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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 ООН: Кількість голодних у світі може подвоїтися через пандемію коронавірусу

Через економічні наслідки пандемії коронавірусу у 2020 році кількість людей, що зіткнулися з гострою нестачею продовольства, може збільшитися вдвічі.

Про це заявила Всесвітня продовольча програма ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Очікується, що внаслідок втрати доходів від туризму, скорочення грошових переказів і поїздок, а також інших обмежень, запроваджених країнами для протидії поширенню коронавірусу, із сильним голодом у 2020 році можуть зіткнутися понад чверть мільярда жителів планети. На цей момент у цій категорії вже перебувають 135 млн осіб.

В ООН класифікували нинішню ситуацію з голодом як "гостру кризу в галузі харчових продуктів і засобів до існування". Це 3 категорія із 5, що означає "критична відсутність доступу до продовольства і перевищення звичайного недоїдання". П'ята категорія означає масове голодування.

Чиновники ООН не надали географічну розбивку зростаючих потреб у їжі серед жителів планети, але уточнили, що Африка, ймовірно, постраждає найбільше. Згідно з доповіддю ООН, більшість із тих, хто гостро потребує їжі, перебувають у зонах конфлікту, таких як Сирія, або в країнах, які сильно постраждали від наслідків зміни клімату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН ухвалила резолюцію про боротьбу з COVID-19, підготовлену у співавторстві з Україною: проєкт РФ відхилили

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190451
 
 
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А вы действительно считаете что если девочька с пороком сердца выходит замуж за мальчика с ************* параличем то человечество будет более здоровым?Пандемия в этом случае просто лекарство.
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бубочка з сівохою наші пасовиська захистить...
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Ну, кацапы будут менять жижу и люминтий на бульбу в Беларуси, а мы - разве, что зеленое стадо сможем предложить.
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Кодлан Коломойского вначале :Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии./ Затем:25.03.20 00:39 Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70%/ Для кодлана украинцы на украинской земле лишние, не нужные.
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Вот как то так. А Слуги уроды, поросята и соросята проголосовали землю Украины продать-отдать за кредиты.
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Не переживайте. Обратитесь к нашему Зебилу. Не стесняйтесь.
Оно вывезет из Украины последнее....по заданию х.уйла.
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Квадрат числа перепутали с умножение на два.
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Кожен день від голоду помирає 10 тис дітей. Ось і помножте на два. Ось це реальна ціна карантину, влаштованого істеричним стадом.
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