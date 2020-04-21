 Правоохоронці встановлюють усіх, хто був у Святогірській лаврі на Великдень для проходження ними обсервації, - глава Донецької ОДА Кириленко

"Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які мешкають на території лаври, а також прихожани. Поліція відповідним чином відреагувала", - зазначив він на нараді у вівторок, повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
За словами Кириленка, згідно з наказом командувача ООС, в'їзди / виїзди з області закриті. "Правоохоронці встановлюють всіх осіб, які перебували в лаврі під час богослужіння, з метою недопущення їх виїзду з регіону і для подальшого проходження цими людьми обсервації в межах певної території", - йдеться в повідомленні.
неа..?
Расиюшка обидеться, да?
мне за Зеленского и Авакова обидно....
обоссали их московские попы с их карантином.......
https://twitter.com/sergonaumovich/status/1251873753274953731
Кто нибудь, кроме зебилов, это может еще спокойно выносить?!