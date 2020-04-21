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 Суспільство, Здоров'я
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 Гострий дефіцит антисептиків в Україні подолано, - Укрспирт

Держпідприємство Укрспирт від початку квітня поставило 2,6 млн л дезинфікуючого засобу українським виробникам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці держпідприємства.

"Відвантаження сировини для антисептиків триває сім днів на тиждень, звичайно, на свято Великодня зробили перерву на два дні. Українські виробники закупили у державного підприємства Укрспирт вже 2,6 млн л дезинфікуючого засобу. Тому гострий дефіцит подолано", - сказано в повідомленні.

У підприємстві нагадали, що в ціну сировини для антисептиків не закладається акциз. Крім того, діючі ціни на сировину для антисептика постійні і не можуть бути підвищені.

Читайте також: "Укрспирт" виготовлятиме сировину для антисептиків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190472
 
 
 Топ коментарі
 
ну да...остался просто дефицит Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен, - Укрспирт - Цензор.НЕТ 9758
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Учитывая количество спиртзаводов в Украине , то мы этими антисептиками можем как минимум пол планеты снабжать , но у нас у власти дебилы и ослы , по тому вместо зарабатывания бабок сей час заводы завалят украинский рынок и снова остановятся.
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пойду в аптеку проверю
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брешуть скотиняки-нема в аптеках і близько(чорнобай)
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послушать балаболов - к нам лихтенштейнцы на работу в поле должны приезжать, и жить в бараках, платя за это по 2тыс. евро, а зарплата - 12к. должна быть.
черноземная Сверхдержава чо Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен, - Укрспирт - Цензор.НЕТ 6776
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Учитывая количество спиртзаводов в Украине , то мы этими антисептиками можем как минимум пол планеты снабжать , но у нас у власти дебилы и ослы , по тому вместо зарабатывания бабок сей час заводы завалят украинский рынок и снова остановятся.
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Да, в аптеках, где еще с неделю назад не было, уже есть.
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Спирт должен быть в свободной продаже. Впрочем как при есесере в сибири под 70 градусов на стройках БАМА.
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Цікаво, чи не пліснява влада узеленських і влаштувала цей дефіцит? Не
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Ага, есть в АТБ, 100 грн за 200 мл. Я дешевле коньяком руки мыть буду.
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Преодолен...50мл = 45грн...з распылителем
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Что появился уже спирт в аптеках? Или будем Италии помогать в первую очередь?
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А у нас був дефіцит? Чому тоді в Італію літаком відправляли???
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Не, ну все правильно, дефицита нет. Я сегодня, еще одну гонку сделал, а учитывая что "голова" (которая рубается при ректификации) это 80 % спирт, то литр дезинфектора у меня уже есть. Так что все нормуль.
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Укрспирт завжди на позитиві!
Їм ще нехватку емоцій в країні, ліквідувати, з економ. кризою боротися. І ще купа роботи з розвитку суспільства!
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