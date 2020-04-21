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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Суспільство
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 На Миколаївщині зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України повідомляє про перший летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID- 19 в області.

Про це повідомляється на сторінці Миколаївської обласної державної адміністрації в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Померла жителька с. Воронівка Вознесенського району, у віці 81 року, яка захворіла 01.04.2020 та 09.04.2020 її було госпіталізовано до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19. Коронавірусну інфекцію підтверджено лабораторним методом ПЛР, результат від 11.04.2020 №244. Дата смерті – 21.04.2020", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 6125 випадків захворювання на COVID-19, при цьому з раніше захворілих кількість осіб, які видужали, досягла 367, а померли - 161. За минулу добу отримано 415 повідомлень про нові підтверджені випадки, кількість летальних випадків зросла на 10, кількість випадків одужання - на 8.

На Миколаївську область припадає 83 випадки захворювання, з них 42 за минулу добу. При цьому область стала останньою в Україні, де були діагностовані перші випадки захворювання на COVID-19. Раніше випадки смерті й одужання в області не фіксувалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190429
 
 
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а чего она делала девять дней?
была бы госпитализация 2-го числа, глядишь и выжила бы...
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Ранее случаи смерти и выздоровления в области не фиксировались...

Это вовсе не означает, что таких случаев там не было.
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Да не может быть! правда? А то уже китайцы собрались ехать изучать ********* "феномен" . Я так понимаю руководство Николаевской области - какая то совдепо-кацапня. Не портят "картинку". Сто процентов ситуация не лучше чем везде - "у нас долго не было..." абсолютный ******. Цифры занижаются а смерти списываются на другие заболевания. Аргумент этих ******** убил наповал: " в западные области приехали десятки тысяч заробитчан поэтому у них десятки - сотни в день. А у нас приехало 2000 заробитчан (!) поэтому у нас нет.." Супер! Параша или беларусская губерния №2.. Кстати во многих областях фиксируется вот такой подлог с отчетами о выявленных . Каждая падла скрывает иммитируя у себя в зоне ответственности несуществующую борьбу с эпидемией по примеру зеленого ********. Тот тоже врёт и не краснеет..
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