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 Політика України
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Все про:Лещенко (381) Слуга народу (807) Дубінський (106) Бужанський (28)

 Лещенко заявив, що Дубінського з Бужанським вигнали з партійного чату "Слуги народу". Його назвали "тупим дурнем"

Екснардеп Сергій Лещенко повідомив, що "слуги народу" Олександр Дубінський, Максим Бужанський і вся "група Коломойського" відтепер виключені з комунікації фракції "Слуга народу". Дубінський у відповідь назвав його "тупим дурнем".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі зі старого фракційного чату стали масово виходити депутати і паралельно був створений новий чат, куди не включили Дубінського, Бужанського, Куницького, Василевську, а також депутатів з орбіти впливу Коломойського, які вносили спам-поправки в закон про банки. Відтепер Дубінський з Бужанським визнані токсичними навіть своїми ж колегами", - написав Лещенко в Telegram.

Лещенко заявив, що Дубінського з Бужанським вигнали з партійного чату Слуги народу. Його назвали тупим дурнем 01

Дубінський зі свого боку спростував заяву Лещенка: він опублікував скрин листування в чаті "СН", куди нібито відправив тестове повідомлення, щоб довести свою присутність там. У повідомленні він назвав Лещенка "тупим дурнем".

Також читайте: "Їб#нулась", - "слуга народу" Дубінський про колегу по фракції Богуцьку

Лещенко заявив, що Дубінського з Бужанським вигнали з партійного чату Слуги народу. Його назвали тупим дурнем 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це самісіньке дно фракції СН", - "слуга народу" Богуцька про Дубінського, Бужанського і деяких інших колег по фракції

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190421
 
   
 Топ коментарі
 
«Эстрадно-цирковая х@йня сильно затянулась»: Зеленскому нужно просто уйти - мнениеАпрель 21, 2020Без рубрикиКомментарии: 6Лещенко заявил, что Дубинского с Бужанским выгнали из партийного чата "Слуги народа". Его назвали "тупым болваном" - Цензор.НЕТ 8371Ты ничего - слышишь, НИЧЕГО - из обещанного не сделал. Зачем дальше тянуть?! Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.

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Бородатая девочка с зарплатой под 600 тысяч...Ну "самый прафдифый" журнашлюха!
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заслужило от хозяев...трудоустроили полезного ублюдка.
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«Эстрадно-цирковая х@йня сильно затянулась»: Зеленскому нужно просто уйти - мнениеАпрель 21, 2020Без рубрикиКомментарии: 6Лещенко заявил, что Дубинского с Бужанским выгнали из партийного чата "Слуги народа". Его назвали "тупым болваном" - Цензор.НЕТ 8371Ты ничего - слышишь, НИЧЕГО - из обещанного не сделал. Зачем дальше тянуть?! Уже ведь очевидно, что дальше будет только хуже.

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побрызгать бензином группу коломойского , вместе с ним
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Бородатая девочка с зарплатой под 600 тысяч...Ну "самый прафдифый" журнашлюха!
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заслужило от хозяев...трудоустроили полезного ублюдка.
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Та тут дві бородатих дєффачкі разборку влаштували)))
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дефачка одна коррупционная рулит в зализныце.
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там о коломойше полько 5%...остальное в ручное управление внешнее сдать Нацбанк.
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Девочка уже давно стала женщиной...хоть и бородатой
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Генрих,а ты на кого работаешь? На Беню!!??!!
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Що ж ви робите! Таке звірство переходить усі межі! Тільки нелюди можуть таке вчинити! Лещенко заявил, что Дубинского с Бужанским выгнали из партийного чата "Слуги народа". Его назвали "тупым болваном" - Цензор.НЕТ 9908
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Ух ты! Петики подготовили достойную замену из ЗаЖОПа?
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А группа Путина-Януковича почему ещё там?
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почему?
это больше похоже на веселье)

но если смотреть в разрезе, что "они там дуркуют не по-детски". то можно с вами согласиться)
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Новости всё дурнее, потому что стоит задача - любыми способами отвлечь внимание народа от происходящего. И они с успехом справляются. А народ как обычно, ведется на стеклянные бусы.
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Назовите кого в первую очередь нужно убрать с окружения президента???




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Только Турчинов мог отдать власть, когда она была у него в руках. Разумков даже не понимает, зачем это делать, потому как оно полный ноль в политике. В случае отхода Зерро, еще надо будет постараться выдернуть власть из его "Очумелых ручек"
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Это просто победа! Но от этого меньше кретинов в Раде не станет и вислюк оманский не поумнеет
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Не знаю як хто, а в цьому батлі я за слуг коломойського. Дуже вже огидне мерзенне шепеляве чмо - з жінкою масковською діджейкою.
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Тупой болван так тупой болван. Спорить не буду. Причем оба. Ах да, Бужанского забыл. Трое...
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из чата партийного выгнали?ждите компенсацию из бюджета..
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Какие избератели, такие и дупутаты. Ничего нового
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С понятием мошенничество знакомы. Ну да, виновата доверчивая жертва.
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Жертва? Не не не, жертвы это те кто за это не голосовали, но должны жить с такими депутаатми сейчас. А вот те кто голосовали, это не жертвы, это соучастники
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Однако, автор заметки так и не разъяснил: тупой болван Лещенко или не очень?
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Дубинского даже если на его канале смотреть, через раз выпускает передачу с такого бодуняки... алкаш обыкновенный..
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Украина все четче разделается на два лагеря.

Один лагерь - те кто с вором и мародером хотят окончательно загнать Украину в долговое рабство и не хотят поднимать собственное производство живя в долг.
Вторые - те, кто назвали ***** ****** публично, для кого вор и мародер остался таким же вором и мародером и кто НЕ ХОЧЕТ чтобы Украина жила только за счет кредитов. Дальше посмотрим.
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кацап, это вы дрочите на "собственное производство", развалив при том и его, весь мир уже давно работает по другому
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Ты какой факультет Трускавца оканчивал?
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Ви там усі СУКИ продажні,ви тупі ідіоти і ті хто вас вибрав такіж.!
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Зебильная возня трускавецких "студентов". Детский сад. Того кикнули из чата, тот присоединился... Не депутаты, а сборище подростков
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Ї-ла жаба гадюку, або ще один день з життя свині народу.
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Смешно, -тупых болванов выгнали из среды супер тупых болванов.
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Татьяна Лайф цього не переживе. Дубінський - це її кумир, вона навіть на «дубінізми» підписана.
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Блазень взял в свою команду таких отьявленных украинофобов, каких даже нет в банде мертвечука.
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