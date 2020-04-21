 СБУ за період карантину викрила 207 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Інформацію про 197 виявлених агітаторів СБУ направила до Нацполіції. Половина порушників вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку.

Встановлено, що 10 із 207 виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони. Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України).

Такі агітатори працювали в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому.

У Кіровоградській області діяла ціла мережа антиукраїнських агітаторів. Вони поширювали в інтернеті не лише фейки про карантин, а й матеріали терористичного спрямування і навіть вербували українців до так званих "Л/ДНР". Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання в організатора мережі вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з матеріалами, які підтверджують причетність до вчинення злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шайтанов не готував замах на Авакова, - СБУ спростувала заяву Геращенка

За фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній) Кримінального кодексу України.

СБУ встановлює контакти фігурантів справи зі спецслужбами РФ, обставини, розподіл ролей і рівень обізнаності всіх учасників мережі з реальною метою цих інформаційних атак проти України.

Агітатор адміністрував понад 10 спільнот, які поєднували майже 20 тисяч користувачів, у яких він розміщував деструктивні публікації про перебіг пандемії COVID-19, заклики до сепаратизму та зміни меж території України, а також викривлені факти щодо Дня перемоги над нацизмом. Інформацію для своїх публікацій агітатор брав із пропагандистських інтернет-видань РФ.

Для конспірації зловмисник виїжджав в іншу область, звідки "постив" фейкові новини. Кошти на поїздки він отримував від російських кураторів. Під час обшуку за місцем проживання в агітатора виявили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Дивіться також: Операція із затримання Шайтанова повністю проведена СБУ, - заступник начальника управління служби Маяков. ВIДЕО