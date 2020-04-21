EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
  4483  75
Матеріали за темою:
Все про:Білорусь (991) карантин (3250) Лукашенко (579) COVID-19 (4109) коронавірус (2796)

 "Всі дивляться, за що б укусити Лукашенка", - президент Білорусі про критику його боротьби з коронавірусом

Білорусь виявилася краще підготовленою до боротьби з коронавірусом завдяки збереженню необхідних структур у системі охорони здоров'я.

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні під час відвідування в Бобруйську підприємства "Слов'янка", передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Зараз цей коронавірус став політикою. Усі дивляться, за що б укусити Лукашенка, Білорусь - вони вибилися з ладу. Так не треба дивуватися. Усе це тому, що ми зберегли систему і привели її до ладу. І так сталося, що ми більш-менше виявилися готовими до цієї зарази і не тільки до неї", - наголосив Лукашенко.

Водночас білоруський президент звернув увагу: через коронавірус і подібні інфекції помирає значно менше людей, ніж, наприклад, від серцево-судинних захворювань, онкології та цукрового діабету.

"Наді мною у світі всі жартують, особливо в Росії (як ніби більше нема про що говорити, всі стали великими): от Лукашенко каже, що в Білорусі від коронавірусу ніхто не помер. Ще раз повторюю: від коронавірусу навіть у вас у Могильовській області ніхто не помер. Усі вмирають від хронічних хвороб, а будь-який вірус же б'є по слабких, у кого імунітету немає. Ось що я мав на увазі", - сказав глава білоруської держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен", - Лукашенко про те, чому в Білорусі немає суворого карантину

У зв'язку з цим він зажадав у жодному разі не припиняти лікувати інші захворювання і продовжувати планові медогляди громадян, адже інакше можна не помітити в пацієнта серйозну хворобу.

"Сьогодні треба займатися всіма хворобами і приділяти увагу тим, які пов'язані з дихальними шляхами", - зазначив Лукашенко.

Президент Білорусі звернув увагу: за необхідності до боротьби з коронавірусом підключатимуть нові сили - так діяли від початку.

"Свого часу цим займалися тільки медики і Міністерство охорони здоров'я. Коли пішло зростання пневмоній, тоді я і губернаторів підключив: щоранку має бути штаб і там не тільки мають лікарі доповідати про обстановку. З лікарів треба й питати, - звернув він увагу губернатора Могильовської області Леоніда Зайця. - Ти мусиш зберегти людей. І лікарі мають сьогодні відповідати за ту турботу, якою ми їх оточили. Я не в докір кажу. Але оточили ж, усі люди бережуть лікарів. Лікарі мають нам відповісти своєю роботою, як вони і роблять. Питати потрібно з усіх".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190439
 
 
 Топ коментарі
 
С БЕЛОРУСЬЮ надо срочно закрыть границу, бо Лукашенко хочет провести парад, детей гонит в школу - может быть всплеск эпидемии рядом с Украиной
 показати весь коментар
 
шо оно несёт?колю прапороносцем не забудь назначить на 9-ое мая...
 показати весь коментар
 
"...С врачей надо и спрашивать..." - вот это самое ОНО. Не с Лукашенко надо спрашивать, почему новые тысячи заболевших появляются, а с ВРАЧЕЙ. Супер.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
от лука недалекий))) скажи їм усім "укусі мєнья за какашку"... мо й відчепляться)))
 показати весь коментар
 
 
э, вяликии президент, чего за нефть матушку переплачиваешь, чего страну губишь?
 показати весь коментар
 
 
шо оно несёт?колю прапороносцем не забудь назначить на 9-ое мая...
 показати весь коментар
 
 
Зачем он это говорит, кому этот бред надо.
 показати весь коментар
 
 
............Хай вярзе.....Гаагскі трыбунал ўсё падсумуе.....
 показати весь коментар
 
 
наприклад ти нам глибоко пофіг підстилка путінська.
 показати весь коментар
 
 
Непонятно-за 20 число в Беларуси выявили 1485 случаев заболеваний( сравнивают с Испанией - 1538),а Лукашенко это не видит.Или не понимает?
 показати весь коментар
 
 
Ты дурень. Они на выходных не давали данные. Это данные за три дня, дурында ты
 показати весь коментар
 
Этому пока не радостно..... "Всі дивляться, за що б укусити Лукашенка", - президент Білорусі про критику його боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2282 Даже главный праздник страны, день рождения своего деда Ким Ир Сена, 15 апреля пропустил. Такого еще не было. "Всі дивляться, за що б укусити Лукашенка", - президент Білорусі про критику його боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1061 Злые языки говорят, что операция на сердце...... серьезные осложнения..... Ну в общем поскакал на белой лошади.... "Всі дивляться, за що б укусити Лукашенка", - президент Білорусі про критику його боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2282
 показати весь коментар
 
