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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (3250) Лавра (90) Великдень (164) церква (447) Донецька область (2417) Єрмак Андрій (250) Кириленко Павло (16) COVID-19 (4109) коронавірус (2796)

 Правоохоронці встановлюють усіх, хто був у Святогірській лаврі на Великдень для проходження ними обсервації, - глава Донецької ОДА Кириленко

Глава Донецької ОДА Павло Кириленко на селекторній нараді керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з главами обладміністрацій доповів про ситуацію в Свято-Успенській Святогірській лаврі, де під час великодніх богослужінь відбулося порушення карантинних заходів, зокрема, були скупчення людей без засобів індивідуального захисту.

"Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які мешкають на території лаври, а також прихожани. Поліція відповідним чином відреагувала", - зазначив він на нараді у вівторок, повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кириленка, згідно з наказом командувача ООС, в'їзди / виїзди з області закриті. "Правоохоронці встановлюють всіх осіб, які перебували в лаврі під час богослужіння, з метою недопущення їх виїзду з регіону і для подальшого проходження цими людьми обсервації в межах певної території", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190465
 
   
 Топ коментарі
 
а штрафы 17 000...?
неа..?
Расиюшка обидеться, да?
мне за Зеленского и Авакова обидно.... Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации, - глава Донецкой ОГА Кириленко - Цензор.НЕТ 599
обоссали их московские попы с их карантином.......
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Йоб.ні мусора , все бачили , але діють за наслідками .Саботажники паскудні , гірші за шкідників . Мусора чомусь більше бояться підмосковських паскуд , ніж українців , факт .
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\\\\\\\\\\Мені вдалось поговорити з кількома священниками біля цих церков: вони реально нічого не бояться, жодних адміністративних чи кримінальних наслідків масштабного порушення карантину. Один так мені і сказав: "Нас прикривають дуже високі люди". Невже дійсно десь існує домовленість, що на час переговорів з Кремлем РПЦ в Україні ніхто не чіпатиме за жодних умов?\\\\\\\\\\\\\\\\\
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а штрафы 17 000...?
неа..?
Расиюшка обидеться, да?
мне за Зеленского и Авакова обидно.... Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации, - глава Донецкой ОГА Кириленко - Цензор.НЕТ 599
обоссали их московские попы с их карантином.......
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Якби то були волонтери і ветерани, то загриміли б в тюрму, а етонашілюді - на обсервацію.
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Це визнання власного безсилля , змішане із страхом перед москвою.
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Почему же? Вот уже третью тысячу лет преследуют рядовых сектантов, а не их руководителей. И все довольны! Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации, - глава Донецкой ОГА Кириленко - Цензор.НЕТ 2579
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Понятно? Это реформированная украинская милиция. Полиция. Или, вообще, даже копы, как любят их называть любители понтов. Вместо того, чтобы пригрозить попам многотысячными штрафами, поставить мусоров вокруг церквей (с некоторых пор это, оказывается, храмы) и тем самым пресечь эти походеньки, эти бараны теперь по всей области исполняют.
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***.ні мусора , все бачили , але діють за наслідками .Саботажники паскудні , гірші за шкідників . Мусора чомусь більше бояться підмосковських паскуд , ніж українців , факт .
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\\\\\\\\\\Мені вдалось поговорити з кількома священниками біля цих церков: вони реально нічого не бояться, жодних адміністративних чи кримінальних наслідків масштабного порушення карантину. Один так мені і сказав: "Нас прикривають дуже високі люди". Невже дійсно десь існує домовленість, що на час переговорів з Кремлем РПЦ в Україні ніхто не чіпатиме за жодних умов?\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Сегодня утром просмотрел пост-видео от Владимир Рыбалкин ( местный блогер ) - он утверждает , что все присутствующие на фото - живущие на территории лавры переселенцы с оккупированных територий , живут там уже шесть лет . Если это так , то пусть там и живут дальше . Не нужно их трогать ... . Пост Владимир Рыбалкин можно посмотреть на сайте Карачун и в фейсбук . - не реклама .
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Это второй вопрос . Отвечает сам террорист Гиркин . .. Не могу дать ссылку . , но есть в ютубе .
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Мляяяять.... Правоохранители устанавливают всех находившихся в Святогорской лавре на Пасху для прохождения ими обсервации, - глава Донецкой ОГА Кириленко - Цензор.НЕТ 6852
Кто нибудь, кроме зебилов, это может еще спокойно выносить?!
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Считать поголовно-пороговно.Шизоидов там-каждый первый.Закрыть их вместе в том Славяногорске на 2 недели,пусть уповают,чтоб Дупоблок молился за них.
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