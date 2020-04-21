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 ПЛР-тести звільнених у межах обміну 16 квітня українців показали негативні результати, - глава Донецької ОДА Кириленко

Голова Донецької ОДА повідомив, що особи, які минулого тижня були звільнені з тимчасово окупованих територій, вже пройшли ПЛР-тестування на виявлення коронавірусу й отримали негативні результати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Зараз всі вони перебувають на обсервації з забезпеченням відповідної охорони. Після закінчення 14-денного терміну обсервації вони ще раз пройдуть ПЛР-тести", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня в результаті взаємного звільнення на Донбасі в Україну повернулося 20 громадян. У свою чергу, 14 осіб планувалося передати найманцям РФ в ОРДЛО. Однак четверо з них відмовилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час обміну 16 квітня повернули двох бійців ЗСУ – Гриненка із 79-ї ОДШБр і Шайдова з 53-ї ОМБр. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190466
 
 
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ПЦР - это провославная церковь расеи ?
Что там тестировать, там и так все понятно...
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"лица, которые на прошлой неделе были освобождены" - це ті зеки? Чого так зразу і не писати що зе знову бреше.Источник: https://censor.net.ua/n3190466@
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