 Ройтбурд просить МОЗ не відкривати музеї до кінця карантину: "Може стати ще більшим ударом"

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що більшість доглядачів музеїв - літні люди, і відкриття музеїв може поставити під удар їхнє здоров'я. Також, за словами Ройтбурда, багато хто з них живе далеко від місця роботи: в умовах обмежень громадського транспорту можуть зрости їхні витрати на дорогу.

"Музейна спільнота просить вас переглянути рішення про відкриття музеїв. Гадаю, розумніше було залишити його на розсуд музеїв. Можливо, деякі музеї могли б відкритися в обмеженому режимі. Загалом по країні сьогодні відкривати музеї не можна", - написав він.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я як послаблення карантинних заходів пропонуватиме відкрити з обмеженнями парки, музеї та бібліотеки.