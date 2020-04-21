 Цінності Зеленського за рік не змінилися, - нардеп Холодов

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов на своїй сторінці в Facebook, підбиваючи підсумки першого року роботи Володимира Зеленського на посаді президента.
"Я знаю Володимира Зеленського особисто кілька років. І я бачу, що його цінності залишилися незмінними. Те, у що він вірить, що говорить і що робить - збігається. Кілька разів президент дзвонив мені і запитував щодо моєї публічної позиції з тих чи інших законопроєктів. Мета у нас одна, а розбіжності ґрунтувалися на тому, що ми по-різному бачимо шляхи її досягнення. Я можу з ним погоджуватися, можу не погоджуватися - але це завжди пряма розмова. Для мене це цінно", - написав нардеп.
Він також зазначив, що єдиний критерій, за яким Зеленський оцінює роботу команди - це її результативність.
"Критерій один - результат. Є результат - молодець, працюй далі. Ні - не займай місця. Якщо справедливим є твердження про те, що риба гниє з голови - я сподіваюся, буде дієвим і зворотний принцип: якщо голова нормальна, то і все інше має поступово очиститися", - написав Холодов.
Нардеп наголошує, що "Зеленський - чесний боєць, і 90% депутатів у Раді також працюють із повною віддачею, дотримуються передвиборчої програми і сповідують задекларовані цінності".
Також, на його думку, Зеленський виправляє допущені кадрові помилки.
"У якихось галузях потрібні закони прийнято і нові команди сформовано - тому є успішніші міністерства (на кшталт Мінцифри) або напряму. А є ті, де кадрова криза, куди людей із сучасним мисленням ще не підібрали. Ну і найнеприємніше - це люди , які не виправдовують очікувань. Вони потрапляють у вертикаль Кабміну, не можуть втриматися від спокус влади і великих грошей, які там курсують. І міняються буквально на очах, починають відмовлятися від задекларованих цінностей і займатися якимись брудними справами. Я бачив, як кілька разів президент потрапляв у пастку довіри - тому що взагалі нікому не довіряти не вийде, а ті, кому довіряєш, можуть виявитися не надійними", - додав Холодов.
Нардеп також зазначає, що у березні партія "Слуга народу" планувала підбити підсумки першого півріччя роботи Ради, але у зв'язку з пандемією коронавірусу довелося переглянути стратегію і пріоритети.
"Україна потрапила в ідеальний шторм. На порядку денному одночасно: мир і війна, звільнення заручників; іноземні посольства, олігархи і їхні спроби впливати на цілі державні інститути, галузі та регіони; спроба використовувати Україну як розмінну монету в розкладі щодо імпічменту Трампу і підготовка до другого раунду цієї історії восени; пік виплат за зовнішніми боргами і кредитами, яких понабирали попередні президенти; провокації і трагедії з лісовими пожежами, і, звичайно ж, коронавірус, карантин, світовий локдаун і глобальна економічна криза непрогнозованого масштабу, яка йде вслід за ним. Завдання ускладнилися, пріоритети змінилися, невизначеність наростає - як епідеміологічна, так і в економіці. І єдине, що ми всі вже точно зрозуміли - у складній ситуації Україна може покладатися тільки на себе. Так було в 2014 році, так є в 2020-му. Напевно, пандемія і карантин повинні були нагадати багатьом нашим співгромадянам саме про це. І якщо вже ми називаємо те, що відбувається в Україні, штормом - саме час згадати, що всі ми в одному човні", - резюмував Холодов.
Квартал
Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUa
Сегодня год со второго тура президентских выборов. От «конца эпохи бедности», до «как-то выживем» ровно один год.
Та твоя знаменитая речь на стадионе оказалась ПШИКОМ!
Те твои пафосные вопросы на стадионе - задай сегодня себе перед сном.
Боюсь в поисках ответов - не заснёшь до утра.
Хуже.
Ты стал плохой пародией на обыкновенного погрязшего в олигархах, друзьях и коррупции - украинского президента.
Слабой, зависимой и очень плохой.
Твои лучшие друзья из Квартала пересели в ОП, в ВР и на потоки.
Твои прямые эфиры из Ютюба перекочевали в пятничные эфиры на каналах олигархов.
Твои глаза, которые вначале всем улыбались теперь делают вид, что ничего не видят.
Твои ближайшие друзья с коррупционных плёнок до сих пор ходят с руками.
Боль.
Ты ничего - слышишь НИЧЕГО из обещанного не сделал.
Зачем дальше тянуть?!
Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.
Ради сохранения Украины надо просто уйти.
- термос,, синьёр-голодомор,, Украина - порноактриса,, эбонитовые палочки для майдановцев,, россия не агрессор, а просто отодвигает укров,,
ЗІ: при Порошенко (точніше, при владі минулої коаліції БПП+НФ) затримок соціальних вирлат не було. А тут - бабла нема, і сказали не сподіватись, навіть до 26-го... до річниці...
Боец с дамами ...
18 мин. ·
«Зеленский превратился в чистого Порошенко со своим Свинарчуком. Теперь вместо Свинарчука Ермак, вместо обогащения на обороне то же самое на медицине. Вместо того, чтобы превратить страну в субъект, как он обещал и за это голосовали - сдача полностью суверенитета Украины», - заявил Чаплыга.
