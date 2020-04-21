 Україна вперше з 2009 року увійшла до сотні рейтингу свободи преси

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані рейтингу "Індексу вільної преси" міжнародної організації "Репортери без кордонів".

Повідомляється, Україна в цьому рейтингу за рік піднялася на 6 позицій і посіла 96 місце. Водночас просування в рейтингу відбулося за рахунок погіршення показників інших країн, оскільки Україна погіршила свою оцінку на 0,06 бала. Тепер її індекс становить - 32,52 (чим нижче число, тим кращий результат).

Як недолік зазначається недофінансування Суспільного мовлення і зростання впливу олігархів на медіа. Крім того, автори рейтингу зауважують, що інформаційна війна з РФ призвела до негативних наслідків, таких як заборона російських сайтів та обмеження на в'їзд іноземним журналістам.

Крім того, "Репортери без кордонів" вважають, що зміна влади в Україні не вплинула на ситуацію з нападами на журналістів.

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