в Киев на четвертый этаж главного здания ул. Банковой, а она в основном остается на местах у "царьков".

5) Что-то утихла история с назначением главы КМДА из ОП. "Плюсы" больше не прессуют Кличко. Что случилось? Вопросы порешали и "пормальные пацаны" добазарились?

6) Аваков по-прежнему "новое лицо" и проходит "испытательный срок"?

И главное: я не вижу желания полностью разрушить кланово-олигархическую систему. Первым признаком данного процесса стал бы открытый конкурс в тот же Антимонопольный комитет, полная его перезагрузка и прозрачная работа с ощутимыми результатами.
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этот урод наумович последний год сам топил за зеленого подонка. а когда все зебилы поняли, что опг "слуга народа" их кинула, то соответсвенно он тоже начал писать про зраду.
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ну и что человек осознал ошибку и сделал выводы и что он теперь не человек по вашей логике вы что в жизни ошибок не делали оглянитесь на свой жизненный путь
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він ЗЕМЛЮ продав ...як і обіцяв своїм подельнікам ...а зараз ще й реХферендум влаштує де попитає у ідіотів двума пунктами
1) чи вона за продаж землі "веревським"
2) чи вони за продаж "іноземцям"
...пункта проти продажу землі не буде ...
... доречі цей закон" приймали як мінімум на дві третини іноземці громадяни ізраїлю "панами" росії штатів ...і по сумісництву українські паспорти мають ...для ведення бізнесу у папуасії
...наперсточники ніколи не змінюються
не здивуюся що й "наш" нелох має у кишені папірець який легалізує його як громадянина Ізраїлю (наприклад) при запиті у "ізраїльському" посольстві ...
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ФУ. От этого ж-лизательства уже тошнит......🤢🤢🤢
Если и дальше так будет, у преЗедента будет запор на долгое время........
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Холодов- мастер ануслинга -дорого! Возможен анал - богдану яременку
( ****************)-відмова!
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"Ценності нє ізмєнілісь.Что он вєріт,что он говоріт,что дєлаєт - совпадаєт"..
Холодов правий.Ми не знаємо в шо він там вєріт,але чуємо шо він говоріт...І ні хрєна нє дєлаєт,точнісінько як і рік назад...Тобто все як було,так і лишилось...
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Какие ценности могут быть в тумане? Также пустая башка.
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ценности.. до речі, аа що там у нього в списку - гра на роялі членом, я не лох, ********* палочки, країна-порноактриса.. що там ще, хто памятає?
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Холодов - ти калібрований ІДІОТ і жополиз ! Як і твій кумир ЗЕбубочка! Тварі брехливі!
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лизнул знатно!!(но душок(неприятный)всё равно не удалил!!)
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У ЗЕ были ценности, кроме любви к деньгам, которые не пахнут?

Из ценностей меняться нечему было.
А диагноз (наркозависимость, например) меняется только, если признать болезнь и лечиться.
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Рік Зеленського: чи можна сподіватися на особу без цінностей, команди та відповідальності?

Минув рік. Чому, не будучи тоді у Блоці Петра Порошенка, я голосував рік тому за нього?
Так, він зробив і багато помилок, але ж мова йшла не про особистість, а про цінності та фаховість Порошенка і його опонента. А також про людей, які могли бути поруч: партії, лави запасних, команди. Було ж очевидно, що Зеленському мова, віра і армія - байдужі, якщо не ворожі, що досвіду він не має, що не самостійний, а залежний від олігархів. Тому корупція за нього зросте. Кажуть: ну, він же хотів хорошого!!! Так. Я теж можу захотіти найкраще в світі виконати Моцарта, обдурити усіх і перемогти на конкурсі головного диригента Віденської опери. Вигнати отого старого баригу, що там руками махає зараз, і стати за пульт. Не факт, що в мене вийде. І виправдання, що хотів я хорошого, не спрацює. Бо є питання відповідальності, про яке ми забули. Безвідповідальні громадяни безвідповідально проголосували за безвідповідального Зеленського. Бо не можна сподіватися на особу, яка немає цінностей, команди ( у політиці це партія) і відповідальності. Ці вибори мають стати уроком для всіх: опозиції, влади, виборців та й самого Володимира Зеленського.
Микола Княжицький. народний депутат-мажоритарник, блог, https://espreso.tv/article/2020/04/21/rik_zelenskogo_chy_mozhna_spodivatysya_na_osobu_bez_cinnostey_komandy_ta_vidpovidalnosti
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Які цінності у манкурта і яничара? Уйо@ок та й усе. Були б цінності, то не поперся б блазнювати над народом і державою.
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Какие ценности могут быть у какаяразница? Мама, Ленка, дети, бабки? Стратегия развития страны где, тупые ублюдки? Без стратегии вообще не было смысла вам туда переться. Посмотреть в глаза *****, объявить карантин, взять кредит - это не стратегия, а конвульсии. С войной - обсрались, с экономикой - обосрались, с карантином - обосретесь! Вы ничего больше, чем на неделю спланировать не можете. Да какая неделя, вы не знаете, что завтра будет. Как планируете запускать экономику после кризиса? Что будете делать во время кризиса? Возьмете много бабок у МВФ и просрете? А дальше?
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Його тільки за «сеньйора голодомора» треба булоб віддати обстракціі! Це ж треба до такого додуматись! Це внучок наведи та Шефір йому таке написав? А як би хтось про Холокост пожартував?! Вибрали б такого прем'єр міністром Ізраїля?
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Я й досі ствлю сібі ті ж самі питання. Чому українці так не поважають свою націю? Чому вони жалюгідно доводять, що ні, Боже спаси, вони ніякі не націоналісти. Я розумію, колоніальна історія. Але ж скільки можна відчувати себе неповноцінною нацією? Це взагалі перший в історії світу приклад обрання єврея на посаду президента (окрім, звичайно, Ізраілю). І не просто єврея, а антиукраїнця і невігласа. Скільки можна бути самозрадницькою нацією?
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А что у Зеленского и его шпаны есть какие -то "ценности", кроме брехни и наглости?
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О его ценностях не приятно слышать так,как они ничего общего не имеют с ценностями украинского народа.Также:зачем надо было идти в президенты,если только через год,и то на это подтолкнули обстоятельства,что Украина должна рассчитывать на себя.То два естественных логических,для вас убогих, вопроса:1) То на кого вы рассчитывали- и что он делал в Омане или для чего подлизывал и проявлял желание полетать на самолёте Трампа? 2) Не дебил ли он? Изменения очевидны-беззаконие и пустая казна.Может это ценности Зеленского? Постоянство,в том,что он,при поддержки своего моно стадо, все проблемы своим единоличным руководством разрешит все проблемы c беспредельным эгоистичным упорством. Факты- есть результат деятельности этого пошлого шута. А его видосики подтверждают невежество и не уважение к каждому гражданину Украины.
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А кто знает где Холодов воровал до прихода в ВР ?
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Так, глядишь, за оставшиеся 4 года в очистке, говорящая собачка научится писать и не бегать за кошками.
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Дорогой Леонид Ильичь мы ............... Плечо ваЗЕлину когда дорисовавать будут?
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