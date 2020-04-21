EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  3099  94
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (5122) Яременко Богдан (106)

 "Слуга народу" Яременко про перший рік Зеленського: У зовнішній політиці стало менше істерики і порожніх обіцянок. Залишається незмінним проєвропейський курс

Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко вважає, що у президента Зеленського за перший рік на посаді є низка досягнень у зовнішній політиці.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Першою відмінною рисою президента Зеленського в сфері зовнішньої політики Яременко називає відсутність популізму в риториці: "Тепер вже офіціійно знаємо, що подати заявки на вступ до ЄС і НАТО чи провести референдум про такий вступ та вступити в ці організації - це різні речі. І замість вигадування барокових форм заяв про час чи то подачі заявки на вступ, чи то вступу ми більше займаємось практичними питаннями інтеграції".

Яременко також підкреслює, що президент тепер може не претендувати на звання талановитого дипломата і полководця: "Справою можуть займатися міністерства і фахівці без надмірної чи до дріб"язкової опіки. Якість роботи - інше питання. Але це питання існувало в наших реаліях завжди. Тим не менше, лише за ситуації, що формується, коли МЗС має можливість виконувати свої функції відповідно до закону та наявних ресурсів, а не цінних вказівок з Банкової, ми колись зможемо розрахововувати на зміну ситуації на краще".

Третім позитивним трендом, на думку Яременка, є "щирість, відвертість лідера держави, який веде складні міжнародні переговори. Уміння президента Зеленського завойовувати серця дозволило швидко встановити особисті контакти, а у випадку з Польщею й Угорщиною поклало початок діалогу, який, сподіваємось, з часом змінить тональність двостороннього діалогу. А ще важливо, що світ (і західний, і східний) переконався, що в Україні можуть бути дуже різні президенти, але зовнішня політика країни послідовна і незмінна".

Разом із тим нардеп каже, що невирішеним залишається питання війни з Росією.

"Ні щирості Володимира Зеленського у прагненні миру і зберегти життя, ні наполегливості у пошуку можливостей для контакту і домовленостей з Росією, ні готовності платити внутрішньополітичну ціну за зовнішньополітичні компроміси на переговорах про мир недостатньо для завершення війни і початку змістовних мирних переговорів", - пише Яременко.

Дивіться також: Обмін беркутівців, здача депутатської недоторканності в руки генпрокурора, мирні ініціативи Сивохо, - Черненко про рік президентства Зеленського

Крім того, за словами Яременка, існує загроза деактуалізаціі "українського питання" на міжнародній арені.

"Ні, ми нікуди не подінемось, і наші сусіди та партнери теж. Але бажання і, на жаль, можливості приділяти час проблемам України в світі ставатиме менше. І тут не варто притворятися - найскладніші проблеми сьогодонення ми не можемо розв"язати покладаючись винятково на власні внутрішні сили та ресурси.

Коронавірус не принесе мир. Просто не може. А ось убити інтерес і увагу до України може. Додатково ускладнюватимуть ситуацію президентські вибори в США. Потрібен чіткий план, і реалізація його "ще вчора"", - резюмує Яременко.

 Слуга народу Яременко про перший рік Зеленського: У зовнішній політиці стало менше істерики і порожніх обіцянок. Залишається незмінним проєвропейський курс 01
Слуга народу Яременко про перший рік Зеленського: У зовнішній політиці стало менше істерики і порожніх обіцянок. Залишається незмінним проєвропейський курс 02
Слуга народу Яременко про перший рік Зеленського: У зовнішній політиці стало менше істерики і порожніх обіцянок. Залишається незмінним проєвропейський курс 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190467
 
   
 Топ коментарі
 
Анальное бородатое чмо уже определилось с проститутками?! И решило пердануть!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
 показати весь коментар
 
 
просто не стало самой внешней политики "Слуга народу" Яременко про перший рік Зеленського: У зовнішній політиці стало менше істерики і порожніх обіцянок. Залишається незмінним проєвропейський курс - Цензор.НЕТ 681
 показати весь коментар
 
