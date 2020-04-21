 "Слуга народу" Яременко про перший рік Зеленського: У зовнішній політиці стало менше істерики і порожніх обіцянок. Залишається незмінним проєвропейський курс

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Першою відмінною рисою президента Зеленського в сфері зовнішньої політики Яременко називає відсутність популізму в риториці: "Тепер вже офіціійно знаємо, що подати заявки на вступ до ЄС і НАТО чи провести референдум про такий вступ та вступити в ці організації - це різні речі. І замість вигадування барокових форм заяв про час чи то подачі заявки на вступ, чи то вступу ми більше займаємось практичними питаннями інтеграції".
Яременко також підкреслює, що президент тепер може не претендувати на звання талановитого дипломата і полководця: "Справою можуть займатися міністерства і фахівці без надмірної чи до дріб"язкової опіки. Якість роботи - інше питання. Але це питання існувало в наших реаліях завжди. Тим не менше, лише за ситуації, що формується, коли МЗС має можливість виконувати свої функції відповідно до закону та наявних ресурсів, а не цінних вказівок з Банкової, ми колись зможемо розрахововувати на зміну ситуації на краще".
Третім позитивним трендом, на думку Яременка, є "щирість, відвертість лідера держави, який веде складні міжнародні переговори. Уміння президента Зеленського завойовувати серця дозволило швидко встановити особисті контакти, а у випадку з Польщею й Угорщиною поклало початок діалогу, який, сподіваємось, з часом змінить тональність двостороннього діалогу. А ще важливо, що світ (і західний, і східний) переконався, що в Україні можуть бути дуже різні президенти, але зовнішня політика країни послідовна і незмінна".
Разом із тим нардеп каже, що невирішеним залишається питання війни з Росією.
"Ні щирості Володимира Зеленського у прагненні миру і зберегти життя, ні наполегливості у пошуку можливостей для контакту і домовленостей з Росією, ні готовності платити внутрішньополітичну ціну за зовнішньополітичні компроміси на переговорах про мир недостатньо для завершення війни і початку змістовних мирних переговорів", - пише Яременко.
Крім того, за словами Яременка, існує загроза деактуалізаціі "українського питання" на міжнародній арені.
"Ні, ми нікуди не подінемось, і наші сусіди та партнери теж. Але бажання і, на жаль, можливості приділяти час проблемам України в світі ставатиме менше. І тут не варто притворятися - найскладніші проблеми сьогодонення ми не можемо розв"язати покладаючись винятково на власні внутрішні сили та ресурси.
Коронавірус не принесе мир. Просто не може. А ось убити інтерес і увагу до України може. Додатково ускладнюватимуть ситуацію президентські вибори в США. Потрібен чіткий план, і реалізація його "ще вчора"", - резюмує Яременко.
дебилы ***
Втім, волохате посміховисько праве - багато що змінилося.
Колись казали "все буде Україна!"
А за Зебіла на місце останнього слова треба ставити "дупа"
Внешняя политика просрна напрочь,на зеленую макаку смотрят,как на полного неадеквата,клоуна не принимают нигде.
Кукушка хвалит петуха , за то что хвалит он кукушку.
а так да - пока бубочка тянет токо на ученика оленевода..
1) Боротьба з олігархами завершилась, так і не почавшись. Олігархи при Зеленському просто розцвіли як орхідеї.
2) Боротьба з корупцією завершилась, так і не почавшись. Корупція вилізла на голову президенту і добре себе почуває.
3) Війна в голові Зеленського вже взагалі завершилась, тільки трішки пострілюють. І дуже прикро, що президент просто панічно боїться власні ЗСУ, яким так необхідна підтримка. Президент повинен кожного тижня бувати на реальній передовій і спілкуватися з простими військовими, а не з накрохмаленими генералами за 200 км. від передової.
4) Про обміни полоненими, це взагалі шоу, віддаємо цінних свідків (Цемах), а нам повертають різне лайно. А справжніх полонених - військових, кримських татар, українських патріотів нам не повертають.
