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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
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 Ми порушимо це питання більш серйозно із Зеленським й Аваковим, - Єрмак про відмову міської влади закрити ринки в Харкові та Одесі

Питання про продовження роботи продовольчих ринків у Харкові й Одесі буде більш серйозно обговорюватися з президентом України Володимиром Зеленським та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, зазначає керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у вівторок на селекторній нараді керівника ОП з очільниками облдержадміністрацій, яку він провів за дорученням Зеленського, торкнулися питання виконання рішення уряду та МОЗ про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській областях, передає Цензор.НЕТ.

Голови ОДА цих областей відзвітували, що станом на ранок 21 квітня всі продуктові ринки в їхніх регіонах закриті, проте в Харкові та Одесі вони продовжують працювати, адже очільники вказаних міст не ухвалили рішення про їхнє закриття.

"Ми порушимо це питання більш серйозно з президентом і міністром внутрішніх справ", – зазначив Єрмак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190470
 
 
 Топ коментарі
 
Кем себя вообразило это чучело ? Он по должности руководитель аппарата президента , то есть должен заниматься бумагами которые ложатся ему на подпись и обеспечивать его работу и жизнедеятельность , а оно у нас и министр иностранных дел и теперь уже и министр здравоохранения , короче лезет везде где только можно , такими темпами Осел Оманский скоро и видосики выпускать не будет , там Ермак в ютубе звездой банковой будет.
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Маркетам можно, ломбардам, Эпицентрам, кредитным спилкам....Договорняк с владельцами, мародёрство по ценам и увеличение продаж. Сайты по работе набирают только грузчиков, охранников, продавцов и курьеров. негодяи.
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Да и причем здесь рынки, если в супермакетах толпится народ? А на рынках людей поменьше и на открытом воздухе.
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Маркетам можно, ломбардам, Эпицентрам, кредитным спилкам....Договорняк с владельцами, мародёрство по ценам и увеличение продаж. Сайты по работе набирают только грузчиков, охранников, продавцов и курьеров. негодяи.
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Этого не видно! Попы и базарники конкуренты--их надо убрать...
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Не рівняйте попів і базари! В маркеті чи на ринку ніхто не цілує продукти...
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Если на то пошло, то на базаре лапают все овощи и фрукты выбирая, слюной брызгают торгуясь, часами болтают друг с другом, слюнявят пальцы раскрывая пакеты....Плюс попрошаек там толпы...Но я ЗА открытие базаров!
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Простите, а кто у нас ПреЗедент? Эпичнее бы звучало только если бы он сказал я вызову на ковер Зеленского и Авакова
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Президент у нас - подчиненный ермака. Потому, что тот назначен х*йлом.
Людям с еще хоть как-то работающим головным мозгом стыдно, как когда уроды выбрали януковича, остальных, увы, большинство...
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выкопайте пару тысяч могил рынки можно не закрывать.
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Базары, которые устроили московские попы в украинских храмах уже закрыли?
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Да и причем здесь рынки, если в супермакетах толпится народ? А на рынках людей поменьше и на открытом воздухе.
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И что Харьков и Одесса в авагарде заражений???
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Разве это имеет значение?
Я вас не скажу за всю Одессу, а в быдлохарькове практически всеми продуктовыми рынками владеет гепа кернес - уголовник со справкой из дурдома, выбранный быдлом второй раз водинтур, почетный расиянский кизяк.
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Смотрящий от "конторы" Ермак,имел во все щели-Зелю.Он "решает вопросы",а клоуна вертит на.....палочке.Навыбирали,зеленые сопли.
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Кем себя вообразило это чучело ? Он по должности руководитель аппарата президента , то есть должен заниматься бумагами которые ложатся ему на подпись и обеспечивать его работу и жизнедеятельность , а оно у нас и министр иностранных дел и теперь уже и министр здравоохранения , короче лезет везде где только можно , такими темпами Осел Оманский скоро и видосики выпускать не будет , там Ермак в ютубе звездой банковой будет.
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агент ФСБ Ермак угрожает сепарам Кернесу и Труханову.....
Может себе позволить - за ним путин....и поэтому его статус выше...
А Кернеса и Труханова курировал Сурков......
Такие себе разборки в микро-Лугандонии....
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А чому супермаркети працюють, а ринки закрити треба? На ринках ж свіже повітря, якщо в масці, то це навіть безпечніше, ніж у маркеті!
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Между прочим пивные магазины тоже работают.))) Это очччень нудный продукт в карантине, ага. Как хлеб.
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Иди ты нах ермак,можешь захватить с собой авакова и ******** преззидента
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Аваков, при всех его косяках, нам еще сгодится, я так думаю....
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Нет, сыграть свою историческую миссию против Зебила.
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не зіграє, його місія триматись при владі, його влаштовує будь-хто кого він може хоч якось контролювати. При пороху його не могли поперти, бо призначили по квоті яйценюха, і той шантажував, що не дасть голосів в ВР, потім той зміцнів завівся своїми людьми і ложив болт на пороха і яйценюха, зараз шантажує шмарклю, той і хотів би свою людину та не може. тому його місія зрадника - сидіти в тюрмі, але, на мою думку, сам не піде.
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Когда это завхоз уже закроет, наконец, свою пасть и будет тихо шуршать в подсобке???
Что оно себе позволяет вообще???
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Зачем закрывать рынки!? В супермаркете быстрей можно подхватить заразу, начиная от дверных ручек, тележек , упаковки, терминалов и тд и тп !!!!
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Я розумію коли це питання піднімає Аваков чи наприклад пемєр, а твоє діло Ермак каву президенту носити та бутерброди нарізати, твоя посада секретутки а не політика
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при работающих рынках Харьков и Одесса совсем не лидируют по числу заболевших....подозреваю что дело совсем не в рынках
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він, окрім власної цюцюрки, ще щось піднімати може???
несподівано!
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Ермак уже даже не скрывает, что зеля это декоративный президент.
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Фрукты, овощи и прочую сельхозпродукцию рыночным придется за три копейки отдавать в крупные торговые сети, чтоб совсем не сгнило. Ну, перекупщики - ладно, те особо не пострадают (хотя и они - почему они должны что-то терять из-за дебилов у власти?). А селянин по миру пойдет. Сейчас как раз молодая картошка пошла, потом клубника и так далее - догадайтесь кто за 3 копейки это все будет скупать...