 
У кожного зебіла чи не головною ознакою є нагла і цинічна брехня. Цей Яременко, який брехав, що йому дружина дозволила знімати простітуток під час засідань - один із таких упоротих зебілів.
 показати весь коментар
 
 
О!Й еще один ...оця дрепутат массажер от бубочки пердонуло галиматью.... даже евреи в ауте от этой на жужужуж банды имени слуги одного бородатого придурковатого дедушки которого если по хорошему надо просто повесить на суку вместе с клоуном и его шоблой..ОПГ имени бубочки роковыны ля ля...
 показати весь коментар
 
 
Анальное бородатое чмо уже определилось с проститутками?! И решило пердануть!
 показати весь коментар
 
 
Молчал бы лучше-покоритель женских сердец. "Слуга народа" Яременко о первом годе Зеленского: Во внешней политике стало меньше истерики и пустых обещаний. Остается неизменным проевропейский курс - Цензор.НЕТ 6204
 показати весь коментар
 
 
Путь к сердцу женщины ведёт через табу. "Слуга народа" Яременко о первом годе Зеленского: Во внешней политике стало меньше истерики и пустых обещаний. Остается неизменным проевропейский курс - Цензор.НЕТ 9963
 показати весь коментар
 
 
Нет. Сейчас движемся вниз и с ускорением. А до этого было вверх.
 показати весь коментар
 
 
Ярьоменко хоче зайти в Європу через бек дор? "Слуга народа" Яременко о первом годе Зеленского: Во внешней политике стало меньше истерики и пустых обещаний. Остается неизменным проевропейский курс - Цензор.НЕТ 1562 Ми нє іщем лєгких путєй, ми пєрєступім чєрєз всє табу!
 показати весь коментар
 
 
Больше проституток готовы отказаться от табу на анал.
 показати весь коментар
 
 
«Хвали мене, моя губонько, бо як не будеш, то розірву тебе до самісіньких вух». Так говорит народная мудрость о людях, которые сами себя восхваляют и восторгаются своими «достижениями». Не самим себя надо хвалить, а чтобы люди одобряли достойную …
 показати весь коментар
 
 
это тот самый Яременко который ищет постоянно анал и в ВР и на улицах, да?
 показати весь коментар
 
 
что именно там у вас так горит, киевляне, что его так торкнуло?
 показати весь коментар
 
 
Еременко в Чернобыль сьездил,по лесу грибов насобирал.
 показати весь коментар
 
Не стало Зовнішньої політики...! Втім й внутрішньої нестало.! Лише дебільні відосики й лопотіння шизоїда....
 показати весь коментар
 
 
Этот Яременко, как выясняется, самую грязную жопу языком отполирует до блеска.
 показати весь коментар
 
 
Улыбнули слова любителя прости господи, сидел бы уже и не квакал в Сн одни зашкваренные и каждый день все больше и больше у них пандемия всевластия нимб иногда или рога поправляйте у себя на голове
 показати весь коментар
 
 
Хтось ще слухає цього дуполюбного бороданя?
Втім, волохате посміховисько праве - багато що змінилося.
Колись казали "все буде Україна!"
А за Зебіла на місце останнього слова треба ставити "дупа"
 показати весь коментар
 
 
Анал табу - єдине ваше досягнення, мерзота.
 показати весь коментар
 
 
Посмотрите только на эту придурочную рожу,- и тогда вы осознаете все европейское сознанье.
 показати весь коментар
 
 
все ясно - мир любой ценой и все важные вопросы только через референдум
 показати весь коментар
 
Все надзвичайно погано в Шмарклі , якщо тримає таких збоченців біля себе . Вони не розуміють , що досить лише один раз обісратись , більше не треба , одного разу достатньо .
 показати весь коментар
 
 
А Баризі було достатньо " цинічних бандер " більше питань до нього не виникало .
 показати весь коментар
 
Вже рік зелупа на троні, а зебіли все про Чоколяда
 показати весь коментар
 
Какой откровенный и наглый звиздеж от "Яременко попал в секс-скандал:в интернет попали кадры,на которых он во время заседания ВР,заказывал услуги проституток через мобильное приложение на смартфоне")))
Внешняя политика просрна напрочь,на зеленую макаку смотрят,как на полного неадеквата,клоуна не принимают нигде.
 показати весь коментар
 
