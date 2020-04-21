 Гострий дефіцит антисептиків в Україні подолано, - Укрспирт

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці держпідприємства.

"Відвантаження сировини для антисептиків триває сім днів на тиждень, звичайно, на свято Великодня зробили перерву на два дні. Українські виробники закупили у державного підприємства Укрспирт вже 2,6 млн л дезинфікуючого засобу. Тому гострий дефіцит подолано", - сказано в повідомленні.

У підприємстві нагадали, що в ціну сировини для антисептиків не закладається акциз. Крім того, діючі ціни на сировину для антисептика постійні і не можуть бути підвищені.

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