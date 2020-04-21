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 12 досягнень Зеленського за рік роботи опублікувала його команда

Команда президента Володимира Зеленського перерахувала 12 речей, про які українці дізналися за рік його перебування при владі.

Про це йдеться на сторінці команди Зеленського у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Україна дізналася за Зеленського про те, що:

  • Запровадити ринок землі – можливо.
  • Міністр – не святий: якщо він не справляється – може залишити посаду навіть за місяць.
  • Монобільшість не означає диктатуру – як було б у Росії.
  • Полонені можуть повернутися навіть з Мордору.
  • Депутатська недоторканність – не повірите! – знімається.
  • Щоб відправити у відставку Генпрокурора, не потрібно чекати наступного президента або дзвінка з Вашингтону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ. ВIДЕО

  • Прем’єра можуть насварити за високі зарплати чиновників.
  • Президент може давати пресконференцію 14 годин, до останнього запитання.
  • Міністр може добровільно піти на карантин, тільки щоб заспокоїти людей.
  • Держава може оплатити десятки літаків, щоб повернути додому громадян, які застрягли за кордоном.
  • Президентська партія може добровільно відмовитися від державного фінансування.
  • Під час пандемії президент може звертатися до людей частіше, ніж мер вашого міста.

Також читайте: Минув рік президентства Зеленського: дискурс "про розвиток" змінився на дискурс "як вижити", - Сюмар

Нагадаємо, 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський переміг на президентських виборах з найбільшим результатом за всю історію України.

12 досягнень Зеленського за рік роботи опублікувала його команда 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190414
 