 
ну пусть выздоравливает ...пупс , без него японцам скучно будет
 показати весь коментар
 
Соседского Бацьку не любил и не люблю. Но понимаю что в силу его скудоумия в этот раз Беларусь выиграет у других стран по последствиям от короновируса. Просто короновирусобесие не смогло зацепиться на прямых извилинах колхозного замполита. И это окажется победой.
 показати весь коментар
 
 
....выиграет у других стран по количеству заражённых и умерших.... Сегодня мы занимаем лидирующее место в мире по количеству заражённых в расчете на 1 млн.населения-660 человек. В среднем в мире-332....
.....Чытайце беларускі "ЦэнзарНет"
 показати весь коментар
 
.....в школу ходил, арифметику учил? Попробуй самостоятельно посчитать:
"По данным Минздрава на утро 20 апреля, в Беларуси с начала пандемии зафиксировано 6264 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Выздоровели и выписаны 514 пациентов. 51 человек скончался (плюс четыре случая за сутки). У 92 пациентов наблюдается тяжелое течение заболевания".

"Национальным статистическим комитетом 20 февраля 2020 года, население Беларуси составило 9 413 446"

....и это то что не скрывается или невозможно скрыть.....
 показати весь коментар
 
Ты в школу пойди) ты неправильно считаешь дружок)) я бы сказал ты считаешь как дебил) ты делишь все населения на количество больных и получаешь количество здоровых на одного больного! 470 выходит! Если так поделить в белоруси 9 млн на 6 ты получишь 1500 здоровых на одного больного! Что бы узнать на 1 млн количество больных нужно 6000 больных делить на 9! Потому 9 млн! 6000 разделяешь на 9 вот и получаем цыфру на 1 млн! Так и в америк дели 790 тысяч на 328 млн получишь цыфру больных на 1 млн! Садись тебе 2 придурок
 показати весь коментар
 
Как вы лидируете если полно стран где больше заражённых на миллион. О смертях вообще молчу
 показати весь коментар
 
....попробуй читать и понимать что пишут на форуме.....
 показати весь коментар
 
 
В сША 2000 на млн. Италия 4000 о каком лидерстве вы говорите? Вы больной?
 показати весь коментар
 
"Всего с начала вспышки COVID-19 в США подхватили более 709 тысяч человек. 37 154 из них умерли от осложнений COVID-19, тогда как более 63 тысяч пациентов выздоровели и выписались из медучреждений."
"В 2020 году численность населения Соединенных Штатов Америки 333 627 549 чел."

.......333627649 разделить на 709000 получится 470 на миллион.....
.....таки плохо с арифметикой.....так кто больной, а?
.....или в методичке другие цифры?......
 показати весь коментар
 
.....опять, же - ...попробуй читать и понимать что пишут на форуме.....
......для тех , кто в танке - В среднем в мире-332....
 показати весь коментар
 
К чему тут мир! Если много где на эти ваши тесты фуй положили. Тем более есть Китай в тором почему то нет инфекции в таких городах как Пекин хотя Пекин явно ближе к Уханю чем Милан или Нью-Йорк. Так вот Китай даёт статистику 3 человека зараженых на 1 млн. То ясно что среднее выходит только 300 человек на миллион. Потому что Китай забил болт на эту вашу супер заразу! Вот и все. Сиди и психуй коронапсихозник
 показати весь коментар
 
Ты в школу пойди) ты неправильно считаешь дружок)) я бы сказал ты считаешь как дебил) ты делишь все населения на количество больных и получаешь количество здоровых на одного больного! 470 выходит! Если так поделить в белоруси 9 млн на 6 ты получишь 1500 здоровых на одного больного! Что бы узнать на 1 млн количество больных нужно 6000 больных делить на 9! Потому 9 млн! 6000 разделяешь на 9 вот и получаем цыфру на 1 млн! Так и в америк дели 790 тысяч на 328 млн получишь цыфру больных на 1 млн! Садись тебе 2 придурок
 показати весь коментар
 
Давай прокоментируй свою тупую арифметику. Ты даже элементарно не умеешь правильно посчитать количество больных на 1 млн населения ещё й на других наезжаешь. С кем здесь спорить. Ты наверное и не понял как считать даже после того как я объяснил? Ну что у кого методичка? Олень арифметики ты)
 показати весь коментар
 
