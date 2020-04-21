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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (3250) священник (60) Івано-Франківська область (301) COVID-19 (4109) коронавірус (2796)

 Коронавірус підтверджено у шести священників області, - в.о. голови Івано-Франківської ОДА Федорів

В Івано-Франківській області нову коронавірусну інфекцію підтвердили у шести священників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це під час брифінгу повідомив в.о. голови ОДА Віталій Федорів.

За його словами, один хворий чекає результати аналізу. У шести священників діагноз підтверджений ПЛР-тестами. Зокрема, в місті Калуш та Івано-Франківську захворіло по двоє священників, в Коломийському і Богородчанському районах - по одному.

Крім того, результати аналізу священника з обласного центру, який лікувався з двобічною пневмонією і помер, спрямовані на ПЛР-тест в лабораторію МОЗ до Києва.

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Слід зауважити, що в ОДА не повідомляють, в яких храмах служили хворі. До слова, лікарня УГКЦ Святого Луки отримала експрес-тести на коронавірус і безкоштовно тестує священників, ченців і вірян, які працюють у монастирях і храмах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190457
 
 
 Топ коментарі
 
Популяция попов под угрозой вымирания. Коронавирус подтвержден у шести священников области, - и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Федорив - Цензор.НЕТ 3797
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Скорее под угрозой паства, которую они заразили.
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Популяция попов под угрозой вымирания. Коронавирус подтвержден у шести священников области, - и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Федорив - Цензор.НЕТ 3797
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Скорее под угрозой паства, которую они заразили.
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Сразу говорите какого патриархата. Это ж очень важно!!!
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тестирует священников, монахов и верующих, которые работают в монастырях и храмах. Источник: https://censor.net.ua/n3190457\\\\\\\\\\\\

Вот именно! Работа! Без налогов которая, позволяющая жрать все самое лучшее, ездить на крутых тачках, высерать любой бред ибо "бохтакделал"(а если не и делал то можид мог делать, просто никто не видел), а также лечиться в норм. условиях, а стадо.... стадо никогда не меняется Коронавирус подтвержден у шести священников области, - и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Федорив - Цензор.НЕТ 3110
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ото несподіванка, а от минулної неділі делегація у складі 14 чол. одягнутих в барвисті спідниці в одній місьткій церковці ходили дружним натовпом навколо "престолу" і "службу" відправляли. По зомбоящику та служба транслювалася. Приклад для "вірних" - ходіть натовпом і нічого не бійтеся.
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"Следует заметить, что в ОГА не сообщают, в каких храмах служили больные отцы. Источник: https://censor.net.ua/n3190457"
но все настоящие патриоты понимают, что в храмах МП.
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Типа того, что Тернопольской и Ивано-Франковской областях наибольшее число фанов Бандеры и противников России, а процент УБД и налогов на душу населения 2/3 от среднего по Украине. Настоящие патриоты с флагом ходят и гимн поют, а вот воевать и платить за войну должны другие.
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Бородатые проходимцы..
Все не как не нажрутся...
Вот и пожинают свои плоды..
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