   
 Топ коментарі
 
Бред сивого скомороха.
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По каждому из этих пунктов есть столько подпунктов, что смысл всего просто теряется. Черт в деталях. Когда это все начнут детализировать, то скоморох сядет. И надолго.
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- страна увидела "несущего Мир интелеХтуала" Сивохо, советником РНБО;
- страна увидела язык Богдана в ухе Зеленского и ревность Ленки;
- страна увидела Юзика, собирающего дань с ментов в Кривом Рогу;
- страна увидела некомпетентность и бессистемность в действиях команды Зе;
- стран увидела сворачивание реформ МинОбороны;
- страна увидела прекращение финансирования ракетной программы;
- страна увидела и т.д. и т.п...
Команда президента назвала 12 вещей, о которых "Украина узнала при Зеленском": рынок земли возможен, министры не святые, неприкосновенность нардепов снимается - Цензор.НЕТ 4257
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Так это же гепа харьковский слева, а что за мышь справа?
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Наглое зеленое ссанье в глаза..при Порошенко освободили из плена 3,5+ тысяч, а зебилье так представляет, будто бы только они это запустили...ну про увольнение министра с "добровольного" карантина даже не будем...)
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Теперь у вас уже Порошенко стал примером эффективного менеджера? Мгновенная деградация...
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Нехай ЗЕ відповість на ті запитання, які він ставив Пороху. Може, тоді зрозуміє, хто є він сам.
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За рік при владі Володимир Зеленський зупинив розвиток та подальше реформування армії, медицини, інших галузей, обвалив економіку та зруйнував міжнародну коаліцію на підтримку України. Про це у Facebook написала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Зе-роковини. Виокремлю лише кілька підсумків, як карета перетворюється на гарбуза, а пишні шати на дрантя", - зауважила депутатка. Вона підкреслила: "Зеленський отримав країну із сильною армією, економічним зростанням на 4,6% та потужною підтримкою вільного світу". За її словами, за рік, що минув з дня президентських виборів Зеленський не зробив жодного кроку для продовження реформ та посилення позицій України на міжнародній арені у протидії агресії Росії. Всі його дії призводять до протилежного результату.
"Обіцяли професіоналів на ключових посадах. Дійсно, працюють висококласні професіонали… тільки комічного жанру", - зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе. І додала: "Зовнішньою політикою, замість професійних дипломатів з МЗС, керує кінопродюсер, Президент ллє бруд на одних ключових партнерів у розмові з іншими. Наш принцип "нічого про Україну без України" розчавлено, дізнаємося про домовленості за нашими спинами. Реалізовується сумнозвісна "формула Штайнмаєра", написана в Кремлі", - також наголосила голова комітету.
Іванна Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що обіцяне розширення нормандського формату перетворюється на залучення представників ОРДЛО як повноправних учасників переговорів.
"Обмін "всіх на всіх", який обіцяли після грудневих обіймів з Путіним, перетворюється на видачу Росії учасників збиття Боїнга МН17 та беркутівців-убивць майданівців", - зазначила вона.
За її словами, "нада просто пєрєстать стрєлять" виливається в такі накази українському війську, а РФ стріляє і далі.
"У січні-квітні минулого року загинуло 34 наші воїни, зараз вже 45 і квітень ще не закінчився…. Зате президент безсоромно говорить про якесь зменшення обстрілів після того, як нашому війську було наказано відійти з облаштованих позицій і віддати так тяжко відвойовану землю назад ворогу", - підкреслила представниця "Європейської Солідарності". "Зеленський стає реальним вироком нашій країні, економіці і гідності", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
За рік Зеленського при владі, зазначила вона, зупинено децентралізацію, євроатлантичну інтеграцію, медичну реформу, забрано більшість коштів в української культури, в бюджеті діра завбільшки з передвиборчі зе-обіцянки, а влада переслідує патріотів і сигналізує реваншиським силам, що їхній час настав.
"Якщо такого вдалося "досягти" лише за один рік, то що буде ще через чотири?" - підсумувала депутатка.
https://prm.ua/zupiniv-reformi-obvaliv-ekonomiku-********-ta-pidigruye-rosiyi-klimpush-tsintsadze-pro-rik-prezidentstva-zelenskogo/
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депутатка з фракції "Європейська Солідарність" - далі можна не читати.
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не читай, і правильно зробиш. Для тебе це буде зайвим. Оскільки, окрім наглої, цинічної і паталогічної брехні другою вашою головною ознакою 73/43%зебіла є суцільний дебілізм.
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До речі, Юшенко - був лідером команди, в якій були і Порошенко, і Климпуші (батько з дочкою) і навіть обидва крила рухівців з Чорноволом на знаменах. Так що видать, ти - провокатор...
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Зеленський таке ж пусте місце як і Порошенко. Їх обох з українським нарідом, крім корисливих амбіцій, нічого не пов'язує. Наступні чотири роки нарід знову буде чекати коли ж закінчиться ця чергова трагікомедія. Для предвічного Бога чотири роки - це ніщо, а для лохів - це продовження предвічної хохляцької журби і тужливого очікування смерті.
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НИЧЕГО ХОРОШЕГО ИЛИ ХОТЯ БЫ НОВОГО СТРАНА НЕ УЗНАЛА - ЗЕЛЕНСКИЙ ЭТО ВОРОВСТВО, НЕУВАЖЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ, НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ И БРЕХНЯ
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Скажите, пожалуйста, а граждане сами себя уважают, выбирая между олигархом Порошенко и олигархом Коломойским?
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Правда сделано всё это было через жопу... За что ни возьмись..🙄
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Самое главное, что узнала страна: зеленский - мудак.
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Нічого нового не скажу, бо як можна критикувати ватного імбіцила який має бажання залишатися ватним імбіцилом? Таких треба тільки всіма силами дистанціювати від керуючих посад у державі, а при потребності ізолювати від суспільства України Команда президента назвала 12 речей, про які "Україна дізналася за Зеленського": ринок землі можливий, міністри не святі, недоторканність нардепів знімається - Цензор.НЕТ 1014
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Нажаль в Україні був лише один президент не ватний імбіцил. І його прізвище - Ющенко
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Потрясающая, безграничная наглость в попытке выдать чёрное за белое, эта власть безнадёжна и должна уйти и перестать отравлять нам мозги!
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До Зеленского мир не знал про рынок земли)) во де...лы
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Сам себя не похвалишь, никто и не найдет за что.
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Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновниковИсточник: https://censor.net.ua/n3190414 - Детский сад. Как и всё остальное.
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Ниочем.
"Премьера могут отругать" - это великое достижение ?
"Министра или генпрокурора могут отправить в отставку" - украинцам что с этого ?
"Сняли неприкосновенность" - ложь, только с участием генпрокурора их могут тронуть.
"Министр может добровольно пойти на карантин" - прям херой, орден ему.

