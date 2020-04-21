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 Політика України, Події
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Все про:Медведчук (573) пожежа (2233) Яценюк (2298)

 Яценюк - Медведчуку: "Віктор, ти дурак?". ВIДЕО

Експрем'єр-міністр, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк назвав "загостренням ідіотизму" заяви Віктора Медведчука і ОПЗЖ про пожежі в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, таке відео він опублікував у фейсбуці.

"Про загострення. Але тільки не хвороби, а ідіотизму", - сказав Яценюк.

Він процитував заяву Віктора Медведчука, в якій ОПЗЖ звинувачує Яценюка в пожежах, що тривають в Україні.

"І ще доданий коментар "відомого пожежника" Нестора Шуфрича", - сказав експрем'єр.

Цей коментар, зазначив він, з таким же успіхом міг містити і звинувачення в "пожежах в Австралії, глобальному потеплінні і розповсюдженні коронавірусу".

"Відповідати по суті цього коментаря немає жодного змісту. У мене є тільки одне запитання до Віктора Медведчука, який оприлюднив цей коментар:"Віктор, ти дурак?" - сказав Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190452
 
   
 Топ коментарі
 
Нет, он не дурак. Он - ВРАГ.
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он не дурак, он пинда и сволочь )
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Сеня , вернись . Достал цирк .
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Дураки пользуются Тупостью Других и на этом процветают и неплохо Себя чувствуют хоч как бы их не называли.
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Сеня ,а чего же вы с Петей этого Витю не закрыли ? Яценюк - Медведчуку: "Віктор, ти дурак?" - Цензор.НЕТ 4482Как-то это очень хреново попахивает .
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Що означає ''закрили''? За що, за інші погляди, які я ненавиджу? Хто б допомогав Україні проти рашки? Чи саме ця західна допомога і санкції вам муляють? Ви - зелене проросійське лайно.
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Медведчук має на руках кров вбитих росіянами українців на донбасі. Дивно що цей російський холуй ще не загратами.
Зеля, а коли медведчук відповість за співпрацю з російськими окупантами?
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Нет политической воли засадить по полной предателя агента влияния кремля Медведчука.
Украиной правят не украинцы. Потому медведчук на свободе и другие предатели тоже.
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Порiдшала земна тужава твердь,
мiський мурашник поточив планету.
Мiлiцьйонери, фiзики, поети
вигадливо майструють власну смерть.
Протрухлий український материк
росте, як гриб. Вже навiть немовлятко
й те обiцяє стати нашим катом
i порубати вiковий порiг,
дiдiвським вимшiлий патрiотизмом,
де зрiдка тiльки човгання чобiт
нагадуе: iще iснує свiт,
справiку заборонений, як схизма.
Ця твердь земна трухлявiє щодня,
а ми все визначаємось. До сутi
доходимо. I господом забутi,
вiтчизни просимо, як подання.
В. Стус
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Чмо кулявлобное вылазит перед выборами, видать деньги со стены кончились, пора новую начинать копать
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Ну, для начала мы оба дураки потому что он, он не Сеня кролик, кролики мы - а такие как он нас разводили, разводят и будут разводить.
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Україна,це дім українців,це мій дім,я не хочу там бачити в свому домі не Добкіна не Медведчука не Бойка не Шуфрича,не Мураєва,якого ....х вони тут роблять,це ще не весь список ворогів України.
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"Чисто Прынцеса!.... Нет, не Прынцеса - Королевна!....".. (с)

"Мертветчук, чисто Дурак!..... Нет, не Дурак - Подонок!..."...(Я)
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Не знаю дурак он или нет!!!! Но то , что эта мерзота путинская не свалила , а еще и делает заявления - это мерзко!!!! Яценюк -Уважаемый - почему Вы не президент или премьер!!!???
Мужики только не уезжайте!!!!! Здоровья и сил!!!
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Медведчук - заклятий ворог України. Він знає, що робить. Він не може пробачити успішну анти московську політику Яценюка і як тільки виникла нагода, завбачно топить його, щоб більше і не подумав так діяти.
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Ахметов разрешил своей собачке гавкнуть на Медведку ! Кроль .береги яйца .
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Хорошо сказал, но было бы лучше, если бы подал в суд на медведчука за клевету и довёл дело до конца.
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сеня...юля...стенка с проволки..хватания его в раде за попку и яйца...да были времена .))
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А кто ж .Виктор Мертвечук ещё и КГБ ешник, манкурт,предатель и просто падло .
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Українці нехтуютъ Яценюком і Порошенком, і довіряють зеленському. Народ-самогубець.
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Дурак ты сеня,нужно было арестовывать этого говнюка когда ты был премьером и не давать потроху встречаться ночами с этим кумом кремлёвской моли,не дать ему договориться про крышевание тогдашним президентом этого промосковского таракана,а теперь хавай говно - как наказание за бездеятельность.
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