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 Політика України
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 Львівський безпековий форум проведе спільний вебінар з "Німецьким фондом Маршалла": "Агресія Росії проти України триває: Чи вдасться утримати санкції?"

Мета вебінару - вкотре назвати російську війну в Україні її справжнім ім'ям і забезпечити українській і міжнародній спільноті необхідну вакцину від російської дезінформації та маніпуляцій.

Про це повідомляє Львівський безпековий форум на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Вебінар почнеться завтра о 17:00 і відбуватиметься англійською мовою.

Спікери:

Спікери:
• Оксана Сироїд, співголова Львівського безпекового форуму, лідерка політичної партії "Об’єднання "Самопоміч
• Бен Ходжес, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, співголова Львівського Безпекового Форуму
• Андрій Шевченко, Посол України в Канаді
• Радослава Стефанова, начальник відділу відносин з Росією та Україною Управління політичних питань та політики безпеки НАТО
• Одрон Перкаускієне, керівник відділу Росії Європейської служби зовнішніх дій

Модератор дискусії - Бруно Літі, старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла США, Брюссель.

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"Росія має бути притягнута до відповідальності і покарана за всі злочини, які вона вчинили. Інакше існуючий крихкий міжнародний порядок безпеки впаде нам на голову, і ми зіткнемося з ще більшими загрозами та викликами. Цей звіт має на меті вчергове назвати російську війну в Україні її справжнім іменем та забезпечити українській та міжнародній спільноті необхідну вакцину від російської дезінформації та маніпуляцій. Беззаперечні докази російської збройної агресії проти України, представлені в цьому звіті, мають відновити справедливість та сприяти розробці дієвої міжнародної політики для стримування Росії", - зазначила Оксана Сироїд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190435
 
 
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Форум - это хорошо , правильно . Не уверен , что в ЕС ещё кто-то этим "обеспокоен" . Львовский форум по безопасности проведет совместный вебинар с "Германским фондом Маршалла": "Агрессия России против Украины продолжается: Удастся ли удержать санкции?" - Цензор.НЕТ 9250
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то що ? краще взагалі це питання замовчувати, як робить наше ЗЕ ?
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Я так не сказал . Позиция ЕС , это в первую очередь, позиция президента Украины .
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та вже потрібно визнати, що Зе ватнік, противник української незалежності, і почати діяти від імені громадянського суспільства.
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пора на вебинариум шышнадцатиэтажный землю и кошты в бюджете заложить...
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Щоб вас чули треба змінити країну і стати сильними економічно і політично. А для цього потрібні зміни вже на рівні ДНК.
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