Скоты, невероятные скоты. Да то, что вы на Пороха гнали (он, конечно, далеко не святой), вы преумножили в разы.
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А кому сейчас легко? С другой стороны селяне вами перечисленные украинских налогов никогда не платили. Вот считай они теперь себе получат то что получили если б налоги платили - 3 копейки.
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Ахинею написал, галочку в ведомости поставил - молодЭц!
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для молодої картоплі української ще ранувато ніби, а взагальному то ти правий
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И, кстати, дешевле, чем в прошлом году. Неудивительно - покупательская способность ниже плинтуса.
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цікаво, бо у нас ще немає, а минулими роками, то була Єгипетська
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Та египетская то вообще ужас, а не картошка. Она, кстати, в маркетах дешевая, по 29 грн. Есть еще французская (!), впервые такую вижу - по 42 грн в магазинах. Украинской в магазинах тоже пока не видела.
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це північні райони своя тільки в червні буде, ну кінець травня, а в цю пору то тільки привозна, базари закриті, то не має, а в маркетах перед вихідними не бачив.
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И это в небедном городе (я так понимаю, вы из Одессы). А представьте какая покупательская способность в депрессивных районах страны.
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Они оторваны от реального положения дел. Ну, и, не исключено, что подмахивают владельцам супермаркетов.
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Ну вот я хз, уже писал что у нас в Днепре после того как продуктовые рынки открылись цены были выше чем в сетях супермаркетов.
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Рынки вам мешают?? А мне кажется отсутствие мозгов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Да кто ты такой, чмо. Уже морду от жопы не отличить.
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ху йиз мистер Йермак?.
- наместник на земле, тень солнцеподобного найвеличнишого императора Мамина-Йурыста-Моники-разведёнки-Вуханськой и Оманской, а также КривАгоРога?..
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Закрытие рынков - это самое глупое мероприятие, которое опустило рейтинг власти ниже плинтуса. Люди не дураки, они видят очереди и цены в супермаркетах, они чувствуют отсутствие необходимых для жизни мелочей и важных вещей, которые там не купишь, они все понимают. Отрицательная энергия, к сожалению, накапливается. Глупейший запрет гулять детям в парках оборачивается ухудшением физического и психического здоровья для всей семьи... Зачем закрыли магазины одежды, там что, очереди были? Ребята, вам никто ничего не забудет! (((
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Ну к слову про рынки - у нас в Днепре после того как их открыли цены на овощи там были на 30% выше чем в ближайшем АТБ, из-за чего туда никто не стал и ходить даже до того как их опять закрыли, так что халявы не ждите.. А вот по поводу одежды полностью согласен - идет смена сезона, у кого-то штаны уже не налазят, у кого-то прошлогодние туфли разлезлись, где людям одежду то брать?
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Я скажу так, що не варто порівнювути супермаркети з базарарами і т.і. Не про справедливість річ, а про зменшення кількості контактів у любий спосіб.

Лучше перебдеть, чем недобдеть (с). Тим більше, що у нашій ситуації іншого способу боротьби із цією заразою не має. Нічого не має, і тестів на 1 млн. населення ми робимо у 10 разів меньше ніж сусіди, і ліків, масок і т.і. не має
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мозгов у вас немає, так же как и надуманной болячки
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Поднимайте, не поднимайте, но карантин вообще был введен не законно, из-за чего против Кабмина уже подано 12 исков. Любые попытки кого-то судить за невыполнение не законных постановлений Кабмина могут закончиться только пшиком.
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