 Коронавірус підтверджено у шести священників області, - в.о. голови Івано-Франківської ОДА Федорів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це під час брифінгу повідомив в.о. голови ОДА Віталій Федорів.
За його словами, один хворий чекає результати аналізу. У шести священників діагноз підтверджений ПЛР-тестами. Зокрема, в місті Калуш та Івано-Франківську захворіло по двоє священників, в Коломийському і Богородчанському районах - по одному.
Крім того, результати аналізу священника з обласного центру, який лікувався з двобічною пневмонією і помер, спрямовані на ПЛР-тест в лабораторію МОЗ до Києва.
Слід зауважити, що в ОДА не повідомляють, в яких храмах служили хворі. До слова, лікарня УГКЦ Святого Луки отримала експрес-тести на коронавірус і безкоштовно тестує священників, ченців і вірян, які працюють у монастирях і храмах.
Вот именно! Работа! Без налогов которая, позволяющая жрать все самое лучшее, ездить на крутых тачках, высерать любой бред ибо "бохтакделал"(а если не и делал то можид мог делать, просто никто не видел), а также лечиться в норм. условиях, а стадо.... стадо никогда не меняется
но все настоящие патриоты понимают, что в храмах МП.
Все не как не нажрутся...
Вот и пожинают свои плоды..