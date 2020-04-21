 У гуртожитку міста Вишневе під Києвом спалах коронавірусу - інфіковано 37 осіб, 2 померло, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявив в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Є надзвичайний випадок захворювання коронавірусом в одному з гуртожитків міста Вишневе. На даний момент у цьому вогнищі виявлено 37 хворих, зокрема діти. Є двоє померлих", - повідомив він під час онлайн-брифінгу.

Володін підкреслив, що в гуртожитку проживає понад 300 осіб. Їхня точна кількість встановлюється.

За його словами, всіх мешканців будинку перевіряють на коронавірус методом ПЛР-тестування. У самій будівлі "введено стан особливого пересування".

"Місцева влада поки організовує доставку продовольства, ліків та засобів особистої гігієни в гуртожиток", - заявив глава ОДА.

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