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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Вишневе (16) карантин (3250) Київська область (1214) COVID-19 (4109) коронавірус (2796)

 У гуртожитку міста Вишневе під Києвом спалах коронавірусу - інфіковано 37 осіб, 2 померло, - ОДА

У приватному гуртожитку в місті Вишневе Київської області зафіксовано спалах коронавірусу - 37 мешканців будинку захворіли, двоє померли.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявив в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Є надзвичайний випадок захворювання коронавірусом в одному з гуртожитків міста Вишневе. На даний момент у цьому вогнищі виявлено 37 хворих, зокрема діти. Є двоє померлих", - повідомив він під час онлайн-брифінгу.

Володін підкреслив, що в гуртожитку проживає понад 300 осіб. Їхня точна кількість встановлюється.

За його словами, всіх мешканців будинку перевіряють на коронавірус методом ПЛР-тестування. У самій будівлі "введено стан особливого пересування".

"Місцева влада поки організовує доставку продовольства, ліків та засобів особистої гігієни в гуртожиток", - заявив глава ОДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 23 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Київщині, загалом 356 заражених, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190464
 
 
 Топ коментарі
 
Что значит - введено состояние особого передвижения? Кем введено?
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Предлагаю жителям населённых пунктов, в которых, якобы, а может и не якобы происходят, так называемые вспышки, подтверждать или опровергать подобную информацию. Есть подозрения, что эти вспышки закончатся через 4 года. Я не в плане шутки предлагаю.
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Что значит - введено состояние особого передвижения? Кем введено?
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Спрашиваешь, в общежитии самьій главньій ето комендант
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невже не ясно? -коронавірусом!
якщо люди померли, - яке вже буде передвіженіє? -
"состояние особого передвижения"Источник: https://censor.net.ua/n3190464
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Вероятнее всего "состояние исобого передвижения" - это два мусора на входе, которые всех впускают , и никого не выпускают.
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Предлагаю жителям населённых пунктов, в которых, якобы, а может и не якобы происходят, так называемые вспышки, подтверждать или опровергать подобную информацию. Есть подозрения, что эти вспышки закончатся через 4 года. Я не в плане шутки предлагаю.
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И о каком пике они говорят если 98% больниц в Украине банально пустые 😂
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А я думаю,почему наши "Парацельсы "такие нервные? Оказывается печатный станок забарахлил.😉
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"Воронья Слободка"? У Ільфа і Петрова вона згоріла.
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Они его полностью блокировали. Никто не имеет права выйти и никто не может зайти.
Дебилы...
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"Вспышки" в Чернобыльской зоне оставляют прозапас? "Стратегическое" мышление это конек зеленых.
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