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 Політика України
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 Немає "економічного чистилища" для бізнесу, роботи для заробітчан і економічного паспорта українця, - Острікова про виконання Зеленським його обіцянок

Також за рік Зеленський не зміг замінити податок на прибуток податком на виведений капітал, а солідарну систему пенсійного забезпечення на накопичувальну.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала нардеп Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ. (Орфографію на пунктуацію збережено)

"Рік тому відбувся другий тур виборів Президента. Багато надій та сподівань покладалося на зміни і на те, що цього разу точно буде краще.

Перевірила очікуваня vs реальність виконання економічної частини програми Володимира Зеленського.

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Чи став за майже рік президенства "заможним громадянин та заможною держава"?

▪️Одноразова нульова декларація для бізнесу, щоб кожен бізнесмен пройшов "економічне чистилище" (це слова з програми, якщо що) за 5%. Отримані кошти - на зниження тарифів. Не виконано.

▪️Прості і зрозумілі податки. Не виконано. Замість цього ухвалено законопроект 1210, який значно ускладнює розуміння податкових норм навіть податковими консультантами!

▪️Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал. Не виконано, навіть законопроект не подано.

▪️Пенсіонерам обіцяли змінити солідарну систему пенсійного забезпечення на накопичувальну. Не виконано.

▪️Розвиток внутрішнього виробництва, свобода конкуренції. Жодних законодавчих стимулів до цього не ухвалили. А Кейс Александр Соколовский та Текстиль - Контакт показує, як підтримується власне виробництво та легка промисловість навіть в період епідемії. Ціна на тендері нижча, але чомусь за наші гроші закуповують китайські товари у фірми-одноденки.

▪️"Народна казна, а не система забаганок народних депутатів". Не виконано. В реальності останні зміни до бюджету показали, що саме забаганки народних депутатів по збереженню тих чи інших програм та депутатських соцекономів на округи стали причиною того, що фонд на епідемію з 124 млрд. зменшився до 64,7 млрд. грн.

▪️Економічний паспорт українця. Не виконано.

▪️Підтримка державою молодих підприємців і рік пільгового оподаткування. Крім програми кредитування 5/7/9 жодних пільг.

▪️Формування прозорого ринку землі - законопроект з великими потугами нещодавно ухвалено, але чи стане він основою для формування прозорого ринку землі - велике питання. Швидше - основою для маніпуляції та схем.

▪️Відновлення довіри до правоохоронних органів, припинення економічного тиску на бізнес, СБУ не буде займатися економічними злочинами.

Не виконано, законопроект про службу фінансових розслідувань відкликано і новий на внесено.

▪️Перехід країни на забезпечення власних потреб за рахунок власних енергоресурсів. Якщо це про збільшення видобутку газу, то згідно з повідомленнями податковоі про зменшення надходжень від ренти, видобуток газу впав.

▪️Забезпечення українців-заробітчан роботою. Хоч епідемія і повернула їх додому, робота їх тут не чекає. Рівень безробіття зростає.

▪️Гідні зарплати вчителям і медикам - не виконано. Оклад утричі збільшено тільки тим, медпрацівникам, які лікують коронавірус і тільки на період епідемії.

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Я не оцінювала якість та зміст цих пунктів програми. Лише стан їх виконання за рік. Звісно, попереду ще 4 роки і ще можна багато чого зробити, але вікно можливостей зачиняється і розгляд "антиколомойського" банківського закону та інших останніх законопроектів показує, що парламентської більшості, необхідної для ухвалення законів, вже немає", - розповіла Острікова.

Немає економічного чистилища для бізнесу, роботи для заробітчан і економічного паспорта українця, - Острікова про виконання Зеленським його обіцянок 01
Немає економічного чистилища для бізнесу, роботи для заробітчан і економічного паспорта українця, - Острікова про виконання Зеленським його обіцянок 02
Немає економічного чистилища для бізнесу, роботи для заробітчан і економічного паспорта українця, - Острікова про виконання Зеленським його обіцянок 03
Немає економічного чистилища для бізнесу, роботи для заробітчан і економічного паспорта українця, - Острікова про виконання Зеленським його обіцянок 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190462
 
 
 Топ коментарі
 
Зато есть кумовство,коррупция,торговля должностями и т.д.
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До конца не читал, но зелеботы сами видят, за ничто голосовали, лишь бы не ПРЕЗИДЕНТ мирового уровня, что не так, ответьте бобики зелёные?
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Негативна карма України - це ви, 73/43%-тні. Саме ви , брехуни зебільні, є тими гнидами, які доїдають Україну.
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Зато есть кумовство,коррупция,торговля должностями и т.д.
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Все по старому. Дом с химерами - карма для Украины.
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Негативна карма України - це ви, 73/43%-тні. Саме ви , брехуни зебільні, є тими гнидами, які доїдають Україну.
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Ещё, помнится, обещал не оказывать давление на парламент и судопроизводство...
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Именно за подобные вопросы свыночолый гэтьман и свел рейтинг "Самопомичи" к нулю. И одного свыночолого гэтьмана сменил другой свыночолый гэтьман-так же представитель интересов олигархата, как и его рішучий парєрєднік.
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До конца не читал, но зелеботы сами видят, за ничто голосовали, лишь бы не ПРЕЗИДЕНТ мирового уровня, что не так, ответьте бобики зелёные?
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Петебот, зюзя стал петей. Радуйся.
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Что они тебе могут ответить.... Умственно отсталые выбрали себе подобного.
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Работа для заробитчан всегда найдется, просто придется помахать кайлом, а не мыть попки итальянским дедушкам - будет тяжелее и менее доходно.
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Усього "нєт"!!! Є лише задоволена,сяюча Харя маланця
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Лучше скажите,что клоун смог выполнить.Вообще ничего,от слова "совсем".
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Острікова і вся самодроч - одні з тих, хто топили за нелоха.
Їжте це гівно зебіли, і обляпйтесь, мляті!
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зато заробитчан вернул и государство в смартфоне сделал, даже дети по телевизору учатся :D

Немає "економічного чистилища" для бізнесу, роботи для заробітчан і економічного паспорта українця, - Острікова про виконання Зеленським його обіцянок - Цензор.НЕТ 1702
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А что может быть у клоуна, тем более у хренового комика. Пустой он во всем.
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Сергей Высоцкий
4 ч. ·

Перший рік президентства Зеленського пройшов згідно прогнозів. Принаймі згідно прогнозів тих, хто рік тому попереджав про ризики та наслідки.
Але найбільшим питанням лишається питання висновків.
Які висновки зроблять українці після того, як переживуть черговий колапс? Чи зрозуміють щось про необхідність усвідомленого вибору та відповідальної політики? Чи так само будуть вірити у магію, шукаючи чергового неіснуючого чаклуна серед натовпу шарлатанів.
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