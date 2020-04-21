 Гасіння лісових пожеж у Житомирській і Київській областях триває: залучено понад 2,4 тис. осіб, - ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

" Станом на 14 год. 21 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території ДП "Овруцьке ЛГ", "Овруцьке СЛГ", щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини", - вказується в повідомленні.

Осередок горіння ДП Овруцький спец. ЛГ Виступовицьке лісництво поблизу сіл Жолудівка та Журба локалізовано.





Пожежу лісової підстилки на території Словечанського ЛГ локалізовано.

Продовжуються роботи з гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини всередині локалізованих ділянок.

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До гасіння залучено 1 тис. 69 чол. та 155 од. техніки, з них від ДСНС 176 чол. о/с та 41 од. техніки.

У Київській області ДСНС надає допомогу співробітникам Державного агентства України з управління зоною відчуження в гасінні пожеж на територіях Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

"Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках, пройдених вогнем", - повідомляють в ДСНС.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 515 км мінералізованих смуг.

Загрози об'єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів і іншим критичним об'єктам зони відчуження немає.

До гасіння пожеж залучено 1343 чол. та 299 од. техніки, з них від ДСНС 1201 чол. о/с та 248 од. техніки (в тому числі 3 вертольоти, якими на даний час здійснено 50 скидів - 100 тон води).

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Радіаційний фон по Києву та Київській області - в межах норми і не перевищує природних фонових значень.