Математик 😂😁 ты где пропал ? 😂 Почитай как надо считать, умник. Ну что когда пойдешь в школу учиться?)
 показати весь коментар
 
В Америке подели 790 тысяч на 330 сколько получишь? Правильно больше 2 тысяч на 1 млн! Полупоке ты безграмотный. Именно такие безграмотные математики, как ты и поддерживают коронапсихоз!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Лукашенко разоблачает секту коронапсихозников.
 показати весь коментар
 
"Сегодня надо заниматься всеми болезнями и уделять внимание тем, которые связаны с дыхательными путями"....
а уже завтра будем заниматься тоже всеми хворобами, но особое внимание будем уделять тем, шо связаны с какими другими путями....
ну от прав же!
 показати весь коментар
 
 
он ещё и мнительный, да никто у него бульбу радзимую отбирать не собирается.
 показати весь коментар
 
"...С врачей надо и спрашивать..." - вот это самое ОНО. Не с Лукашенко надо спрашивать, почему новые тысячи заболевших появляются, а с ВРАЧЕЙ. Супер.
 показати весь коментар
 
 
Сябри якщо хочете щоб МТЗ який на добу виробляє більше тракторів ніж Україна на рік, щоб новоспечені олігархи реформували "невидимою рукою ринка" ДП Атлант, СП Гефест який побутової техніки клепає в 953 рази більше за всю Україну прибирайте усатого. Й ставте ліберастів. Всю цю дрянь. Час прихватизовувати МАЗ, Белкомунмаш, Нафтан, Белшина, Белаз там у вас багато що цікавого.
 показати весь коментар
 
 
Слишком много чести, на Луку все смотрят как на коронаидиота)
Трамп обосрался, катит бочку ВОЗ.
Борис Джонсон обосрался, провели три дня в реанимации.
***** обосралось, сидит в бункере.
Остался только один дятел)
 показати весь коментар
 
 
Топчуть такі як ви хіба що на словах. А як кажуть " собаки гавайкуть, а караван йде далі"
 показати весь коментар
 
 
Караван натоптав 185"двухсотих" за минулу добу і 1765 загалом а також 15322 інфікованих в Швеції.
 показати весь коментар
 
С БЕЛОРУСЬЮ надо срочно закрыть границу, бо Лукашенко хочет провести парад, детей гонит в школу - может быть всплеск эпидемии рядом с Украиной
 показати весь коментар
 
 
Не боись, дурилка картонная!
Даже на примере лесных пожаров из космоса видно, где есть специалисты и нормальный президент, а где осел безмозглый.
И в медицине аналогично.
 показати весь коментар
 
 
С такими примерами сразу видно кто на форуме идиот безмозглый.
 показати весь коментар
 
У нас вроде нет ваших заробитчан, чтобы они смогли привести вирус. Да и те сотни тысяч, что уже вернулись а вам с европ, тоже, вроде, ничего особо не завезли, если верить статистике, конечно.
 показати весь коментар
 
Кожний дебіл сам себе піарить. Хто б мене недоумка згадав якби не я.
 показати весь коментар
 
 
Да, только 2 страны не поддались психозу. И в обеих относительно все в порядке.
 показати весь коментар
 
 
Ну, если раз в три дня обнародовать данные,то можно и не упомнить что было ранее.Вроде бы не страшно.
 показати весь коментар
 
Всегда один день с одинаковьім результатом?
Це перемога)
 показати весь коментар
 
конечно успех, уже на сегодня 10 раз больше погибших чем в соседней Норге, и как же идиотам это не назвать успехом, при том что ещё не вечер, продолжение последует
 показати весь коментар
 
 
В Швеции гораздо больше смертельных случаев, чем у соседей, потому что чума проникла в дома пожилых людей. Мы не могли защитить наших пожилых людей, В Швеции жители домов престарелых обычно очень хрупкие и более старые, чем в других странах. Они также сопровождаются другими заболеваниями. Все это приводит к высокой смертности жителей дома престарелых. Согласно статистике, на 09 апреля, из 793 смертей, вызванных Ковид-19 в Швеции, 697 человек - пожилые люди. И в первых числах апреля, по крайней мере в 90 муниципалитетах, в домах престарелых для пожилых людей 1/3 жителей подозревалась в заражении коронавирусом. Через два дня в Стокгольме была уже половина пострадавших. В юго-западном регионе (Вестра-Гёталанд) Covid-19 распространился на более чем 40 центров. В домах престарелых насчитывается более 82 000 человек.» - Андерс Тегнелл, главный шведский эпидемиолог
 показати весь коментар
 
