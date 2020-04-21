 Місія ВООЗ закликала Білорусь скасувати всі громадські заходи

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "БЕЛТА", такі рекомендації ВООЗ надала за підсумками свого візиту до Білорусі.
Місія ВООЗ вважає, що з початком популяційної передачі коронавірусу в Білорусі важливо доповнити ці заходи заходами фізичного дистанціювання.
Серед рекомендацій ВООЗ, зокрема, збереження жорсткої прихильності проведенню комплексу заходів зі стримування і пом'якшення наслідків коронавірусу, чітке, прозоре та регулярне інформування про ризики, продовження надання основних медичних послуг і соціально-економічної підтримки тим, хто цього потребує, особливо найбільш вразливим верствам населення.
Нагадаємо, Міноборони Білорусі підтвердило, що збирається проводити військовий парад 9 травня, попри поширення коронавірусу COVID-19.
.....ці ты не разумеш над чым жартуеш?...
про Зелю и писать неохота...
вот поэтому президент страны должен быть той же национальности как и народ которым он управляет...
Записывайте малята....
тебе там быстро расскажут куда идти...
На счет Венгрии -да.Там 98 проц. населения говорит,исключительно на венгерском.
И им пофигу,что приезжащие в страну люди, их не понимают.))Английский? Немецкий ?Ага. Щас.
Beszélj magyarul! )))
Не нравится - в отставку.
......силком, говоришь.......
Ну прямо как сегодня с коронавирусом.
Имеем дело все с той же людоедской коммунистической партией, но которая трансформировалась в олигархов во главе с ******. Сегодня в отсутствии монопольных госмедиа, они перешли к другой тактике - стали финансировать всякую мразь, которая вещает со всех щелей нужные кремлю тезисы.