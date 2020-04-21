EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
  4565  102
Все про:Білорусь (991) Лукашенко (579) освіта (690) школа (834) маски (26)

 Лукашенко проти носіння дітьми масок у школах: "Краще вікно відкрийте, провітріть, щоб було свіжо"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ті, хто змушує дітей носити маски, користуватися "горючими антисептиками на етанолі" і розсаджує по класу, просто займаються окозамилюванням і показухою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Дурість несусвітня. Не можна дітям ці маски одягати, особливо у школі. Такої вимоги не було. І якщо десь це є, ті, хто це запровадив, відповідатимуть", - зазначив Лукашенко.

На думку президента, ті, хто змушує дітей носити маски, користуватися "горючими антисептиками на етанолі" і розсаджує по класу, просто займаються "окозамилюванням і показухою".

Читайте також: Лукашенко заявляє про необхідність з наступного тижня починати навчання в школах Білорусі: "Потрібно поступово починати вчитися"

"Ви краще вікно відкрийте, провітріть, щоб було свіжо. Якщо там хтось "вправляється", швидше за все, це самодіяльність. А за те, що міністерство і губернатори не проконтролювали це питання, вони відповідатимуть", - підкреслив Лукашенко.

Весняні шкільні канікули в школах Білорусі, які почалися 30 березня, двічі продовжувалися через побоювання поширення коронавірусу. У п'ятницю міністерство освіти прийняло рішення про відновлення навчального процесу з 20 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190473
 
   
 Топ коментарі
 
Мракобесец.
Его ж родители разорвут за заболевших детей.
 показати весь коментар
 
бедные белорусы!.. кроме короновируса, они вынуждены терпеть ещё и выжившего из ума Картофельного диктатора..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Только дебилам может нравится этот дебил.
 показати весь коментар
 
А зеленожопая бздливая тварь и его шестерки про это знают?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору