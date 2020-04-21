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 Економіка
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Все про:Газпром (594) Укрзалізниця (978) Криклій (131)

 Частину грошей, отриманих від "Газпрому", можуть направити на дофінансування "Укрзалізниці", - Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розраховує на виділення АТ "Укрзалізниця" фінансової підтримки в розмірі 4-5 млрд грн за рахунок отриманих від "Газпрому" коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами міністра, фінансова підтримка від імені держави буде найбільш ліквідною допомогою для "Укрзалізниці" в поточній ситуації з урахуванням раніше озвученого міжнародним рейтинговим агентством S&P Global Ratings зниження рейтингу компанії до "CCC" з прогнозом "негативний".

"З виплати "газпромівських" грошей, яка йде на користь "Нафтогазу" і буде перерахована до бюджету у вигляді дивідендів, ми розраховуємо отримати певну суму, яка буде передбачена на підтримку "Укрзалізниці". Але не просто на закриття поточних проблем, а на замовлення у внутрішнього ринку вагонів, поїздів, електричок тощо", - наголосив міністр.

Криклій також повідомив, що Мінінфраструктури планує отримати близько 4-5 млрд грн цільового фінансування для "Укрзалізниці".

"Очікуємо, що зазначені кошти надійдуть цього року, і до кінця року вже будуть розподілені", - зауважив він.

20 грудня 2019 року Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років із можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на газ для населення падатимуть як мінімум до початку літа, - Нафтогаз

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190441
 
 
 Топ коментарі
 
А потом ее "приватизировать" как приносящую одни убытки... Зебилы, посмотрите кого вы понавыбирали...
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Ха..ха...ха...а обещали на социальные проекты...А тут откровенно на распил и воровство!
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Деньги выигранные Нафтогазом у Газпрома должны идти на проекты энергоБЕЗОПАСНОСТИ государства, а не на разные попилы и дербаны. Уже наелись досыта энергошантажом "братишек", пора уже мозгом поработать
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Ха..ха...ха...а обещали на социальные проекты...А тут откровенно на распил и воровство!
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А потом ее "приватизировать" как приносящую одни убытки... Зебилы, посмотрите кого вы понавыбирали...
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Не надо их пугать . Мало осталось . Кто поумнел , кто окончательно отупел , кто раскаялся (бывает) , а у кого уже нет возможности и желания жить "по-приколу" .
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"Слуги народа" - самые успешные борцы с коррупцией !
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Деньги выигранные Нафтогазом у Газпрома должны идти на проекты энергоБЕЗОПАСНОСТИ государства, а не на разные попилы и дербаны. Уже наелись досыта энергошантажом "братишек", пора уже мозгом поработать
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Суд выиграли Норвежские юристы за 40 миллионов долларов налогоплательщиков Украины. это так поправочка.
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Пущай пилят,те деньги,которые у коррупционеров конфисковали,вот там уж они на 14 тысяч гривасей и разгуляются
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подстаканнички не забудьте прикупить и каждый заверните в вышытый рушнык
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Не зря Лещенко мельтешит в последние дни. Часть денег, полученных от "Газпрома", могут направить на дофинансирование "Укрзализныци", - Криклий - Цензор.НЕТ 1342
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Вот не нужно этого делать !
Там чиновники всё равно разворуют !
Пусть лучше Кобелев маме отправит , оно там надёжнее будет .
И нам спокойнее ...
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Зарплату им добавьте а то миллиона им мало
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хорошо придумано для расспила зачет ....жы...дам
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во плять ,деньги украинских потребителей,которые незаконно срубил рашистский грязьпром для распила отправят на ж\д ..нет что бы отдать украинскому народу,как его кровные монеты......
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после раздачи слонов премий, останется походу знаменитые 14 000 гр.
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Это несбыточная мечта идиота. Потому как другие идиоты заключили договор с Кобельком ещё на четыре года и теперь все эти бабки пойдут ему на зряплату.
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Скока-скока там "зарплаты" получает главный в УЗ???
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