 
Умение обосраться приписать в плюс??? Это он отдельно дает интервью только для избирателей зеленского?
 показати весь коментар
 
 
За час президентства Володимира Зеленського міжнародна коаліція на підтримку України розвалилася, заявив в ефірі "Прямого" політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач."Там де ми із загальної риторики президента виходимо у конкретику професійної діяльності, то там ми бачимо не просто пробіли, а відкати назад. Тобто замість того, щоб будувати й зміцнювати, ми бачимо руйнацію та ерозію. Найкраще це видно у зовнішній політиці - як була піддана ерозії міжнародна коаліція на підтримку України. Те, що президент Порошенко назвав антиросійською міжнародною коаліцією. Вона, по суті, розсипалась за президентства Зеленського", - сказав експерт.
 показати весь коментар
 
 
Как же , как же помню в советской школе учил эту басню:
Кукушка хвалит петуха , за то что хвалит он кукушку.
 показати весь коментар
 
 
то тебе не смски киве слать с предложениями за сотню мырыканськых карбованцив...
а так да - пока бубочка тянет токо на ученика оленевода..
 показати весь коментар
 
 
Результати дуже печальної роботи Зеленського і Ко:
1) Боротьба з олігархами завершилась, так і не почавшись. Олігархи при Зеленському просто розцвіли як орхідеї.
2) Боротьба з корупцією завершилась, так і не почавшись. Корупція вилізла на голову президенту і добре себе почуває.
3) Війна в голові Зеленського вже взагалі завершилась, тільки трішки пострілюють. І дуже прикро, що президент просто панічно боїться власні ЗСУ, яким так необхідна підтримка. Президент повинен кожного тижня бувати на реальній передовій і спілкуватися з простими військовими, а не з накрохмаленими генералами за 200 км. від передової.
4) Про обміни полоненими, це взагалі шоу, віддаємо цінних свідків (Цемах), а нам повертають різне лайно. А справжніх полонених - військових, кримських татар, українських патріотів нам не повертають.
5) Здача України путіну стала пріоритетом зовнішньої політики Зеленського.
6) Економіка України здохла безповоротно. Зеленському взагалі начхати на економіку, він подарував її олігархам, які вважають її власним гаманцем.
7) З захмарними зарплатами чиновників, наглядовими радами і.т.д. ніхто боротись не хоче ((Коболев за 2019 рік отримав дохід - 342 млн.грн. , і вже Зеленський з ним уклав новий контракт до 2024р.)).
8) Бідність та зубожіння народу не зупинилось, а посилилось з катастрофічною швидкістю.
9) Безробіття населення розростається щосекунди, як чума, що породжує агресію у людей і безнадійність. Людина на державу взагалі не може розраховувати, а тільки на себе.
10) Такого провалу по бюджету не було мабуть за всю історію України. Просто чорна діра.
11) Таємні договорняки і рішалово, продовжилось і навіть удосконалюється. Якщо коротко то все буде - ЄРМАК !!!
12) Весни і посадок в Україні, як не було так і не має. (Хіба що українських патріотів, військових арештують).
13) Кумівство, сватівство і «свинарчуки» при Зеленському процвітають і проростають, як амброзія. А головним «свинарчуком» Зеленського став Єрмак.
14) Все лайно і мразота, стали найкращими друзями зелених гуманоїдів. (Портнов,ОПЗЖ і.т.д).
15) Агенти ФСБ (Єрмак) вже прямо поруч з першою особою країни, і керують президентом, як пішаком. Про Медведчука я взагалі мовчу - тому що це лайно потрібно просто РОЗСТРІЛЯТИ під посольством Росії і розіп'яти на воротах.
16) В країні ввели карантин і дикі штрафи, не забезпечивши населення елементарними засобами захисту (маски веземо з Китаю - стидоба).
17) Думки і бажання українського народу владу взагалі не цікавлать.
18) Стратегії розвитку України як не було так і не має, пливемо, як лайно за течією.
19) Відосики нашого гаранта - вже просто задовбали і бісять. Гарант живе в своєму акваріумі в якому все добре. А в деякі моменти виглядає, як розгублений хлопчик, який загубився і ось-ось розплачеться.
Ось такі досягнення нашого найвеличнішого, найрозумнішого ЗЕ імператора !!! Люди подарували Зеленському титул президента, але він не цінує цього подарунку. Маючи всю колосальну повноту влади - не зробив нічого !!! Тому кінець нашого гаранта буде невтішний і печальний !!!
 показати весь коментар
 
