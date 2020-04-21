 "Всі дивляться, за що б укусити Лукашенка", - президент Білорусі про критику його боротьби з коронавірусом

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні під час відвідування в Бобруйську підприємства "Слов'янка", передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Зараз цей коронавірус став політикою. Усі дивляться, за що б укусити Лукашенка, Білорусь - вони вибилися з ладу. Так не треба дивуватися. Усе це тому, що ми зберегли систему і привели її до ладу. І так сталося, що ми більш-менше виявилися готовими до цієї зарази і не тільки до неї", - наголосив Лукашенко.
Водночас білоруський президент звернув увагу: через коронавірус і подібні інфекції помирає значно менше людей, ніж, наприклад, від серцево-судинних захворювань, онкології та цукрового діабету.
"Наді мною у світі всі жартують, особливо в Росії (як ніби більше нема про що говорити, всі стали великими): от Лукашенко каже, що в Білорусі від коронавірусу ніхто не помер. Ще раз повторюю: від коронавірусу навіть у вас у Могильовській області ніхто не помер. Усі вмирають від хронічних хвороб, а будь-який вірус же б'є по слабких, у кого імунітету немає. Ось що я мав на увазі", - сказав глава білоруської держави.
У зв'язку з цим він зажадав у жодному разі не припиняти лікувати інші захворювання і продовжувати планові медогляди громадян, адже інакше можна не помітити в пацієнта серйозну хворобу.
"Сьогодні треба займатися всіма хворобами і приділяти увагу тим, які пов'язані з дихальними шляхами", - зазначив Лукашенко.
Президент Білорусі звернув увагу: за необхідності до боротьби з коронавірусом підключатимуть нові сили - так діяли від початку.
"Свого часу цим займалися тільки медики і Міністерство охорони здоров'я. Коли пішло зростання пневмоній, тоді я і губернаторів підключив: щоранку має бути штаб і там не тільки мають лікарі доповідати про обстановку. З лікарів треба й питати, - звернув він увагу губернатора Могильовської області Леоніда Зайця. - Ти мусиш зберегти людей. І лікарі мають сьогодні відповідати за ту турботу, якою ми їх оточили. Я не в докір кажу. Але оточили ж, усі люди бережуть лікарів. Лікарі мають нам відповісти своєю роботою, як вони і роблять. Питати потрібно з усіх".
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"По данным Минздрава на утро 20 апреля, в Беларуси с начала пандемии зафиксировано 6264 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Выздоровели и выписаны 514 пациентов. 51 человек скончался (плюс четыре случая за сутки). У 92 пациентов наблюдается тяжелое течение заболевания".
"Национальным статистическим комитетом 20 февраля 2020 года, население Беларуси составило 9 413 446"
....и это то что не скрывается или невозможно скрыть.....
"В 2020 году численность населения Соединенных Штатов Америки 333 627 549 чел."
.......333627649 разделить на 709000 получится 470 на миллион.....
.....таки плохо с арифметикой.....так кто больной, а?
.....или в методичке другие цифры?......
......для тех , кто в танке - В среднем в мире-332....
а уже завтра будем заниматься тоже всеми хворобами, но особое внимание будем уделять тем, шо связаны с какими другими путями....
ну от прав же!
Трамп обосрался, катит бочку ВОЗ.
Борис Джонсон обосрался, провели три дня в реанимации.
***** обосралось, сидит в бункере.
Остался только один дятел)
Даже на примере лесных пожаров из космоса видно, где есть специалисты и нормальный президент, а где осел безмозглый.
И в медицине аналогично.
Кыш!
Це перемога)
Смертность в странах поясняется системой здравоохранения , платишь за лечение в перед а потом это компенсируемся сраховкой . Но потом ! Эмигранты и другие денег в перед не имеют . В США 30% народа без страховок вообще . По этому Лука с своей мобилизационной медициной в на коне .
«Усе нягоднікі толькі і робяць, што глядзяць, за што б ўкусіць Лукашэнка. А я вам так адкажу - нічога ў вас не выгарыць - тое месца, за якое можна было б ўкусіць, у мяне даўно рассмакталася, а хутка яшчэ і зарубцуецца так, што і рубца не застанецца. Так што няма ў вас метадаў супраць Бацькі Лукі».