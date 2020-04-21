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 Політика України
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Все про:Зеленський (5109) Черненко (7)

 Обмін беркутівців, здача депутатської недоторканності в руки генпрокурора, мирні ініціативи Сивохо, - Черненко про рік президентства Зеленського

Ексглава комітету виборців України Олександр Черненко заявив, що за рік президентства Володимира Зеленського успіхів було нараховано три: мирний процес, звільнення полонених і скасування депутатської недоторканності.

Про це він розповів на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всі пишуть про річницю перемоги Зеленського на виборах.

Хоча замість річниці більш доречне слово "роковини". Пом‘янемо стоячи і чокаючись:

  • адекватну і вчасну реакцію влади на всі внутрішні, зовнішні, природні і рукотворні виклики;
    • зростаючу економіку (4.6% зростання ВВП у 2 кварталі 2019 року);
    • перенаповнення бюджету. За доходами у травні 2019 року загальний фонд бюджету було перевиконано на 10,2 млрд.грн. (+12% до планових показників).
    • 29,5 мільярдів гривень, що колись були на єдиному казначейському рахунку;
    • вчасні і в повному обсязі соціальні виплати (субсидії і перераховані пенсії) а також виплати за зовнішніми боргами;
    • суб‘єктність України у зовнішній політиці і повагу серед міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.

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"Але піднявши чарку "за упокій", хотілося б сказати тост і "за здравіє". Почав гарячково шукати причини. Підказала якась FM-станція, що в новинах розганяла проплачене повідомлення одного політолога про успіхи нової влади за рік. І цих успіхів було нараховано аж три: мирний процес, звільнення полонених і скасування депутатської недоторканості", - підкреслив Черненко.

За його словами, про "мирний процес" найкраще свідчать щоденні повідомлення з фронту про обстріли і жертви.

"Такий собі, скажу я вам, успіх. Ну не будемо ж ми називати "мирним процесом" легітимізацію через "консультативні ради" представників ОРДЛО або ініціативи Сивохо", - зазначив Черненко.

"Обмін полоненими - ок. Але при Порошенку міняли набагато більше, не відпускаючи при цьому "беркутівців", що розстрілювали Майдан і свідків у справі MH17. Про недоторканість депутатів тут окрема історія. Її не відмінили, а віддали в руки Генпрокурора, який тепер вирішує, хто доторканий, а хто - ні. Натомість опозиційні депутати почали ходити на допити, як "діти в школу". Здобули", - підкреслив він.

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"Якщо навіть власні піарники змогли за рік знайти цілі три "успішні історії"(які насправді такими не є), то справи взагалі кепські", - підсумував Черненко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190422
 
 
 Топ коментарі
 
наш клован - самий клованістий у світі!
найвеличніший офшорник і оманщик!
віват!
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Санько - звіруга!!! їб*ш зельоних доки не... виблюють Обмен беркутовцев, сдача депутатской неприкосновенности в руки генпрокурора, мирные инициативы Сивохо, - Черненко о годе президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 4377
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Вместо глупостей , лучше напиши о достижениях зебильской власти. Гордиться будем вместе .
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Санько - звіруга!!! їб*ш зельоних доки не... виблюють
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Соивый -куратор Шайтана.
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Вместо глупостей , лучше напиши о достижениях зебильской власти. Гордиться будем вместе .
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Карманная мартышка порошенко заговорило. Обмен беркутовцев, сдача депутатской неприкосновенности в руки генпрокурора, мирные инициативы Сивохо, - Черненко о годе президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 9848
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Карманный засранный памперс ***** говорит!!! Пердит громко и противно!
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этот карлик кривой и от путлера?
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Вы мажьте, мажьте! Ещьо не забудьте в карман положить.
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"новое платье короля" в редакции+ "а сивуха то обосцаный!" ))
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А еще раньше, ну при Пете, небо было голубее, трава зеленее, и эХсперд больше нравился женщинам.
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Н упри Порохе была или не была зеленее не знаю. А вот при Зеленском точно вкуснее! С голодухи оно всё вкуснее!
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Странные у тебя вкусовые предпочтения.
Так ты травой все время питаешься?
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Это не мирный процес, а какая то односторонняя #уйня.
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наш клован - самий клованістий у світі!
найвеличніший офшорник і оманщик!
віват!
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Барига і шмаркля- обидва зрадники і вороги України.
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Так Барига крав в бюджет, як виявилось за рік...
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Чому ви не маєте мужності сказати прямо: З вибором Зеленського ми обісрались? Обмен беркутовцев, сдача депутатской неприкосновенности в руки генпрокурора, мирные инициативы Сивохо, - Черненко о годе президентства Зеленского - Цензор.НЕТ 2770
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бо воно не людської крові, себто свинопес смердючий...
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З Порошенком зебіли теж обісралися.Скільки рік назад було срачу:баригу на нари,відібрати награбоване.Посадили,відібрали?
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ще один касап- провокатор Владимир Сухов вигулькнув... Ти, лаптєногий, вже вихилив за свій празнік?
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Ну не будем же мы называть "мирным процессом" легитимизацию через "консультативные советы" представителей ОРДЛО или инициативы Сивохо", - отметил Черненко.

