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 За кордоном
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Все про:Білорусь (991) ВООЗ (128)

 Місія ВООЗ закликала Білорусь скасувати всі громадські заходи

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує Білорусі скасувати всі громадські заходи і продовжити інформувати населення про ситуацію з коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "БЕЛТА", такі рекомендації ВООЗ надала за підсумками свого візиту до Білорусі.

Місія ВООЗ вважає, що з початком популяційної передачі коронавірусу в Білорусі важливо доповнити ці заходи заходами фізичного дистанціювання.

Серед рекомендацій ВООЗ, зокрема, збереження жорсткої прихильності проведенню комплексу заходів зі стримування і пом'якшення наслідків коронавірусу, чітке, прозоре та регулярне інформування про ризики, продовження надання основних медичних послуг і соціально-економічної підтримки тим, хто цього потребує, особливо найбільш вразливим верствам населення.

Нагадаємо, Міноборони Білорусі підтвердило, що збирається проводити військовий парад 9 травня, попри поширення коронавірусу COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всі дивляться, за що б укусити Лукашенка", - президент Білорусі про критику його боротьби з коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190454
 
 
 Топ коментарі
 
.....так поезжай и лично прими участие .....граница открыта....... через недельки 2 отпишишся....если сможешь....
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......а калі такі "эксперемент" паставіць на табе і тваіх родных?.....
.....ці ты не разумеш над чым жартуеш?...
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.......так, але ёсць паднявольныя салдаты і масоўка, якія пасля "Парту " пойдуть у казармы і сьм'і......а далей што будзе ты пэўна разумееш?
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да ну нафиг, отменить баня, водку и трактором на ******, нет, это уже слишкомм, чем же огда заняться людине, начнёт ещё о своей жызни задумыватться и смотри, усаатому козлу конец придёт.
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Надо посмотреть. Если Беларусь пройдет без последствий, то ВОЗ со своей пандемией будет смотреться глупо.
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Та и вообще, вся современная медицина пойдёт к куям. Все на парады!
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.....так поезжай и лично прими участие .....граница открыта....... через недельки 2 отпишишся....если сможешь....
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Не-не. Спасибо. Но кто-то должен же поставить эксперимент.
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......а калі такі "эксперемент" паставіць на табе і тваіх родных?.....
.....ці ты не разумеш над чым жартуеш?...
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А что, на людях проводить эксперименты? Миссия ВОЗ призвала Беларусь отменить все общественные мероприятия - Цензор.НЕТ 4541
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Лукашенко (украинец) не жалеет и не уважает белорусов, как до этого Янукович (белорус) не жалел и не уважал украинцев ...

про Зелю и писать неохота...
вот поэтому президент страны должен быть той же национальности как и народ которым он управляет...
Записывайте малята....
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Кацапам никак не понять, что в Украине нет графы национальность, есть графа гражданство. Украинец-это гражданин Украины,какой угодно национальности или цвета кожи.
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в Израиле это расскажи, в Грузии, Армении, Польше, Венгрии и далее везде... Миссия ВОЗ призвала Беларусь отменить все общественные мероприятия - Цензор.НЕТ 5395
тебе там быстро расскажут куда идти...
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На счет совка не знаю.Давно не был в "дружественных республиках СССР".
На счет Венгрии -да.Там 98 проц. населения говорит,исключительно на венгерском.
И им пофигу,что приезжащие в страну люди, их не понимают.))Английский? Немецкий ?Ага. Щас.

Beszélj magyarul! )))
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решил ВОЗ еще и на бялоруском бюджете малость монет срубить..но если б все страны мира, все вместе, послали ВОЗ н,,й.коронавирус без ВОЗ подох бы за неделю
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Один человек имея в батраках целою Страну Беларусию вершит их Судьбами Жизни или Смерти не давая Шанса.
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Так никто не запрещает сидеть дома.
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.......так, але ёсць паднявольныя салдаты і масоўка, якія пасля "Парту " пойдуть у казармы і сьм'і......а далей што будзе ты пэўна разумееш?
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А в армию/ментовку людей силками загоняли ? Пошел служить - выполняй приказы.
Не нравится - в отставку.
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....Воинская обязанность в Белоруссии - обязанность граждан Республики Беларусь, устанавливаемая в целях создания и постоянного функционирования системы мероприятий, обеспечивающих защиту Республики Беларусь, прохождение гражданами воинской службы, подготовку их к вооружённой защите Республики Беларусь.....
......силком, говоришь.......
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Просто Государственная стимуляция заражения короновирусом. Сморите там где плотность населения велика , увеличивается возможность Заражения. А там где Государство Беларусь сбивает Людей в Кучу, - то возникает вопрос.То же самое у Нас произошло в Храмах и можно это расценить как Диверсия .
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......Миссия ВОЗ Шклоўскаму Вар'яту не указ.......
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Рекомендации батьке до п...сказал парад-значит парад.пляски...прыжки через огонь с парашютом...показательные единоборства с китайским вирусом...все в силе.
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Выжившие после парада награждаются победной тату на жопе в виде короновируса .с геройским разрезом на штанах в соответствующем месте.себя батька заранее наградил орденом из шкуры жопы короновирусов убитых им в неравном бою.
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Ну прямо как 1 мая 1986 года, когда советскую скотинку погнали на демонстрацию в Киеве, а государственные монопольные медиа говорили что нет никакой радиации, это все выдумки американских вражеских голосов.
Ну прямо как сегодня с коронавирусом.
Имеем дело все с той же людоедской коммунистической партией, но которая трансформировалась в олигархов во главе с ******. Сегодня в отсутствии монопольных госмедиа, они перешли к другой тактике - стали финансировать всякую мразь, которая вещает со всех щелей нужные кремлю тезисы.
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Русское авось - Поскольку у быдла принято мыслить стереотипами, то, не увидев на улицах родного мухосранска горы трупов с миазмами, наиболее мнящее себя умным быдло себя сразу же решило, что «коронавирус переоценен» и вообще «от гриппа в год намного больше людей умирает». В интернете подобного вида индивиды моментально детектятся по вопросам типа «а видели ли вы сами умершего или заболевшего коронавирусом???», «а где фото трупов умерших от короны?», а также утверждениями, что весь пи.... в СМИ является спланированной акцией. К счастью, в отличии от подобного быдла за границей, наше лишь наивно надеется, что всё не так страшно и его пронесёт, а не пытается лизать унитазы дабы показать как им пох....
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