5) Здача України путіну стала пріоритетом зовнішньої політики Зеленського.
6) Економіка України здохла безповоротно. Зеленському взагалі начхати на економіку, він подарував її олігархам, які вважають її власним гаманцем.
7) З захмарними зарплатами чиновників, наглядовими радами і.т.д. ніхто боротись не хоче ((Коболев за 2019 рік отримав дохід - 342 млн.грн. , і вже Зеленський з ним уклав новий контракт до 2024р.)).
8) Бідність та зубожіння народу не зупинилось, а посилилось з катастрофічною швидкістю.
9) Безробіття населення розростається щосекунди, як чума, що породжує агресію у людей і безнадійність. Людина на державу взагалі не може розраховувати, а тільки на себе.
10) Такого провалу по бюджету не було мабуть за всю історію України. Просто чорна діра.
11) Таємні договорняки і рішалово, продовжилось і навіть удосконалюється. Якщо коротко то все буде - ЄРМАК !!!
12) Весни і посадок в Україні, як не було так і не має. (Хіба що українських патріотів, військових арештують).
13) Кумівство, сватівство і «свинарчуки» при Зеленському процвітають і проростають, як амброзія. А головним «свинарчуком» Зеленського став Єрмак.
14) Все лайно і мразота, стали найкращими друзями зелених гуманоїдів. (Портнов,ОПЗЖ і.т.д).
15) Агенти ФСБ (Єрмак) вже прямо поруч з першою особою країни, і керують президентом, як пішаком. Про Медведчука я взагалі мовчу - тому що це лайно потрібно просто РОЗСТРІЛЯТИ під посольством Росії і розіп'яти на воротах.
16) В країні ввели карантин і дикі штрафи, не забезпечивши населення елементарними засобами захисту (маски веземо з Китаю - стидоба).
17) Думки і бажання українського народу владу взагалі не цікавлать.
18) Стратегії розвитку України як не було так і не має, пливемо, як лайно за течією.
19) Відосики нашого гаранта - вже просто задовбали і бісять. Гарант живе в своєму акваріумі в якому все добре. А в деякі моменти виглядає, як розгублений хлопчик, який загубився і ось-ось розплачеться.
Ось такі досягнення нашого найвеличнішого, найрозумнішого ЗЕ імператора !!! Люди подарували Зеленському титул президента, але він не цінує цього подарунку. Маючи всю колосальну повноту влади - не зробив нічого !!! Тому кінець нашого гаранта буде невтішний і печальний !!!
1) Боротьба з олігархами завершилась, так і не почавшись. Олігархи при Зеленському просто розцвіли як орхідеї.
2) Боротьба з корупцією завершилась, так і не почавшись. Корупція вилізла на голову президенту і добре себе почуває.
3) Війна в голові Зеленського вже взагалі завершилась, тільки трішки пострілюють. І дуже прикро, що президент просто панічно боїться власні ЗСУ, яким так необхідна підтримка. Президент повинен кожного тижня бувати на реальній передовій і спілкуватися з простими військовими, а не з накрохмаленими генералами за 200 км. від передової.
4) Про обміни полоненими, це взагалі шоу, віддаємо цінних свідків (Цемах), а нам повертають різне лайно. А справжніх полонених - військових, кримських татар, українських патріотів нам не повертають.
5) Здача України путіну стала пріоритетом зовнішньої політики Зеленського.
6) Економіка України здохла безповоротно. Зеленському взагалі начхати на економіку, він подарував її олігархам, які вважають її власним гаманцем.
7) З захмарними зарплатами чиновників, наглядовими радами і.т.д. ніхто боротись не хоче ((Коболев за 2019 рік отримав дохід - 342 млн.грн. , і вже Зеленський з ним уклав новий контракт до 2024р.)).
8) Бідність та зубожіння народу не зупинилось, а посилилось з катастрофічною швидкістю.
9) Безробіття населення розростається щосекунди, як чума, що породжує агресію у людей і безнадійність. Людина на державу взагалі не може розраховувати, а тільки на себе.
