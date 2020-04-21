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 Політика України
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Все про:банки (433) поправки (47)

 Комітет ВР розглянув першу тисячу поправок до законопроєкту про банки

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики вже пройшов близько тисячі поправок до законопроєкту "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це журналістам повідомив перший заступник голови комітету, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Комітет почався о 10 ранку, присутній міністр юстиції. Розгляд іде за абзацами, яких трішки більше 70. Зараз розглянули 4 абзаци, це орієнтовно 1000 правок. Загалом 235 врахованих правок, у тому числі всі правки від "Голосу" - 10, а також від "ЄС" та "Батьківщини", - зазначив депутат.

Як повідомлялося, вранці 21 квітня комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки.

7 квітня народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Також читайте: До законопроєкту про банки подали 16 572 поправки, з них 4 770 комітет відхилив, - "слуга народу" Гетманцев

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190428
 
 
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Еще десять тысяч вёдер воды, синьор, - и золотой ключик у нас в кармане! Комитет ВР рассмотрел первую тысячу поправок к законопроекту о банках - Цензор.НЕТ 7534

Комитет ВР рассмотрел первую тысячу поправок к законопроекту о банках - Цензор.НЕТ 6740
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Гы..гы... да нет у вас методов против бени коломойского
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Против коломойшинадо один адресный закон о приватбанке написать и без проблем принять в Раде .
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