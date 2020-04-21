 Комітет ВР розглянув першу тисячу поправок до законопроєкту про банки

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це журналістам повідомив перший заступник голови комітету, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Комітет почався о 10 ранку, присутній міністр юстиції. Розгляд іде за абзацами, яких трішки більше 70. Зараз розглянули 4 абзаци, це орієнтовно 1000 правок. Загалом 235 врахованих правок, у тому числі всі правки від "Голосу" - 10, а також від "ЄС" та "Батьківщини", - зазначив депутат.

Як повідомлялося, вранці 21 квітня комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки.

7 квітня народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

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