"Рынок земли" - Украинцы против. еще помнят как с ваучерами было.
"президент может обращаться к людям чаще" - всем посрать на эти видосики.

Единственное что есть - это обмен пленными, но и тут облажались, отдаем боевиков и агентов в обмен на бабулек и таксистов.
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"неприкосновенность нардепов снимается" - все поняли, что это чушь и толку нет от снятия.
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Че на человека накинулись , он же никому ничего не должен! Правда , Вова?
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Щоб зрозуміти досконально, що відбувається з Україною треба ретельно ознайомитися зі змістом байок "Квартет" , "Вовк та Ягня" і "Щука"
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Или вспомнить знаменитую фразу Черномырдина - хотели как лучше , а получилось как всегда . 12 досягнень Зеленського за рік роботи опублікувала його команда - Цензор.НЕТ 1532 .
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13.Досягнення - НЕ нарахування допомоги по безробіттю на час карантину
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им по статусу положено врать и приписывать несуществующие достижения Команда президента назвала 12 речей, про які "Україна дізналася за Зеленського": ринок землі можливий, міністри не святі, недоторканність нардепів знімається - Цензор.НЕТ 8729
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На вранье въехали в раду на этой волне и продолжают. Клоуны с 95 квартала.
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у Штирлица 17 мгновений весны, а у бубочки только 12. Млять, ну что тут скажешь - не смог он, ну не смог.Представляю "мозговой штурм" команды ЗЕ пока эти 12 из пальца высосали
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Краще б вони того пальця в одне місце засунули ніж таке висмоктати.
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Оце досягнення так досягнення! Клоунада вищого гатунку
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Одне слово ваЗЕлінові недоумки.
Навіть тут де вихваляються своїми нібито здобутками , наробили цілу купу помилок.
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Де зебіли? От де вони? Аж сумно без них?
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Новое веяние из мира клоунского гламура и цирковой моды-будете писать резюме,для устройства на любую работу( а вы будете его писать,судя по тому,в какой части организма находится экономика при зебилах), в роздел ,,ваши плюсы,, смело пишите-"умение обосраться в любом порученном мне деле со 100% гарантией". У зебилов этот пункт срабатывает как крайне позитивный.
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Может даже вас возьмут в команду зеленского,как подходящую кандидатуру на любую должность.
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Эммм... А достижения где?
Шот про достижения какраз ничего и не сказали.

А достижения ЗЕбанария вот какие:
- Дыра в бюджете -300 ярдов всго за год.
- Промпроизводство и экономика похоронены без всяких почестей.
- Внешняя политика просрана.
- Внутренняя политика - реванш антимайдана и кацапов.
- Оборонная программа развалена.
- На фронте отступление.
- Коррупция усилилась.
- Рейдерство стало государственной программой.
Список не полный.
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Вова . не смеши портки Портнова , это то самое , как 144 потужных реХформ Пепса .
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Почти ничего не сделать из того, что обещал. По многим вопросам только ужесточил и сделал хуже. Но все равно нашли, что написать. Хотя без смеха не читается. Талант все же не пропьешь.
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Тема для докторської дисертаціі не одного психіатра.
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Лучше в аду, чем в стойле. А еще лучше, быть умным и не голосовать за зеленых идиотов.
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Набор бредятины от пани пендель. Главное достижение тряпичного петрушки - НЫНЕШНИЙ КУЛЬТ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА В УКРАИНЕ. Ни один человек с мозгами просто не в состоянии вписаться в нынешнюю команду. Во-первых, умным людям важна репутация - на всю оставшуюся жизнь. Для зелёных репутация, слово, честь - СОВЕРШЕННО пустые слова. Во-вторых, сам зеля не любит умных. На фоне нынешних тищенков - он почти академик. Кстати НЕДОНОСЕЦ ТИЩЕНКО - один из 3-ёх кандидатов для замены ЕРМАКА... Кто не в курсе "НЕДОНОСЕЦ" - за то, что не доносит до своих депутатов часть выдаваемой в раде налички... ЦИРК...
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Для какой власти в Украине слова честь и репутация вообще что-то значили? Да и вообще, на территории всего постсовка где такие власти?
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Он до сих пор не знает что обязан делать президент? Все бредит выступлениями и бессмысленными заявлениями,а законы Украины так и не осилил наш гарант непонятно чего.
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Министр не святой, хорошо. А как насчет святого Каламойши - с этим святым угодником как вопрос решаться намерен??
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детский сад, штаны на лямках.
Достижения для ЗЕБИЛОВ, они все схавают
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І це все. А результат роботи для виборців. Де ковбаса по 2:20. Тебе твої лахторати для цього вибирали, а не за декларацію, що можна. Який з того результат? Ми покращили своє життя, чи оцінюємо себе для паперу?
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один я не побачив ЖОДНОГО економічного досягнення, покрашення в армії, покрашення на міжнародному рівні?
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Єдине досягнення Зе-команди що цей зброд ще досі при посадах.Турборежимні зашквари-казуси унікальним чином не впливають на високий рейтинг експерементаторів.
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Один з прикладів повзучої деградації коміків команди Зеленського, якщо це не їхній "прикол" над президентом.
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обещали совсем не это, опять расчет на шариковых. сиплый гондон плюет , а вы утирайтесь
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Высасывали, как могли. Чувак, у тебя 100% законодательной и исполнительной власти. Результаты где?
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А що, хіба не ркзультат - красивий звіздьож?
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Лікуйтеся, лікуйтеся зебіли.
Перечислили якусь ***** і видають це за досягнення, а досягнень 0! До-речі, де антиколомойський закон? Де реально знята недоторканість? Ай, навіщо я це говорю. Підуть вони через кроваві акції протесту!
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Якщо коротко, то - у них нічого не вийшло. Декого вони, звичайно, "зробили", як обіцяли, але зовсім не тих, і не так.

