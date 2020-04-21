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Все про:Німеччина (1456) пиво (20) фестиваль (85)

 Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус

У Німеччині скасували всесвітньо відомий фестиваль "Октоберфест" через епідемію коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на керівництво землі Баварія, де проходить захід.

"Ми вирішили, що ризик надто великий", - заявив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

Цього року "Октоберфест" мав відбутися з 19 вересня по 4 жовтня.

Станом на 21 квітня в Німеччині виявлено понад 147 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Одужало понад 95 тисяч, померло 4862 особи.

"Октоберфест", який спочатку проходив у жовтні, і потім був перенесений на вересень, на час кращої погоди, був заснований у Мюнхені більш ніж 200 років тому і став щорічною традицією, переривався лише з надзвичайних причин - воєн, епідемій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190475
 
   
 Топ коментарі
 
До вересня ще може з'ясуватись, що ніякого коронавірусу немає, а ВОЗ з Білом Гейтсом просто хочуть вакцинувати все людство.
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Если(!) не ошибаюсь, в прошлом году было 11€ за бокал........
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Наконец-то местная канализаия со сточными водами дух переведет.
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Все повідміняли. Де вже фестивалити
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Он же проводится осенью... Походу немцы что-то знают(
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Не думаю, что «что-то знают»=>в новостях часто говорят «пока нет вакцины/мед.препаратов - нужно быть осторожными»..........
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Знают. Они знают свою политическую систему. Это вирусобесие - её отрыжка.
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Да, немцы знают историю..... Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 7385 И вирусологи предупреждают...... что именно вторая, осенне-зимняя волна Испанки привела к основным жертвам. Первая, весенняя, волна прошла почти не замеченной.
Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 1176
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Нема чого хвилюватися, бо кажуть там дороге пиво🍺
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Если(!) не ошибаюсь, в прошлом году было 11€ за бокал........
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Это точно=>коллега каждый год ездит (этот год ☹️) и каждый раз говорит - атмосфера 👍.....
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Возможно......я там не была, слышала от коллеги...........🙂
Пиво - не мое.......вино - иногда, а если к родителям в Украину приезжаю - то за приезд и хороший отпуск - чуть-чуть горілочки🙂
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та просто октоберфест, наверное, единственное? исключение, у которого обьём бокала свой )) обычно бокал автоматом ассоциируется с 0,5 л. есть ещё правда Seidl=0,33 но я не знаю, есть такие бокалы в Украине или нет.
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Осенью ждут вторую волну. Поэтому пиво заменяется шнапсом. Причём дома. Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 8393
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"Набухався по Скайпу" - зараз так модно.
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Ну, придётся пиво баррелями продавать.... по минус доллару. И рассылать по миру, не то немчура утонет - придётся выливать. А если серьёзно - жаль, конечно, хоть и не пью даже пива. Просто из уважения к труду немцев. Напрягитесь и выпейте на зло всем.
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До вересня ще може з'ясуватись, що ніякого коронавірусу немає, а ВОЗ з Білом Гейтсом просто хочуть вакцинувати все людство.
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У тебя нет шапочки из фольги, так что тебя это не касается. . Это в основном для пациентов психушек мулька. Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 1603
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иренка, мою повагу до вас ви знаете - але з казок якось вже вирос
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Дякую, навзаєм. Я теж в казки вже давно не вірю, тому всю інформацію перевіряю декілька разів. Давайте дочекаємось, коли спаде паніка і все почне з'ясовуватись. Ми обов'язково дізнаємось про реальну кількість померлих від корони в Італії, Америці, Іспанії. Вони або всі дуже налякані та помиляються з підрахунками, або навмисно обдурюють міжнародну спільноту.
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будьте ввічливим, особливо до жінки - і до вас мо повага буде....
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Шо тут було поки я фільм дивилась? Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 3234

Не знаю від кого ви мене захищали, але дякую. Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 7391
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навіть не переймайтеся - кіно хочь гарне було?
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моеи жінки найулюблініше мило - так розумію йому кінця нема....
тримайте - хттпс://ламафилм.цлуб/филм/1-великолепный-век
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а если без пива, a просто сосиски с хорошими людьми подрубать?
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Можно и без людей. По простому, с родным котом.
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та жрет он как тигра...
с ним хавать? - голодным уйдешь.... Всесвітньо відомий фестиваль пива "Октоберфест" у Баварії скасували через коронавірус - Цензор.НЕТ 3040
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еще томатофест отмените, и беготню от быков, дебилы черножопые будут недовольны.
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Пусть у нас проводят,мы им такой стол накроем в верховной раде-на целый 1 млрд.
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А чё так?
Темой выше уже можно во второй половине лета ехать)
Я лично верю нашим искпердам)))
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