3 ч. ·
Год президенства Зеленского (точнее - второго тура выборов). Про свои достижения он пусть расскажет сам (или пресс-служба ОП), а я хотел бы освежить в голове тезисы, с которыми шел этот кандидат на выборы и сравнить это с реальностью через год после стадионных дебатов и второго тура выборов Президента.
1) "Будем сажать" Каждый кандидат эксплуатирует эту тему, пользуется этим тезисом во время предвыборной кампании. Почему бы не пообещать справедливость и не ассоциировать её приближение с собой? Но каждый раз у каждого нового президента происходит "провал". Различные Ахметовы "обилечиавются" Банковой и на этом тему закрывают. Похоже, что в этот раз произошло то же самое. Зато у нас прессуют несчастных Таню Черновол со Стерненко. В масштабах проблем такой страны, как Украина, выбран старнный приоритет. Да, необходимо разобраться в каждом кейсе, "закон один для всех" и всё такое, но без ощущения справедливости эта логика не работает. Разберитесь со схематозниками Пети/Вити. Не получается у НАБУ, САП, ГПУ и т.д. эффективно работать - поясните это общественности и сделайте перезагрузку силовых органов. Либо заявите, что всяческие "свинарчуки" - это был миф, например. Надо как-то выходить из ситуации.
2) "Конец эпохи бедности, жадности и т.д." Да, дата наступления этих событий не была указана и это крутой фокус. Да, можно списать все проблемы на коронавирус. Но судя по тому, что Украина официально стала страной с самой дорого электроэнергией в Европе, что не происходит создание настоящего антимонопольного комитета и т.д. конец эпохи жадности наступил для нас. Вам что, жалко платить самый высокий тариф на электроэнергию в Европе? Экономьте ее, выключайте свет при выходе из комнаты, но не жадничайте!
3) "Почему на высшие государственные должности назначают своих знакомых, кумовей, родственников? Почему при этом действует квота олигархов? Это пора прекращать!" Через год после второго тура выборов президента можно смело констатировать: высшие государственные должности в большинстве своем заполонили "Юзики", "кварталовцы" и люди различных олигархов. Дубилеты были декорацией, для них в итоге места не нашлось. Не нашлось места для того же Саакашвили, который имеет опыт разрушения кланово-олигархической системы и строительства качественных государственных институций. Зато Шмигаль ранее работал на структуры олигарха Ахметора. Совпадение?
4) Борьба с коррупцией. В той же таможне практически всё пока что по-старому. Единственное - неправомерную выгоду, насколько мне известно, централизованно не свозят в сумках в Киев на четвертый этаж главного здания ул. Банковой, а она в основном остается на местах у "царьков".
5) Что-то утихла история с назначением главы КМДА из ОП. "Плюсы" больше не прессуют Кличко. Что случилось? Вопросы порешали и "пормальные пацаны" добазарились?
6) Аваков по-прежнему "новое лицо" и проходит "испытательный срок"?
И главное: я не вижу желания полностью разрушить кланово-олигархическую систему. Первым признаком данного процесса стал бы открытый конкурс в тот же Антимонопольный комитет, полная его перезагрузка и прозрачная работа с ощутимыми результатами.
1) чи вона за продаж землі "веревським"
2) чи вони за продаж "іноземцям"
...пункта проти продажу землі не буде ...
... доречі цей закон" приймали як мінімум на дві третини іноземці громадяни ізраїлю "панами" росії штатів ...і по сумісництву українські паспорти мають ...для ведення бізнесу у папуасії
...наперсточники ніколи не змінюються
не здивуюся що й "наш" нелох має у кишені папірець який легалізує його як громадянина Ізраїлю (наприклад) при запиті у "ізраїльському" посольстві ...
Если и дальше так будет, у преЗедента будет запор на долгое время........
( ****************)-відмова!
Холодов правий.Ми не знаємо в шо він там вєріт,але чуємо шо він говоріт...І ні хрєна нє дєлаєт,точнісінько як і рік назад...Тобто все як було,так і лишилось...
Из ценностей меняться нечему было.
А диагноз (наркозависимость, например) меняется только, если признать болезнь и лечиться.
Минув рік. Чому, не будучи тоді у Блоці Петра Порошенка, я голосував рік тому за нього?
Так, він зробив і багато помилок, але ж мова йшла не про особистість, а про цінності та фаховість Порошенка і його опонента. А також про людей, які могли бути поруч: партії, лави запасних, команди. Було ж очевидно, що Зеленському мова, віра і армія - байдужі, якщо не ворожі, що досвіду він не має, що не самостійний, а залежний від олігархів. Тому корупція за нього зросте. Кажуть: ну, він же хотів хорошого!!! Так. Я теж можу захотіти найкраще в світі виконати Моцарта, обдурити усіх і перемогти на конкурсі головного диригента Віденської опери. Вигнати отого старого баригу, що там руками махає зараз, і стати за пульт. Не факт, що в мене вийде. І виправдання, що хотів я хорошого, не спрацює. Бо є питання відповідальності, про яке ми забули. Безвідповідальні громадяни безвідповідально проголосували за безвідповідального Зеленського. Бо не можна сподіватися на особу, яка немає цінностей, команди ( у політиці це партія) і відповідальності. Ці вибори мають стати уроком для всіх: опозиції, влади, виборців та й самого Володимира Зеленського.
Микола Княжицький. народний депутат-мажоритарник, блог, https://espreso.tv/article/2020/04/21/rik_zelenskogo_chy_mozhna_spodivatysya_na_osobu_bez_cinnostey_komandy_ta_vidpovidalnosti