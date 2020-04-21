 Підозру ексдиректору ДБР Трубі можуть пред'явити вже цього тижня, - джерело

Про це "Цензор.НЕТ" стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах.

За даними нашого джерела, підозру Трубі готує ДБР, і вона може бути пред'явлена вже на цьому тижні. "Були проведені обшуки, під час яких вилучено документи, пов'язані з кадровими скандалами", - розповіло джерело.

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", навесні минулого року, Роман Труба звільнив трьох співробітників центрального апарату ДБР і керівника теруправління, яке міститься в Полтаві. Вони у відповідь пообіцяли оскаржити звільнення в суді і зробили це.

Коментуючи цю ситуацію, Труба заявив, що співробітники, звільнені з Державного бюро розслідувань, не пройшли випробувальний термін.

Але незабаром Окружний адміністративний суд м.Києва виніс ухвалу, якою зупинив дію наказу директора Державного бюро розслідувань Романа Труби про звільнення керівника Другого управління організації досудових розслідувань ДБР Олександра Туру.

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У документі сказано, що директор ДБР Роман Труба не може ухвалювати рішення, в тому числі шляхом видання наказів, розпоряджень або в інших формах про звільнення Олександра Туру з посади керівника управління організації розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів і в сфері правосуддя, без узгодження такого рішення зі своїми заступниками, згідно з ч.2 ст. 12 Закону "Про Державне бюро розслідувань". А такого узгодження, як розповіла в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" тодішній перший заступник директора бюро Ольга Варченко, не було.

Але слідом за цим звільненням пішли й інші. І хоча багато хто з тих, що подали позови, отримали рішення судів на свою користь і їх зобов'язані були поновити, Труба виконав лише частину рішень.

В кінці травня кадрові скандали в ДБР стали предметом обговорення на комітетських слуханнях у Комітеті ВР з питань правоохоронної діяльності. Після чого в ГПУ були подані кілька заяв щодо дій Труби.

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Те, що підставою для пред'явлення підозр може стати саме порушення трудового законодавства і факти невиконання судових рішень про відновлення незаконно звільнених, допускає і ексрадник Романа Труби, член правління громадської організації "Рада громадського контролю" Олег Шрам.

"Невиконання рішення суду при звільненні кількох керівників ЦА ДБР і ТУ ДБР , це один з фактів, за якими проводиться досудове розслідування. Підстави для підозри саме за цим фактом (ст. 382 ч. 3 КК) були і є", - зазначив він.

Саме він був серед людей, які під час комітетських слухань виступили з різкою критикою дій Романа Труби. У коментарі "Цензор.НЕТ" він нагадав, що незабаром після них ГПУ відкрила кримінальне провадження.

"На момент звільнення трьох керівників управлінь центрального апарату і одного теруправління вже існувала ухвала Окружного адмінсуду Києва, яка забороняла директору ДБР ухвалювати кадрові рішення. Проте, ці рішення були ухвалені не тільки в порушення ст.12 Закону "Про Державне бюро розслідувань", але і всупереч ухвалі суду, тому в його діях на той час також вбачався склад злочину, передбаченого ст. 382 КК, - каже Олег Шрам. - Ще 30 травня в ГПУ надійшли заяви від Голови Ради громадського контролю при ДБР Максима Болдіна та Секретаря цієї Ради Надії Корінної. А 31 травня Генпрокуратура почала досудове розслідування".

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Хоча заявники наполягали, що в діях директора ДБР вбачаються чотири правопорушення, ГПУ відкрила кримінальне провадження лише за статтею "Невиконання судового рішення".

"За моїми даними, розслідуванням спочатку займалася Нацполіція, а після звільнення Труби, вже взимку цього року його передали в центральний апарат ДБР", - зазначив Олег Шрам.