 
Возврат Рашки в ПАСЕ - главное "достижение" оманского ОСЛА.

 показати весь коментар
 
 
Ну...а отступление на фронте? - тоже не последнее.
 показати весь коментар
 
 
Результати дуже печальної роботи Зеленського і Ко:
1) Боротьба з олігархами завершилась, так і не почавшись. Олігархи при Зеленському просто розцвіли як орхідеї.
2) Боротьба з корупцією завершилась, так і не почавшись. Корупція вилізла на голову президенту і добре себе почуває.
3) Війна в голові Зеленського вже взагалі завершилась, тільки трішки пострілюють. І дуже прикро, що президент просто панічно боїться власні ЗСУ, яким так необхідна підтримка. Президент повинен кожного тижня бувати на реальній передовій і спілкуватися з простими військовими, а не з накрохмаленими генералами за 200 км. від передової.
4) Про обміни полоненими, це взагалі шоу, віддаємо цінних свідків (Цемах), а нам повертають різне лайно. А справжніх полонених - військових, кримських татар, українських патріотів нам не повертають.
5) Здача України путіну стала пріоритетом зовнішньої політики Зеленського.
6) Економіка України здохла безповоротно. Зеленському взагалі начхати на економіку, він подарував її олігархам, які вважають її власним гаманцем.
7) З захмарними зарплатами чиновників, наглядовими радами і.т.д. ніхто боротись не хоче ((Коболев за 2019 рік отримав дохід - 342 млн.грн. , і вже Зеленський з ним уклав новий контракт до 2024р.)).
8) Бідність та зубожіння народу не зупинилось, а посилилось з катастрофічною швидкістю.
9) Безробіття населення розростається щосекунди, як чума, що породжує агресію у людей і безнадійність. Людина на державу взагалі не може розраховувати, а тільки на себе.
10) Такого провалу по бюджету не було мабуть за всю історію України. Просто чорна діра.
11) Таємні договорняки і рішалово, продовжилось і навіть удосконалюється. Якщо коротко то все буде - ЄРМАК !!!
12) Весни і посадок в Україні, як не було так і не має. (Хіба що українських патріотів, військових арештують).
13) Кумівство, сватівство і «свинарчуки» при Зеленському процвітають і проростають, як амброзія. А головним «свинарчуком» Зеленського став Єрмак.
14) Все лайно і мразота, стали найкращими друзями зелених гуманоїдів. (Портнов,ОПЗЖ і.т.д).
15) Агенти ФСБ (Єрмак) вже прямо поруч з першою особою країни, і керують президентом, як пішаком. Про Медведчука я взагалі мовчу - тому що це лайно потрібно просто РОЗСТРІЛЯТИ під посольством Росії і розіп'яти на воротах.
16) В країні ввели карантин і дикі штрафи, не забезпечивши населення елементарними засобами захисту (маски веземо з Китаю - стидоба).
17) Думки і бажання українського народу владу взагалі не цікавлать.
18) Стратегії розвитку України як не було так і не має, пливемо, як лайно за течією.
19) Відосики нашого гаранта - вже просто задовбали і бісять. Гарант живе в своєму акваріумі в якому все добре. А в деякі моменти виглядає, як розгублений хлопчик, який загубився і ось-ось розплачеться.
Ось такі досягнення нашого найвеличнішого, найрозумнішого ЗЕ імператора !!! Люди подарували Зеленському титул президента, але він не цінує цього подарунку. Маючи всю колосальну повноту влади - не зробив нічого !!! Тому кінець нашого гаранта буде невтішний і печальний !!!
 показати весь коментар
 
