 САП вимагає арешт для Микитася, який не вніс 100 мільйонів застави

Про це повідомила САП в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить до Апеляційної палати рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яким відмовлено в застосуванні до підозрюваного у справі заволодіння квартирами Нацгвардії, а саме колишньому Народному депутату, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться в повідомленні.

У САП пояснили, що 3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП і стягнув з Микитася 80 мільйонів гривень в дохід держави, тому що екснардеп порушив процесуальні обов'язки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Микитась не вніс 100 млн грн застави, але ВАКС вирішив його не заарештовувати

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.