 Правоохоронці встановлюють усіх, хто був у Святогірській лаврі на Великдень для проходження ними обсервації, - глава Донецької ОДА Кириленко

"Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які мешкають на території лаври, а також прихожани. Поліція відповідним чином відреагувала", - зазначив він на нараді у вівторок, повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кириленка, згідно з наказом командувача ООС, в'їзди / виїзди з області закриті. "Правоохоронці встановлюють всіх осіб, які перебували в лаврі під час богослужіння, з метою недопущення їх виїзду з регіону і для подальшого проходження цими людьми обсервації в межах певної території", - йдеться в повідомленні.

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