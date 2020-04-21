 Південна Корея виділила Києву $700 тис. на боротьбу з коронавірусом, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України в офіційному фейсбуці.

Кошти спрямують на закупівлю корейських лабораторних тестів і підтримку в рамках гуманітарного реагування ООН, повідомили в МЗС України.

"Допомога надійде за двома напрямами. $ 300 тис. нададуть у вигляді партії лабораторних корейських тестів або коштів на закупівлю таких тестів. Це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога. $ 400 тис. Корея передасть ООН, в Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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