 
Та оно просто работает не на Украину, а на х.уйла.
И у него все прекрасно получается!!!
 показати весь коментар
 
 
Во внешней политике Зеленский нарушил все табу
 показати весь коментар
 
назвать рашку агрессором - табу. Вот все ваши достижения.
 показати весь коментар
 
 
Яременко, сиди уже и не отсвечивай.
А лучше б застрелился, долбо.*** конченный!
И не стыдно еще напоминать о себе????
 показати весь коментар
 
 
Сбылась мечта Яременко,у него наконец то был анальный секс.Усердно вылизал анус Зеленского.
 показати весь коментар
 
Какая мразь страной управляет Чтоб вы подохли!
 показати весь коментар
 
 
Внешней политики вообще не стало.
Зеленка, назовите хоть одно достижение в ней за последний год.
 показати весь коментар
 
 
А, взагалі, якщо уважно прочитати любителя "без аналу", то виходить, що нічого і не зробив Зеленський, і що судити можна буде оцінювати тільки "з великої відстані (в часі)". А то зараз уже не видно. "Слуга народу" Яременко про перший рік Зеленського: У зовнішній політиці стало менше істерики і порожніх обіцянок. Залишається незмінним проєвропейський курс - Цензор.НЕТ 9211
І що "потрібен чіткий план, і реалізація його "ще вчора"
Значить і плпну не має, а як йому бути, якщо у нього "немає часу думати стратегічно". От немає і усе. На пляжі, Оман, Карпати, відосики є, а на "думати стратегічно" немає.
Ні, щоб як Богдан Яременко, і "думав стратегічно" на Верховній Раді, і голосував, і повій замовляв. "Слуга народу" Яременко про перший рік Зеленського: У зовнішній політиці стало менше істерики і порожніх обіцянок. Залишається незмінним проєвропейський курс - Цензор.НЕТ 2997
 показати весь коментар
 
Міжнародна підтримка це, по- зебільному, істерика.
А відсутність міжнародної підтримки, це, по- зебільному, відсутність істерики.
Україною правлять лукаві
 показати весь коментар
 
 
Не помню, чтобы Меркель откровенно посылала Премьера Украины и отказывалась от общения с ним, даже без объяснения причин. Сейчас и до этого уже дожили.
 показати весь коментар
 
голобородько и это волосатое потное жирное любитель проституток тушка - уровень власти в Украине.. еще крадуцкого к ним и полный пипец..
 показати весь коментар
 
 
"Во внешней политике стало меньше истерики и пустых обещаний." ну да, ну да, просто не стало внешней политики. Зерро - все (всю внешнюю политику) слил в унитаз
 показати весь коментар
 
 
Це той що ***..й в Верховну Раду замовляв. Зразу видно спеца зовнішньополітичного.
 показати весь коментар
 
Зеленский, УХОДИ!!!! Крик души! Слабакам здесь не место!!!
 показати весь коментар
 
 
чого ви кричите?
Зараз що Новий рік?
Дєд Мароз, виході! Слабакам здесь не место!!!

народ вже зовсім дуріє.
 показати весь коментар
 
Йети разбушевался,поковыряв пальцем в заднице.
 показати весь коментар
 
Зеленский, УХОДИ!!!! Крик души! Слабакам здесь не место!!!
 показати весь коментар
 
 
Досягнень зевлади не існує, тому слова Яременка є звичайнісінькою брехнею.
 показати весь коментар
 
 
А шо пацану делать остается, если ему табу на анал!?
 показати весь коментар
 
Зенелохів , зебариг, бєнєбариг, порохобариг, ахмедбариг, і всіх інших корупціонерів на нари і з конфіскацією.
 показати весь коментар
 
"В сеть попала скандальная переписка министра юстиции Малюськи о работе АРМА - СМИ"

