 МЗС планує повернути українців з інших країн до 12 травня

Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомила заступниця начальника управління консульського захисту МЗС України Олена Ялова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, рейсів з повернення українців планують здійснити декілька.

"Ми не відкидаємо, що до 12 травня відбудуться рейси, які будуть повертати наших громадян. Проте це також у компетенції інших органів, не тільки в Україні, але і за кордоном", - повідомила Ялова.

У МЗС наголошують, що негайного повернення в Україну потребують близько 9 тисяч громадян. Тому наразі спільно з Мініфраструктури та авіаперевізниками розглядають кілька можливих маршрутів для повернення українців.

"Ми зацікавлені, щоб повернути наших громадян якнайшвидше, але в найбільш безпечний для них спосіб. Я думаю, що це відбуватиметься постійно з огляду на те, яка кількість громадян цього потребує", - розповіла вона.

За її словами, це буде не один рейс, адже наші громадяни перебувають у різних куточках світу.

"Тому розглядаються різні маршрути. Опрацьовується логістика, як їх доправити, скажімо, до можливого пункту перетину кордону. Розглядаються всі види транспортування. І логістика опрацьовує постійно нові маршрути та нові можливості.… Пріоритетними зараз є громадяни, які перебувають в Індії, це Гоа. Також це Індонезія, українці, які перебувають у Казахстані, Ірані…", - заявила вона.

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