 Немає "економічного чистилища" для бізнесу, роботи для заробітчан і економічного паспорта українця, - Острікова про виконання Зеленським його обіцянок

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардеп Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ. (Орфографію на пунктуацію збережено)
"Рік тому відбувся другий тур виборів Президента. Багато надій та сподівань покладалося на зміни і на те, що цього разу точно буде краще.
Перевірила очікуваня vs реальність виконання економічної частини програми Володимира Зеленського.
Чи став за майже рік президенства "заможним громадянин та заможною держава"?
▪️Одноразова нульова декларація для бізнесу, щоб кожен бізнесмен пройшов "економічне чистилище" (це слова з програми, якщо що) за 5%. Отримані кошти - на зниження тарифів. Не виконано.
▪️Прості і зрозумілі податки. Не виконано. Замість цього ухвалено законопроект 1210, який значно ускладнює розуміння податкових норм навіть податковими консультантами!
▪️Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал. Не виконано, навіть законопроект не подано.
▪️Пенсіонерам обіцяли змінити солідарну систему пенсійного забезпечення на накопичувальну. Не виконано.
▪️Розвиток внутрішнього виробництва, свобода конкуренції. Жодних законодавчих стимулів до цього не ухвалили. А Кейс Александр Соколовский та Текстиль - Контакт показує, як підтримується власне виробництво та легка промисловість навіть в період епідемії. Ціна на тендері нижча, але чомусь за наші гроші закуповують китайські товари у фірми-одноденки.
▪️"Народна казна, а не система забаганок народних депутатів". Не виконано. В реальності останні зміни до бюджету показали, що саме забаганки народних депутатів по збереженню тих чи інших програм та депутатських соцекономів на округи стали причиною того, що фонд на епідемію з 124 млрд. зменшився до 64,7 млрд. грн.
▪️Економічний паспорт українця. Не виконано.
▪️Підтримка державою молодих підприємців і рік пільгового оподаткування. Крім програми кредитування 5/7/9 жодних пільг.
▪️Формування прозорого ринку землі - законопроект з великими потугами нещодавно ухвалено, але чи стане він основою для формування прозорого ринку землі - велике питання. Швидше - основою для маніпуляції та схем.
▪️Відновлення довіри до правоохоронних органів, припинення економічного тиску на бізнес, СБУ не буде займатися економічними злочинами.
Не виконано, законопроект про службу фінансових розслідувань відкликано і новий на внесено.
▪️Перехід країни на забезпечення власних потреб за рахунок власних енергоресурсів. Якщо це про збільшення видобутку газу, то згідно з повідомленнями податковоі про зменшення надходжень від ренти, видобуток газу впав.
▪️Забезпечення українців-заробітчан роботою. Хоч епідемія і повернула їх додому, робота їх тут не чекає. Рівень безробіття зростає.
▪️Гідні зарплати вчителям і медикам - не виконано. Оклад утричі збільшено тільки тим, медпрацівникам, які лікують коронавірус і тільки на період епідемії.
Я не оцінювала якість та зміст цих пунктів програми. Лише стан їх виконання за рік. Звісно, попереду ще 4 роки і ще можна багато чого зробити, але вікно можливостей зачиняється і розгляд "антиколомойського" банківського закону та інших останніх законопроектів показує, що парламентської більшості, необхідної для ухвалення законів, вже немає", - розповіла Острікова.
Їжте це гівно зебіли, і обляпйтесь, мляті!
4 ч. ·
Перший рік президентства Зеленського пройшов згідно прогнозів. Принаймі згідно прогнозів тих, хто рік тому попереджав про ризики та наслідки.
Але найбільшим питанням лишається питання висновків.
Які висновки зроблять українці після того, як переживуть черговий колапс? Чи зрозуміють щось про необхідність усвідомленого вибору та відповідальної політики? Чи так само будуть вірити у магію, шукаючи чергового неіснуючого чаклуна серед натовпу шарлатанів.