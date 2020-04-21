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 Суспільство
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Все про:рейтинг (325) свобода слова (249) ЗМІ (769)

 Україна вперше з 2009 року увійшла до сотні рейтингу свободи преси

Україна вперше з 2009 року увійшла до сотні "Індексу свободи преси" від організації "Репортери без кордонів", посівши 96 позицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані рейтингу "Індексу вільної преси" міжнародної організації "Репортери без кордонів".

Повідомляється, Україна в цьому рейтингу за рік піднялася на 6 позицій і посіла 96 місце. Водночас просування в рейтингу відбулося за рахунок погіршення показників інших країн, оскільки Україна погіршила свою оцінку на 0,06 бала. Тепер її індекс становить - 32,52 (чим нижче число, тим кращий результат).

Як недолік зазначається недофінансування Суспільного мовлення і зростання впливу олігархів на медіа. Крім того, автори рейтингу зауважують, що інформаційна війна з РФ призвела до негативних наслідків, таких як заборона російських сайтів та обмеження на в'їзд іноземним журналістам.

Крім того, "Репортери без кордонів" вважають, що зміна влади в Україні не вплинула на ситуацію з нападами на журналістів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190443
 
 
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При этом продвижение в рейтинге произошло за счет ухудшения показателей других стран, поскольку Украина ухудшила свою оценку на 0,06 балла.
Источник: https://censor.net.ua/n3190443


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рейтинг правильніше було б назвати - хто годує, той і танцює))))
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добавьте рыглу ещё три телеканала и подниметесь в рейтинге ещё выше...
хто сказав,шо число даунов в репортёрах без границ ограниченно?
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Проблема рейтинга, что он считает пророссийских пропагандистов журналистами или наши олигархические помойки.
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Какая свобода прессы, если все каналы молчат о Коррупции Эрмака.
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сомнительное достижение, но закономерное.
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"Репортеры без границ" - нам ваше мнение очень важно в плане демократии....

пишите исчо...
Украина впервые с 2009 года вошла в топ-100 рейтинга свободы прессы - Цензор.НЕТ 8497
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Це тому що в Україні зараз перший Президент який не був комуністом чи комсомольцем.
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Блін, у 2006-2008 у нас був найвищий рівень громадянських свобод, найнижчий рівень корупції, ріст ВВП до 7-8%, рекордні 10-11 млрд баксів іноземних інвестицій щороку... В КИєві 1000 доларів не вважалися крутою зарплатою, народ масово квартири купував (а вони ой які дорогі були тоді!) В 2007 продали 550 тис. нових машин, в 2008 - рекордні 620 тис. (в 2019 - менше 100 тис.) - тобто тоді нові машини купували БІЛЬШЕ, ніж зараз бляхи!

Йолкі-палкі, ну що за ідіоти вибрали нам Яника, який це все похєрив????
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Ну дык, Петя же помер в борьбе за свободу слова, а Шустер воскрес....всё логично Україна вперше з 2009 року увійшла до сотні рейтингу свободи преси - Цензор.НЕТ 8210 Ща порохоботы оправдываться начнут: "Если бы не Петя мы бы не поднялись в рейтинге в этом году" что тоже логично Україна вперше з 2009 року увійшла до сотні рейтингу свободи преси - Цензор.НЕТ 8539
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