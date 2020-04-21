 Частину грошей, отриманих від "Газпрому", можуть направити на дофінансування "Укрзалізниці", - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами міністра, фінансова підтримка від імені держави буде найбільш ліквідною допомогою для "Укрзалізниці" в поточній ситуації з урахуванням раніше озвученого міжнародним рейтинговим агентством S&P Global Ratings зниження рейтингу компанії до "CCC" з прогнозом "негативний".

"З виплати "газпромівських" грошей, яка йде на користь "Нафтогазу" і буде перерахована до бюджету у вигляді дивідендів, ми розраховуємо отримати певну суму, яка буде передбачена на підтримку "Укрзалізниці". Але не просто на закриття поточних проблем, а на замовлення у внутрішнього ринку вагонів, поїздів, електричок тощо", - наголосив міністр.

Криклій також повідомив, що Мінінфраструктури планує отримати близько 4-5 млрд грн цільового фінансування для "Укрзалізниці".

"Очікуємо, що зазначені кошти надійдуть цього року, і до кінця року вже будуть розподілені", - зауважив він.

20 грудня 2019 року Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років із можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

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