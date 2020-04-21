 Лещенко заявив, що Дубінського з Бужанським вигнали з партійного чату "Слуги народу". Його назвали "тупим дурнем"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі зі старого фракційного чату стали масово виходити депутати і паралельно був створений новий чат, куди не включили Дубінського, Бужанського, Куницького, Василевську, а також депутатів з орбіти впливу Коломойського, які вносили спам-поправки в закон про банки. Відтепер Дубінський з Бужанським визнані токсичними навіть своїми ж колегами", - написав Лещенко в Telegram.
Дубінський зі свого боку спростував заяву Лещенка: він опублікував скрин листування в чаті "СН", куди нібито відправив тестове повідомлення, щоб довести свою присутність там. У повідомленні він назвав Лещенка "тупим дурнем".
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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це самісіньке дно фракції СН", - "слуга народу" Богуцька про Дубінського, Бужанського і деяких інших колег по фракціїИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3190421
Ну причем тут Зеленский(с)
это больше похоже на веселье)
но если смотреть в разрезе, что "они там дуркуют не по-детски". то можно с вами согласиться)
Назовите кого в первую очередь нужно убрать с окружения президента???
начнётся анархия
Один лагерь - те кто с вором и мародером хотят окончательно загнать Украину в долговое рабство и не хотят поднимать собственное производство живя в долг.
Вторые - те, кто назвали ***** ****** публично, для кого вор и мародер остался таким же вором и мародером и кто НЕ ХОЧЕТ чтобы Украина жила только за счет кредитов. Дальше посмотрим.