 Яценюк - Медведчуку: "Віктор, ти дурак?". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, таке відео він опублікував у фейсбуці.
"Про загострення. Але тільки не хвороби, а ідіотизму", - сказав Яценюк.
Він процитував заяву Віктора Медведчука, в якій ОПЗЖ звинувачує Яценюка в пожежах, що тривають в Україні.
"І ще доданий коментар "відомого пожежника" Нестора Шуфрича", - сказав експрем'єр.
Цей коментар, зазначив він, з таким же успіхом міг містити і звинувачення в "пожежах в Австралії, глобальному потеплінні і розповсюдженні коронавірусу".
"Відповідати по суті цього коментаря немає жодного змісту. У мене є тільки одне запитання до Віктора Медведчука, який оприлюднив цей коментар:"Віктор, ти дурак?" - сказав Яценюк.
Зеля, а коли медведчук відповість за співпрацю з російськими окупантами?
Украиной правят не украинцы. Потому медведчук на свободе и другие предатели тоже.
мiський мурашник поточив планету.
Мiлiцьйонери, фiзики, поети
вигадливо майструють власну смерть.
Протрухлий український материк
росте, як гриб. Вже навiть немовлятко
й те обiцяє стати нашим катом
i порубати вiковий порiг,
дiдiвським вимшiлий патрiотизмом,
де зрiдка тiльки човгання чобiт
нагадуе: iще iснує свiт,
справiку заборонений, як схизма.
Ця твердь земна трухлявiє щодня,
а ми все визначаємось. До сутi
доходимо. I господом забутi,
вiтчизни просимо, як подання.
В. Стус
"Мертветчук, чисто Дурак!..... Нет, не Дурак - Подонок!..."...(Я)
Мужики только не уезжайте!!!!! Здоровья и сил!!!