Лучше бы он об удоях зяби что-нибудь рассказал
 показати весь коментар
 
Смотри смертность по Европе сморите Швецию , Швейцарию , Португалию , Бельгию аналоги .
Смертность в странах поясняется системой здравоохранения , платишь за лечение в перед а потом это компенсируемся сраховкой . Но потом ! Эмигранты и другие денег в перед не имеют . В США 30% народа без страховок вообще . По этому Лука с своей мобилизационной медициной в на коне .
 показати весь коментар
 
У клапатлівага Бацька для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Усе нягоднікі толькі і робяць, што глядзяць, за што б ўкусіць Лукашэнка. А я вам так адкажу - нічога ў вас не выгарыць - тое месца, за якое можна было б ўкусіць, у мяне даўно рассмакталася, а хутка яшчэ і зарубцуецца так, што і рубца не застанецца. Так што няма ў вас метадаў супраць Бацькі Лукі».
 показати весь коментар
 
А трактористу так приятно, приятно, он ходит и кланяется, кланяется....
 показати весь коментар
 
Batia luce nazimal rosiji po nefti pust raska zaplatyt im za to sto Belorus polucajet neft.Vot s etogo nado naciat,a potom uze karantin tema "Всі дивляться, за що б укусити Лукашенка", - президент Білорусі про критику його боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 6879
 показати весь коментар
 
В Украине уже снимают на видео пустые больницы. В Винниках стоит пустая палатка возле больницы. Для чего? На кого эта показуха? И они говорят пик через неделю? Судя по пустых больницах пик это будет 4 человека на больницу или как? Или вообще кто-то будет в этих больницах? Врачи ходят себе без масок, полиция стоит возле этих пустых больниц. Где эпидемия? )) Какой пик? Так можно карантинить до сентября минимум когда туда не пойдут голодные люди в эти больницы 😁😂
 показати весь коментар
 
Все верно в Украине пустые больницы на предмет КВ . Но в ноябре было много больных ОРВИ .Но я за голодный бунт , быстрее власть поменяется .что есть благо .
 показати весь коментар
 
Цифры -вещь лукавая.особенно в руках шулеров....особенно колхозных.реальную статистику при тоталитарном режиме не озвучат точно.батька плоть от плоти совковой.уж где где ...при совке с цифрами такие кульбиты вытворяли..кому как не председателю об этом знать?так что...подождем давать оценку белорусскому чуду.
 показати весь коментар
 
Можно сколько угодно п...о надуманности проблемы.о животном происхожлении вируса.но...когда сам увидишь.как 32 летний здоровый мужик за 4 дня умирает...как один мой земляк.как сосед .плача рассказывает об умершем в америке сыне...он там у него дальнобойщиком работал.36лет.не пил .не курил.кровь с молоком.что говорится.за неделю умер .как то не очень хочется проверять эту гадость на предмет опасности для здоровья .пусть батька со шведами поиграют в кацапскую рулетку.
 показати весь коментар
 
ну так многие специалисты и врачи говорят . что никто не знает ,что это такое . Есть люди которые с зараженными общаются без масок и неделями и ,,,ничего нет у них . А есть ловят ,даже полностью закрытые( в селе) ,куда продуктов навезли еще 2 месяца назад и нет контактов .НО !!! В общем статистика умерших по ОРВИ в мире не увеличилась . вот Лука от этого и пляшет .
 показати весь коментар
 
А если бы этому вашему соседу было не 32, а 62 - не жалко? А если вспомнить о знакомых и родственниках пенсионного возраста? Разве, когда умирают бабушки и дедушки - не жалко? Они, как говорят, "успели пожить"... Этот през. Лукашенко мало того, что дуролом, так еще и плохо образованный козел...
 показати весь коментар
 
Тебе там с Донецке хорошо видно кто крутит статистикой? Если б они скручивали статистику то не давали б 6000 это ж повод для кастрюле годовых кричать все умирают
 показати весь коментар
 
Видно .что только ***** у тебя вялого хряпает уже месяца три .
 показати весь коментар
 
Одно другому не мешает. Делать и то и другое рекомендуют медики.
 показати весь коментар
 
Я так смотрю большинсиво комментирующих на уензоре это коронапсихозник)) Наверное по-этому много умных людей считаю цензор помойной ямой
 показати весь коментар
 
В него Усик вселился? Генератор случайных фраз и мыслей.
 показати весь коментар
 
То, що стараються вкусити, не страшно. Головне, щоб не старалися "корабель потопити" різні "акули".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору