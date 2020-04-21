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 Суспільство
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 МЗС планує повернути українців з інших країн до 12 травня

Міністерство закордонних справ України планує здійснити повернення українців з інших країн до 12 травня. Негайного повернення потребують близько 9 тисяч громадян.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомила заступниця начальника управління консульського захисту МЗС України Олена Ялова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, рейсів з повернення українців планують здійснити декілька.

"Ми не відкидаємо, що до 12 травня відбудуться рейси, які будуть повертати наших громадян. Проте це також у компетенції інших органів, не тільки в Україні, але і за кордоном", - повідомила Ялова.

У МЗС наголошують, що негайного повернення в Україну потребують близько 9 тисяч громадян. Тому наразі спільно з Мініфраструктури та авіаперевізниками розглядають кілька можливих маршрутів для повернення українців.

"Ми зацікавлені, щоб повернути наших громадян якнайшвидше, але в найбільш безпечний для них спосіб. Я думаю, що це відбуватиметься постійно з огляду на те, яка кількість громадян цього потребує", - розповіла вона.

За її словами, це буде не один рейс, адже наші громадяни перебувають у різних куточках світу.

"Тому розглядаються різні маршрути. Опрацьовується логістика, як їх доправити, скажімо, до можливого пункту перетину кордону. Розглядаються всі види транспортування. І логістика опрацьовує постійно нові маршрути та нові можливості.… Пріоритетними зараз є громадяни, які перебувають в Індії, це Гоа. Також це Індонезія, українці, які перебувають у Казахстані, Ірані…", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 152 українці хворіють COVID-19 в інших країнах, 50 вилікувалися, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190417
 
 
 Топ коментарі
 
Это типа запланированный всплеск эпидемии? МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая - Цензор.НЕТ 5149
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Спочатку повернуть громадян за наш рахунок, а потім вони повернуться за кордон!
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100% пересидят в своих кишлаках и дернут снова как только границы откроют... бредовая идея их вывозить....
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Это типа запланированный всплеск эпидемии? МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая - Цензор.НЕТ 5149
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А марув уже вернули или нет? Бо как же парад на день независимости без нее? МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая - Цензор.НЕТ 8888
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Спочатку повернуть громадян за наш рахунок, а потім вони повернуться за кордон!
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100% пересидят в своих кишлаках и дернут снова как только границы откроют... бредовая идея их вывозить....
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3 года как минимум будут сидеть по кишлаках..сказа Портников..а он редко ошибается!
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Так это походу бедных туристов будут возвращать роботяги за свои бабки домой едут или остаются работать. А
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а теперь с возвратом может оказаться не так то уж и просто. даже если за свой счёт захотят.
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Извините, но вы не правы. Я одна из тех, кто ждёт эвакуации. Летим за свои деньги, не государственные. Билет включает в себя стоимость обсервации. Билет, кстати, в 3 раза дороже обычной цены. Потом ещё 2 недели сидеть в карантине будем. Да, мы не туристы. Возвращаемся потому что массово всех увольняют, а жить за границей в разы дороже, чем дома. Поэтому не надо говорить, что 'за ваш рахунок'. Не знаете - не пишите ерунды.
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Главзебіл підвезе свіженького вірусу. Налєтай-навалісь!
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это типа "начинал из далека" - карантин продлить до 15 июня...а потом опять кого-то эвакуировать..
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В немедленном возвращении нуждаются около 9 тысяч граждан.Источник:https://censor.net.ua/n3190417

Это те граждане, которые больны или надеются заболеть?
Или у которых комуналка не уплочена МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая - Цензор.НЕТ 3118
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Оказывается есть ещё много сумасшедших,которые хотят сюда вернуться.
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пока они чехлы снимут то и карантин закончится...
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Что-то к 12-у мая всё привязали...и карантин и эвакуацию... Неладно
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опять 12 ! ))) церковники могут обидеться )))
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Министерство иностранных дел Украины планирует осуществить возвращение украинцев из других стран до 12 мая. Источник: https://censor.net.ua/n3190417

Все правильно - особливо туристів з Італії, не всі ж ще в Україні заразились короновірусом МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая - Цензор.НЕТ 5020 МИД планирует вернуть украинцев из других стран до 12 мая - Цензор.НЕТ 3918
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нахера закривати кордон для українських громадян ?
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Быстрее уже возвращайте, а то динамика хромает. Дайош лозунг щястливого коммунистического человечества: "догоним и перегоним Америку!"
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Девочькки мальчики а вас не поражает тот фактор что именно Украинская нация стала наиболее выживаемая при нынешнем факторе корона вируса?Может этому есть некоторые причины?
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