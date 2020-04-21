 ПЛР-тести звільнених у межах обміну 16 квітня українців показали негативні результати, - глава Донецької ОДА Кириленко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Зараз всі вони перебувають на обсервації з забезпеченням відповідної охорони. Після закінчення 14-денного терміну обсервації вони ще раз пройдуть ПЛР-тести", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 квітня в результаті взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян. У свою чергу, 14 осіб планувалося передати найманцям РФ в ОРДЛО. Однак четверо з них відмовилися.
Что там тестировать, там и так все понятно...