"Слуги народу" привели у владу чергову партію невігласів, пройдисвітів і випадкових людей, що добираються вже навіть не за кумівським, а за якимось дворовим принципом.
Корупційна система лишилася недоторканою, а олігархи знову "рятують країну", диктуючи владі свої умови.


Війна на Донбасі триває, і милості від Путіна очікувати не доводиться. Натомість, позиції української армії, українського духу та української правди у цій війні послаблені.

Гуманітарна політика Зеленського не об'єднала українців, а ще більше загострила взаємну недовіру та конфліктність у питаннях ідентичності.

Економічного розквіту не настало, а пенсіонери та бюджетники опинилися в ще гіршій ситуації, ніж раніше.

Поведінка влади у кризовій ситуації (коронавірус, пожежі) імпульсивна, нерозумна, позбавлена стратегії, правової та адміністративної логіки.

Залишається План Б. "Ліквідація посади президента".
Ліквідація посади президента може розглядатися як хороший вихід з поганої ситуації для самого Зеленського. Такий "фінт ушамі", по-перше, цілком відповідає стилю його президентства, а по-друге, відповідатиме інтересам його спонсорів.
Знищення "ненависної" посади президента і всього негативу, пов'язаного з нею в Україні, може стати третьою "місією" Зеленського, в яку він вкладе весь свій акторський талант. Після невдалого припинення війни на Донбасі і не надто популярного в народі запровадження ринку землі, ліквідація поста президента має хоч якось виправдати прихід Зеленського до влади в очах зеленого лохотрату.
https://espreso.tv/article/2020/04/21/plan_b_likviduvaty_posadu_prezydenta
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марадьора не посадив - є великі недопрацювання
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Не волнуйся. Зеленский сядет. И слава Б-гу, есть за что.
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Кого вони взагалі посадили з топ корупціонерів? Мародьору як ніколи збс. Може продовжувати будувати схеми, але тепер він ще ні за що й не відповідає
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Пусть допишут себе ещё одно достижение - рекорд по вранью. Такого явного постоянного хронического вранья - в каждом обещании, слове, цифре, дате - не было даже при гивнюковиче. Пример - торжеств. заявление зели от 20.03 про Борьбу с вирусом, свои и китайские тесты, 1,1 млн. масок и проч. Обещано дословно: "через 2 суток, т.е., к 22.03, привезти из Китая десять миллионов лабораторных тестов (ПЦР)". Реально 23.03 из Китая привезено всего 50 тысяч тестов ПЦР - и те подарены Джеком Ма. По экспресс-тестам тоже недостача (250тыс. вместо обещанных 400тыс.), но она не так критична, поэтому ОПУ эту единств. цифру и озвучивало. Итого привезено 0,5% от обещанного, т.е., расхождение с реальностью = 200 раз! Вот это основание для гордости, это - цена слова "ГАРАНТА". Непонятно, почему Книга рекордов Гиннесса не заинтересовалась... Та заява, наверняка, до сих пор висит на сайте ОПУ. У них не хватает мозгов даже на подчистку своего дерьма...
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12 "достіженій":
до - до# - ре - ре# - ми - фа - фа# - соль - соль# - ля - ля# - си.
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Ахахаха))))) Той випадок коли вони навіть досягнення зебуїна придумати не можуть. Це просто дно...
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«Министр - не святой, если он не справляется - может покинуть пост даже через месяц». Ай, сильно изложено. "По - квартально". Ну как тут не напомнить зе-команде, что и президента статусом святого в нашей стране пока что тоже никто не наделял. Как, впрочем, и не лишал его права успеть досрочно и добровольно сдать булаву, «по приколу» оказавшуюся в его руках. Чтобы вместо «святого» не оказаться преданным «анафеме» очередным Майданом. "даже через месяц". Да минет его доля сия.
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Власть САБОТАЖА.
Особенно в вопросах БЕЗОПАСНОСТИ.
Ни кто не выявляет саботажников, что бы не выйти на самих себя.
Руководящие должности получают кремлёвские курсанты, общевойскового училища.
Генерал шайтанов, это детский сад, шестая ясельная группа, по сравнению с тем что реально происходит, замена кадров, подбор кадров проводится с признаками обезвреживания.
Саботажники саботируют всё, в том числе и вопрос территориальной обороны.
Саботажники консультируются по концепциям, и всё оттягивают на 2021 и дальше.
Военные воюют постоянно, мы учения, они учения, они запуски, мы запуски. На самом деле разрыв должен быть в боеготовности не заметным, малым, что бы агрессор не имел желания развязать войну. Но решения принимаются такие по безопасности, что нас ведут к тому, что бы к 2023 году отставание от противника по боеготовности было критическим, маленькими шагами, гибридно. Основная функция армии не война, а предотвращение войны, нужна подготовка потенциалов, а саботажники всё делают не в пользу Украины.
Кто проверит и накроет этих саботажников. В США посадят или самое малое выгонят со службы. Саботажники в Украине создали систему перехвата собственности и ухода от ответственности. Саботажники выкупили государственные облигации и продолжают захватывать активы и доят страну. Всё запущено. В какой стране Бутусов Юра, Иванов Сергей могут кричать воруют, и тишина, ни каких действий, проверок.
У этих людишек во власти нет плана В, план В это смыться отсюда.
Все мечты власти за мириться с россией рухнут, и тогда власть зеленского побежит к меркель, макрону просить миротворцев, это не пройдёт через агрессора, для зеленских это будет ужас, так как разрыв потенциалов которые сделали саботажники назначенные зеленским будут большие. И катится всё под горочку.
Интервью умного человека.
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Следующее зеленое вранье - обещание СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА СВОИХ УКРАИНСКИХ ТЕСТОВ ПЦР. Обещано 02-04.04, авторы - Ляшко и Тимошенко из ОПУ. Общее кол-во: "2 миллиона тестов", "по 2-7 тысяч в день"! Срок начала пр-ва - "середина след. недели" (06-12.04), т.е., 09.04. Сегодня уже 21.04, закономерный вопрос: СКОЛЬКО УЖЕ СДЕЛАНО, КУДА ОТПРАВЛЕНЫ??? Судя по гробовому молчанию, правильный ответ: НОЛЬ! И так - почти во всём: ТРЫНДЁЖ И ЗАБЫТЬЁ, цена данного слова = ниже нуля - от гидранта до самой последней шавки...
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Ну если ЭТО 12 досягнень Зеленського за рік роботи опублікувала його команда - Цензор.НЕТ 3925 cчитать достижениями , то ,, даже и не знаю что и сказать 12 досягнень Зеленського за рік роботи опублікувала його команда - Цензор.НЕТ 3646 .. Нет слов .! А главное - как это пошло на пользу державе , она прям преобразилась ..! 12 досягнень Зеленського за рік роботи опублікувала його команда - Цензор.НЕТ 1130 .
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