Министр юстиции Денис Малюська принимает активное участие в управлении Нацагентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и поставил туда своих "смотрящих". Об этом сообщает "Голос". Как стало ясно из переписки министра со своими советниками, опубликованной в канале "Арма: искусство воровать" в Telegram, Малюська завел в руководство АРМА своих людей - Владимира Павленко и Виталия Сигидина, которые фактически контролируют агентство. Судя по переписке, Денис Малюська в январе поделился с на тот момент и.о. директора Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой телефонами Виталия Сигидина и Владимира Павленко, фактически дав "зеленый свет" для их назначения в АРМА. При этом Малюська распоряжался активами АРМА. В частности, он рассматривал вопрос о том, чтобы назначить управляющего в Межигорье, а также активно торговал контролем над крупнейшим медиа-холдингом UMH, который ранее принадлежал олигарху времен Януковича Сергею Курченко, а после его побега из Украины в 2014 году, находится на балансе у АРМА.
 показати весь коментар
 
Взгляды у него не изменились. Пусть про свои реальные взгляды расскажет.

Давайте флешмоб сделаем? #Зепарив #небудьлохом #Вавауходи
 показати весь коментар
 
Все, как при Порошенко, стараются хвалить свои. Но народ то видит, пришел во власть и все по старому. Один руки отрубал, другой ПРИГОВОРОМ грозился, а никто ни сидит, Майдан на месте, дело Шеремета на месте, да все один в один, одни обещания. Им там ПОРОБЛЭНО, то, что закидал Порошенку, сам делает то же. Любите, порохоботы его, ОН ВАШ.
 показати весь коментар
 
Найгірше,що можна придумати для Зєленського - це щоб його захищало отаке збочене чмо як Яременко...
 показати весь коментар
 
 
для зельца это зашквар - хотя,какая уже разница..
 показати весь коментар
 
"Внешней политики не стало вообще. Остались лишь главы комитетов, вызывающие проституток в зале заседания Верховной Рады". Точнее не скажешь.
 показати весь коментар
 
абсолютно бессовестное,беспринципное,циничное чмо..
сексуальный хуцпист..
 показати весь коментар
 
Яременко также подчеркивает, что президент теперь может не претендовать на звание талантливого дипломата и полководца: "Делом могут заниматься министерства и специалисты без чрезмерной опеки. Качество работы - другой вопрос. Но этот вопрос был в наших реалиях всегда. Тем не менее, только в ситуации, когда МИД имеет возможность выполнять свои функции в соответствии с законом и имеющимися ресурсами, а не ценными указаниями с Банковой, мы когда-то сможем расчитывать на изменение ситуации к лучшему".Источник: https://censor.net.ua/n3190467

Питається - а нахріна нам взагалі президент, конкретно цей, який не здібний виконувати покладених на нього функцій ?
Оцей лузер ??? Не лідер нації, а Ганьба ?
 показати весь коментар
 
Внешняя политика была просрана всухую ЗЕбанарием еще в 2019 году.
Благодаря этому выводку идиотов Украина перестала быть субъектом внешней политики и стала объектом.

Когда какой-то сраный Иран послал ЗЕбанариев в пеший эротический поход - это только один из многочисленных просеров.
 показати весь коментар
 
Яременко, а тебя уже сделали леди , шо ты рот свой раскрыл?
 показати весь коментар
 
Ох заспокоїв сраний політик анальний, кращеб ти мовчав. Іди купуй долари, бо скоро вмикнуть станок і не буде анал коштувати 100, буде більше. Тут ти спец. А в політиці - тільки обсирати кращого за себе і ховатися під лавку в потрібний для країни час. Якщо сдача інтересів України це для анала добре, то все зрозуміло.
 показати весь коментар
 
Ні чого не розумію. Клімкіна вигнали якраз за те, що приймав рішення без консультацій з Банковою.
 показати весь коментар
 
Яременко-логотип слуг народу.Декларуються ідеали людьми які є моральними злочинцями.Епоха Зе-жорстока наука для людей яким-а какая разница.
 показати весь коментар
 
Не всякий президент заслужив стати Монікою.
 показати весь коментар
 
Компліменти від зганьбленого яременка можуть тішити хіба що зелених. Як мені здається, до зеленського в світі ставляться з деякою іронією. Не до України, а саме до зеленського..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору