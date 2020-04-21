 Цінності Зеленського за рік не змінилися, - нардеп Холодов

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов на своїй сторінці в Facebook, підбиваючи підсумки першого року роботи Володимира Зеленського на посаді президента.

"Я знаю Володимира Зеленського особисто кілька років. І я бачу, що його цінності залишилися незмінними. Те, у що він вірить, що говорить і що робить - збігається. Кілька разів президент дзвонив мені і запитував щодо моєї публічної позиції з тих чи інших законопроєктів. Мета у нас одна, а розбіжності ґрунтувалися на тому, що ми по-різному бачимо шляхи її досягнення. Я можу з ним погоджуватися, можу не погоджуватися - але це завжди пряма розмова. Для мене це цінно", - написав нардеп.

Він також зазначив, що єдиний критерій, за яким Зеленський оцінює роботу команди - це її результативність.

"Критерій один - результат. Є результат - молодець, працюй далі. Ні - не займай місця. Якщо справедливим є твердження про те, що риба гниє з голови - я сподіваюся, буде дієвим і зворотний принцип: якщо голова нормальна, то і все інше має поступово очиститися", - написав Холодов.

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Нардеп наголошує, що "Зеленський - чесний боєць, і 90% депутатів у Раді також працюють із повною віддачею, дотримуються передвиборчої програми і сповідують задекларовані цінності".

Також, на його думку, Зеленський виправляє допущені кадрові помилки.

"У якихось галузях потрібні закони прийнято і нові команди сформовано - тому є успішніші міністерства (на кшталт Мінцифри) або напряму. А є ті, де кадрова криза, куди людей із сучасним мисленням ще не підібрали. Ну і найнеприємніше - це люди , які не виправдовують очікувань. Вони потрапляють у вертикаль Кабміну, не можуть втриматися від спокус влади і великих грошей, які там курсують. І міняються буквально на очах, починають відмовлятися від задекларованих цінностей і займатися якимись брудними справами. Я бачив, як кілька разів президент потрапляв у пастку довіри - тому що взагалі нікому не довіряти не вийде, а ті, кому довіряєш, можуть виявитися не надійними", - додав Холодов.

Нардеп також зазначає, що у березні партія "Слуга народу" планувала підбити підсумки першого півріччя роботи Ради, але у зв'язку з пандемією коронавірусу довелося переглянути стратегію і пріоритети.

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"Україна потрапила в ідеальний шторм. На порядку денному одночасно: мир і війна, звільнення заручників; іноземні посольства, олігархи і їхні спроби впливати на цілі державні інститути, галузі та регіони; спроба використовувати Україну як розмінну монету в розкладі щодо імпічменту Трампу і підготовка до другого раунду цієї історії восени; пік виплат за зовнішніми боргами і кредитами, яких понабирали попередні президенти; провокації і трагедії з лісовими пожежами, і, звичайно ж, коронавірус, карантин, світовий локдаун і глобальна економічна криза непрогнозованого масштабу, яка йде вслід за ним. Завдання ускладнилися, пріоритети змінилися, невизначеність наростає - як епідеміологічна, так і в економіці. І єдине, що ми всі вже точно зрозуміли - у складній ситуації Україна може покладатися тільки на себе. Так було в 2014 році, так є в 2020-му. Напевно, пандемія і карантин повинні були нагадати багатьом нашим співгромадянам саме про це. І якщо вже ми називаємо те, що відбувається в Україні, штормом - саме час згадати, що всі ми в одному човні", - резюмував Холодов.