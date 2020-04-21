 "Всі дивляться, за що б укусити Лукашенка", - президент Білорусі про критику його боротьби з коронавірусом

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні під час відвідування в Бобруйську підприємства "Слов'янка", передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Зараз цей коронавірус став політикою. Усі дивляться, за що б укусити Лукашенка, Білорусь - вони вибилися з ладу. Так не треба дивуватися. Усе це тому, що ми зберегли систему і привели її до ладу. І так сталося, що ми більш-менше виявилися готовими до цієї зарази і не тільки до неї", - наголосив Лукашенко.

Водночас білоруський президент звернув увагу: через коронавірус і подібні інфекції помирає значно менше людей, ніж, наприклад, від серцево-судинних захворювань, онкології та цукрового діабету.

"Наді мною у світі всі жартують, особливо в Росії (як ніби більше нема про що говорити, всі стали великими): от Лукашенко каже, що в Білорусі від коронавірусу ніхто не помер. Ще раз повторюю: від коронавірусу навіть у вас у Могильовській області ніхто не помер. Усі вмирають від хронічних хвороб, а будь-який вірус же б'є по слабких, у кого імунітету немає. Ось що я мав на увазі", - сказав глава білоруської держави.

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У зв'язку з цим він зажадав у жодному разі не припиняти лікувати інші захворювання і продовжувати планові медогляди громадян, адже інакше можна не помітити в пацієнта серйозну хворобу.

"Сьогодні треба займатися всіма хворобами і приділяти увагу тим, які пов'язані з дихальними шляхами", - зазначив Лукашенко.

Президент Білорусі звернув увагу: за необхідності до боротьби з коронавірусом підключатимуть нові сили - так діяли від початку.

"Свого часу цим займалися тільки медики і Міністерство охорони здоров'я. Коли пішло зростання пневмоній, тоді я і губернаторів підключив: щоранку має бути штаб і там не тільки мають лікарі доповідати про обстановку. З лікарів треба й питати, - звернув він увагу губернатора Могильовської області Леоніда Зайця. - Ти мусиш зберегти людей. І лікарі мають сьогодні відповідати за ту турботу, якою ми їх оточили. Я не в докір кажу. Але оточили ж, усі люди бережуть лікарів. Лікарі мають нам відповісти своєю роботою, як вони і роблять. Питати потрібно з усіх".