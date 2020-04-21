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 Політика України, Суспільство
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 Ройтбурд просить МОЗ не відкривати музеї до кінця карантину: "Може стати ще більшим ударом"

Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд закликає МОЗ переглянути рішення про можливе відкриття музеїв у межах послаблення карантинних заходів.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що більшість доглядачів музеїв - літні люди, і відкриття музеїв може поставити під удар їхнє здоров'я. Також, за словами Ройтбурда, багато хто з них живе далеко від місця роботи: в умовах обмежень громадського транспорту можуть зрости їхні витрати на дорогу.

"Музейна спільнота просить вас переглянути рішення про відкриття музеїв. Гадаю, розумніше було залишити його на розсуд музеїв. Можливо, деякі музеї могли б відкритися в обмеженому режимі. Загалом по країні сьогодні відкривати музеї не можна", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом'якшуватися карантин", - Зеленський

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я як послаблення карантинних заходів пропонуватиме відкрити з обмеженнями парки, музеї та бібліотеки.

Ройтбурд просить МОЗ не відкривати музеї до кінця карантину: Може стати ще більшим ударом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190438
 
   
 Топ коментарі
 
Та це не головне.
Мер Одеси, запроданець труханов, планує на 9 травня акцію "беєсмєртний полк"
От кого потрібно відлупцювати ебонітовими палицями.
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Спочатку транспорт запустить.
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Ой помню Украинцев хлебом не корми - дай в музее потолкаться...
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Та це не головне.
Мер Одеси, запроданець труханов, планує на 9 травня акцію "беєсмєртний полк"
От кого потрібно відлупцювати *********** палицями.
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Трєніє ******* об ******* електрічєства нє проізвєдьот.
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Согласен. Открытие музеев -это будет спланированная диверсия против порохоботов.
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Чем тот же музей отличается от гипермаркетов Эпицентр, которые прекрасно отработали в карантин?
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Щас все прямо с утра ломануться по музеям.
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