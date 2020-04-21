 Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на керівництво землі Баварія, де проходить захід.

"Ми вирішили, що ризик надто великий", - заявив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

Цього року "Октоберфест" мав відбутися з 19 вересня по 4 жовтня.

Станом на 21 квітня в Німеччині виявлено понад 147 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Одужало понад 95 тисяч, померло 4862 особи.

"Октоберфест", який спочатку проходив у жовтні, і потім був перенесений на вересень, на час кращої погоди, був заснований у Мюнхені більш ніж 200 років тому і став щорічною традицією, переривався лише з надзвичайних причин - воєн, епідемій.

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