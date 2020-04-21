 Лукашенко проти носіння дітьми масок у школах: "Краще вікно відкрийте, провітріть, щоб було свіжо"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Дурість несусвітня. Не можна дітям ці маски одягати, особливо у школі. Такої вимоги не було. І якщо десь це є, ті, хто це запровадив, відповідатимуть", - зазначив Лукашенко.

На думку президента, ті, хто змушує дітей носити маски, користуватися "горючими антисептиками на етанолі" і розсаджує по класу, просто займаються "окозамилюванням і показухою".

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"Ви краще вікно відкрийте, провітріть, щоб було свіжо. Якщо там хтось "вправляється", швидше за все, це самодіяльність. А за те, що міністерство і губернатори не проконтролювали це питання, вони відповідатимуть", - підкреслив Лукашенко.

Весняні шкільні канікули в школах Білорусі, які почалися 30 березня, двічі продовжувалися через побоювання поширення коронавірусу. У п'ятницю міністерство освіти прийняло рішення про відновлення навчального процесу з 20 квітня.