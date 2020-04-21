 Ми порушимо це питання більш серйозно із Зеленським й Аваковим, - Єрмак про відмову міської влади закрити ринки в Харкові та Одесі

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у вівторок на селекторній нараді керівника ОП з очільниками облдержадміністрацій, яку він провів за дорученням Зеленського, торкнулися питання виконання рішення уряду та МОЗ про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській областях, передає Цензор.НЕТ.
Голови ОДА цих областей відзвітували, що станом на ранок 21 квітня всі продуктові ринки в їхніх регіонах закриті, проте в Харкові та Одесі вони продовжують працювати, адже очільники вказаних міст не ухвалили рішення про їхнє закриття.
"Ми порушимо це питання більш серйозно з президентом і міністром внутрішніх справ", – зазначив Єрмак.
Людям с еще хоть как-то работающим головным мозгом стыдно, как когда уроды выбрали януковича, остальных, увы, большинство...
Я вас не скажу за всю Одессу, а в быдлохарькове практически всеми продуктовыми рынками владеет гепа кернес - уголовник со справкой из дурдома, выбранный быдлом второй раз водинтур, почетный расиянский кизяк.
Может себе позволить - за ним путин....и поэтому его статус выше...
А Кернеса и Труханова курировал Сурков......
Такие себе разборки в микро-Лугандонии....
Что оно себе позволяет вообще???
несподівано!
Скоты, невероятные скоты. Да то, что вы на Пороха гнали (он, конечно, далеко не святой), вы преумножили в разы.
- наместник на земле, тень солнцеподобного найвеличнишого императора Мамина-Йурыста-Моники-разведёнки-Вуханськой и Оманской, а также КривАгоРога?..
Лучше перебдеть, чем недобдеть (с). Тим більше, що у нашій ситуації іншого способу боротьби із цією заразою не має. Нічого не має, і тестів на 1 млн. населення ми робимо у 10 разів меньше ніж сусіди, і ліків, масок і т.і. не має