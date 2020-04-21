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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Здоров'я
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Все про:Південна Корея (80) COVID-19 (4109)

 Південна Корея виділила Києву $700 тис. на боротьбу з коронавірусом, - МЗС

Уряд Південної Кореї виділив $ 700 тис. на підтримку України в боротьбі з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України в офіційному фейсбуці.

Кошти спрямують на закупівлю корейських лабораторних тестів і підтримку в рамках гуманітарного реагування ООН, повідомили в МЗС України.

"Допомога надійде за двома напрямами. $ 300 тис. нададуть у вигляді партії лабораторних корейських тестів або коштів на закупівлю таких тестів. Це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога. $ 400 тис. Корея передасть ООН, в Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Також читайте: "Люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом'якшуватися карантин", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190446
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше не деньгами, а тестами и расходниками, конечно.
Хотя и их разворовать и перепродать могут.
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Стыдно . Они помогают , а мы себе нет .
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Этого хватит, чтобы смотаться на Сейшелы и прислать оттуда привет на корейском языке?
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Этого хватит, чтобы смотаться на Сейшелы и прислать оттуда привет на корейском языке?
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"Корея, блин ! Давай больше ! Я тебе шо, нищий с перехода ?!"
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Стандартний відпочинок для середнього класу , так генплокулол заповідав .
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Им хватило ума не направлять живые деньги этим оглоедам.
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Лучше не деньгами, а тестами и расходниками, конечно.
Хотя и их разворовать и перепродать могут.
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Стыдно . Они помогают , а мы себе нет .
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поясни, хто такі МЬІ і хто такі СЄБЄ?
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Ни кто этих денег не увидит, кроме Зе и его банды
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Ты хоть читай стать, а не только заголовок.
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Нє, ні в каком случає! Оні пойдут на компєнсацию НДС бєдним бізнєсмєнам - експортьорам медіцинскіх масок.
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Тю. И украсть нечего. Ермаку на мерседес разве что.
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Величезна вдячність людям Південної Кореї , але було б краще грошей не давати , на всю суму треба було придбати товарів медичного призначення . Пацюки досі володарюють в Україні , будьте обережні !
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самсунги не в курсе,шо могут олбании перевести по указке из офиса недалёкого...
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Сумма странная, может это Северная Корея подсобила ?
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Навряд , - там , кажуть , пупсіку якусь операцію робили і він зараз у важкому стані . )) .
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еще бы те, кто дают бабки такие, контролировали их до прямого их назначения. Жулики налетят и 700к - это им вообще на один зубок!
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Нормально. Як говориться "дароному коню в зуби не дивляться"
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Зеля готов принимать с любой стороны в любых количествах.
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А чим прославився "папа" Зєліка або сам Оманський? Виділили шо-небудь Україні? Чи як всігда )))
А взагалі - це ващє.
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зачем? крадуцкие разворуют, голобородько и кличко - на откатах..
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Не давайте деньги. До украинского народа они все равно не дойдут. В лучшем случае на "помощь" Италии пойдут, а в худшем на хатынку кваквакову.
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Лучше выбросили бы на ветер, хоть кому-то помогли бы.
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А для чего Бубочке эти деньги? Он Албании помогает, в Италию уже несколько самолетов с масками и антисептиком отправил.Тесты что закупили,власть уже разворовала.Теперь Шмаркле,чтобы выглядеть пострадавшим,нужно объявить что у него КВ и спрятаться,все свалив на Дерьмака.Напуганные з.******** начнут его жалеть,может рейтинг хоть чуть чуть и подымется.
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