Будемо. БУДЕМО називати.
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"Если даже собственные пиарщики смогли за год найти целых три "успешных истории" (которые на самом деле таковыми не являются), то дела вообще плохи". И этих успехов было начислено аж три: мирный процесс, освобождение пленных и отмена депутатской неприкосновенности"

о "мирном процессе" лучше всего свидетельствуют ежедневные сообщения с фронта про обстрелы и жертвы.
"Такой себе, скажу я вам, успех. Ну не будем же мы называть "мирным процессом" легитимизацию через "консультативные советы" представителей ОРДЛО или инициативы Сивохо".

"Обмен пленными - ок. Но при Порошенко меняли гораздо больше, не отпуская при этом "беркутовцев", которые расстреливали Майдан и свидетелей по делу MH17.

О неприкосновенности депутатов здесь отдельная история. Ее отменили, а отдали в руки Генпрокурора, который теперь решает, кто прикосновенный, а кто - нет. Зато оппозиционные депутаты начали ходить на допросы, как "дети в школу".

Источник: https://censor.net.ua/n3190422
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У всьому винен короновірус, нафта, пожежі і також було обмаль часу... О! І також попередня влада!
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Вместо "наказание убийств на Майдане" - реванш.
Вместо "войны" - увеличение потерь и упадок армии.
Вместо "освобождения патриотов" - преследование военных.
Вместо "отрубленных рук" - коллапс экономики и угроза дефолта.
Вместо "прекращение кумовства" - Коломойский с партнерами по бизнес-квартала.
Вместо "эпохи бедности" - выживание.
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А как на стадионе выкаблучивался этот клоун!!
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Президент України Володимир Зеленський відповідає за все, що відбувається в країні, тому всі питання, які сьогодні є в українців, вони мають спрямовувати Зеленському і собі.
Про це сказав народний депутат Олексій Гончаренко під час ефіру телеканалу "Прямий".
"Зеленському за рік роботи вдалося продемонструвати людям, що треба бути відповідальними. Що безвідповідальний вибір несе дуже тяжкі наслідки. Обрати людину, яка нічого не розуміє і не знається на державному управлінні - це був великий ризик. І тепер ми це бачимо і відчуваємо", - зауважив парламентар.
Також народний депутат підкреслив, що економіка України почала падати ще до епідемії коронавірусу.
"Насправді, в країні - біда. Економіка падає, але падати вона почала до коронавірусу. Ще в січні впав ВПП. Це наслідок того, що люди обрали президентом - актора, коміка, людину, яка взагалі не розуміється в економіці, не має своєї команди. І тут важливо наголосити і усвідомити, що саме президент відповідає повністю за все, що сьогодні відбувається в країні. Уряд - це повністю його призначення. Народні депутати в парламенті, яких він привів, і які продають собак і викликають повій - це також його відповідальність", - наголосив Гончаренко.
https://prm.ua/sogodni-za-situatsiyu-v-*******-zelenskiy-nese-povnu-vidpovidalnist-goncharenko/
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