 ПЛР-тести звільнених у межах обміну 16 квітня українців показали негативні результати, - глава Донецької ОДА Кириленко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Зараз всі вони перебувають на обсервації з забезпеченням відповідної охорони. Після закінчення 14-денного терміну обсервації вони ще раз пройдуть ПЛР-тести", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня в результаті взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян. У свою чергу, 14 осіб планувалося передати найманцям РФ в ОРДЛО. Однак четверо з них відмовилися.

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