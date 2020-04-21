 Лещенко заявив, що Дубінського з Бужанським вигнали з партійного чату "Слуги народу". Його назвали "тупим дурнем"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі зі старого фракційного чату стали масово виходити депутати і паралельно був створений новий чат, куди не включили Дубінського, Бужанського, Куницького, Василевську, а також депутатів з орбіти впливу Коломойського, які вносили спам-поправки в закон про банки. Відтепер Дубінський з Бужанським визнані токсичними навіть своїми ж колегами", - написав Лещенко в Telegram.

Дубінський зі свого боку спростував заяву Лещенка: він опублікував скрин листування в чаті "СН", куди нібито відправив тестове повідомлення, щоб довести свою присутність там. У повідомленні він назвав Лещенка "тупим дурнем".

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