10) Такого провалу по бюджету не було мабуть за всю історію України. Просто чорна діра.
11) Таємні договорняки і рішалово, продовжилось і навіть удосконалюється. Якщо коротко то все буде - ЄРМАК !!!
12) Весни і посадок в Україні, як не було так і не має. (Хіба що українських патріотів, військових арештують).
13) Кумівство, сватівство і «свинарчуки» при Зеленському процвітають і проростають, як амброзія. А головним «свинарчуком» Зеленського став Єрмак.
14) Все лайно і мразота, стали найкращими друзями зелених гуманоїдів. (Портнов,ОПЗЖ і.т.д).
15) Агенти ФСБ (Єрмак) вже прямо поруч з першою особою країни, і керують президентом, як пішаком. Про Медведчука я взагалі мовчу - тому що це лайно потрібно просто РОЗСТРІЛЯТИ під посольством Росії і розіп'яти на воротах.
16) В країні ввели карантин і дикі штрафи, не забезпечивши населення елементарними засобами захисту (маски веземо з Китаю - стидоба).
17) Думки і бажання українського народу владу взагалі не цікавлать.
18) Стратегії розвитку України як не було так і не має, пливемо, як лайно за течією.
19) Відосики нашого гаранта - вже просто задовбали і бісять. Гарант живе в своєму акваріумі в якому все добре. А в деякі моменти виглядає, як розгублений хлопчик, який загубився і ось-ось розплачеться.
Ось такі досягнення нашого найвеличнішого, найрозумнішого ЗЕ імператора !!! Люди подарували Зеленському титул президента, але він не цінує цього подарунку. Маючи всю колосальну повноту влади - не зробив нічого !!! Тому кінець нашого гаранта буде невтішний і печальний !!!
И у него все прекрасно получается!!!
А лучше б застрелился, долбо.*** конченный!
И не стыдно еще напоминать о себе????
Зеленка, назовите хоть одно достижение в ней за последний год.
І що "потрібен чіткий план, і реалізація його "ще вчора"
Значить і плпну не має, а як йому бути, якщо у нього "немає часу думати стратегічно". От немає і усе. На пляжі, Оман, Карпати, відосики є, а на "думати стратегічно" немає.
Ні, щоб як Богдан Яременко, і "думав стратегічно" на Верховній Раді, і голосував, і повій замовляв.
А відсутність міжнародної підтримки, це, по- зебільному, відсутність істерики.
Україною правлять лукаві
Зараз що Новий рік?
Дєд Мароз, виході! Слабакам здесь не место!!!
народ вже зовсім дуріє.
Министр юстиции Денис Малюська принимает активное участие в управлении Нацагентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и поставил туда своих "смотрящих". Об этом сообщает "Голос". Как стало ясно из переписки министра со своими советниками, опубликованной в канале "Арма: искусство воровать" в Telegram, Малюська завел в руководство АРМА своих людей - Владимира Павленко и Виталия Сигидина, которые фактически контролируют агентство. Судя по переписке, Денис Малюська в январе поделился с на тот момент и.о. директора Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой телефонами Виталия Сигидина и Владимира Павленко, фактически дав "зеленый свет" для их назначения в АРМА. При этом Малюська распоряжался активами АРМА. В частности, он рассматривал вопрос о том, чтобы назначить управляющего в Межигорье, а также активно торговал контролем над крупнейшим медиа-холдингом UMH, который ранее принадлежал олигарху времен Януковича Сергею Курченко, а после его побега из Украины в 2014 году, находится на балансе у АРМА.
Давайте флешмоб сделаем? #Зепарив #небудьлохом #Вавауходи
сексуальный хуцпист..
Питається - а нахріна нам взагалі президент, конкретно цей, який не здібний виконувати покладених на нього функцій ?
Оцей лузер ??? Не лідер нації, а Ганьба ?
Благодаря этому выводку идиотов Украина перестала быть субъектом внешней политики и стала объектом.
Когда какой-то сраный Иран послал ЗЕбанариев в пеший эротический поход - это только один из многочисленных просеров.