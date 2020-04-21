 12 досягнень Зеленського за рік роботи опублікувала його команда

Про це йдеться на сторінці команди Зеленського у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що "Україна дізналася за Зеленського про те, що:
- Запровадити ринок землі – можливо.
- Міністр – не святий: якщо він не справляється – може залишити посаду навіть за місяць.
- Монобільшість не означає диктатуру – як було б у Росії.
- Полонені можуть повернутися навіть з Мордору.
- Депутатська недоторканність – не повірите! – знімається.
- Щоб відправити у відставку Генпрокурора, не потрібно чекати наступного президента або дзвінка з Вашингтону.
- Прем’єра можуть насварити за високі зарплати чиновників.
- Президент може давати пресконференцію 14 годин, до останнього запитання.
- Міністр може добровільно піти на карантин, тільки щоб заспокоїти людей.
- Держава може оплатити десятки літаків, щоб повернути додому громадян, які застрягли за кордоном.
- Президентська партія може добровільно відмовитися від державного фінансування.
- Під час пандемії президент може звертатися до людей частіше, ніж мер вашого міста.
Нагадаємо, 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський переміг на президентських виборах з найбільшим результатом за всю історію України.
"Зе-роковини. Виокремлю лише кілька підсумків, як карета перетворюється на гарбуза, а пишні шати на дрантя", - зауважила депутатка. Вона підкреслила: "Зеленський отримав країну із сильною армією, економічним зростанням на 4,6% та потужною підтримкою вільного світу". За її словами, за рік, що минув з дня президентських виборів Зеленський не зробив жодного кроку для продовження реформ та посилення позицій України на міжнародній арені у протидії агресії Росії. Всі його дії призводять до протилежного результату.
"Обіцяли професіоналів на ключових посадах. Дійсно, працюють висококласні професіонали… тільки комічного жанру", - зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе. І додала: "Зовнішньою політикою, замість професійних дипломатів з МЗС, керує кінопродюсер, Президент ллє бруд на одних ключових партнерів у розмові з іншими. Наш принцип "нічого про Україну без України" розчавлено, дізнаємося про домовленості за нашими спинами. Реалізовується сумнозвісна "формула Штайнмаєра", написана в Кремлі", - також наголосила голова комітету.
Іванна Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що обіцяне розширення нормандського формату перетворюється на залучення представників ОРДЛО як повноправних учасників переговорів.
"Обмін "всіх на всіх", який обіцяли після грудневих обіймів з Путіним, перетворюється на видачу Росії учасників збиття Боїнга МН17 та беркутівців-убивць майданівців", - зазначила вона.
За її словами, "нада просто пєрєстать стрєлять" виливається в такі накази українському війську, а РФ стріляє і далі.
"У січні-квітні минулого року загинуло 34 наші воїни, зараз вже 45 і квітень ще не закінчився…. Зате президент безсоромно говорить про якесь зменшення обстрілів після того, як нашому війську було наказано відійти з облаштованих позицій і віддати так тяжко відвойовану землю назад ворогу", - підкреслила представниця "Європейської Солідарності". "Зеленський стає реальним вироком нашій країні, економіці і гідності", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
За рік Зеленського при владі, зазначила вона, зупинено децентралізацію, євроатлантичну інтеграцію, медичну реформу, забрано більшість коштів в української культури, в бюджеті діра завбільшки з передвиборчі зе-обіцянки, а влада переслідує патріотів і сигналізує реваншиським силам, що їхній час настав.
"Якщо такого вдалося "досягти" лише за один рік, то що буде ще через чотири?" - підсумувала депутатка.
https://prm.ua/zupiniv-reformi-obvaliv-ekonomiku-********-ta-pidigruye-rosiyi-klimpush-tsintsadze-pro-rik-prezidentstva-zelenskogo/
"Премьера могут отругать" - это великое достижение ?
"Министра или генпрокурора могут отправить в отставку" - украинцам что с этого ?
"Сняли неприкосновенность" - ложь, только с участием генпрокурора их могут тронуть.
"Министр может добровольно пойти на карантин" - прям херой, орден ему.
"Рынок земли" - Украинцы против. еще помнят как с ваучерами было.
"президент может обращаться к людям чаще" - всем посрать на эти видосики.
Единственное что есть - это обмен пленными, но и тут облажались, отдаем боевиков и агентов в обмен на бабулек и таксистов.
Навіть тут де вихваляються своїми нібито здобутками , наробили цілу купу помилок.
Шот про достижения какраз ничего и не сказали.
А достижения ЗЕбанария вот какие:
- Дыра в бюджете -300 ярдов всго за год.
- Промпроизводство и экономика похоронены без всяких почестей.
- Внешняя политика просрана.
- Внутренняя политика - реванш антимайдана и кацапов.
- Оборонная программа развалена.
- На фронте отступление.
- Коррупция усилилась.
- Рейдерство стало государственной программой.
Список не полный.
Достижения для ЗЕБИЛОВ, они все схавают
Перечислили якусь ***** і видають це за досягнення, а досягнень 0! До-речі, де антиколомойський закон? Де реально знята недоторканість? Ай, навіщо я це говорю. Підуть вони через кроваві акції протесту!
"Слуги народу" привели у владу чергову партію невігласів, пройдисвітів і випадкових людей, що добираються вже навіть не за кумівським, а за якимось дворовим принципом.
Корупційна система лишилася недоторканою, а олігархи знову "рятують країну", диктуючи владі свої умови.
Війна на Донбасі триває, і милості від Путіна очікувати не доводиться. Натомість, позиції української армії, українського духу та української правди у цій війні послаблені.
Гуманітарна політика Зеленського не об'єднала українців, а ще більше загострила взаємну недовіру та конфліктність у питаннях ідентичності.
Економічного розквіту не настало, а пенсіонери та бюджетники опинилися в ще гіршій ситуації, ніж раніше.
Поведінка влади у кризовій ситуації (коронавірус, пожежі) імпульсивна, нерозумна, позбавлена стратегії, правової та адміністративної логіки.
Залишається План Б. "Ліквідація посади президента".
Ліквідація посади президента може розглядатися як хороший вихід з поганої ситуації для самого Зеленського. Такий "фінт ушамі", по-перше, цілком відповідає стилю його президентства, а по-друге, відповідатиме інтересам його спонсорів.
Знищення "ненависної" посади президента і всього негативу, пов'язаного з нею в Україні, може стати третьою "місією" Зеленського, в яку він вкладе весь свій акторський талант. Після невдалого припинення війни на Донбасі і не надто популярного в народі запровадження ринку землі, ліквідація поста президента має хоч якось виправдати прихід Зеленського до влади в очах зеленого лохотрату.
https://espreso.tv/article/2020/04/21/plan_b_likviduvaty_posadu_prezydenta
до - до# - ре - ре# - ми - фа - фа# - соль - соль# - ля - ля# - си.
Особенно в вопросах БЕЗОПАСНОСТИ.
Ни кто не выявляет саботажников, что бы не выйти на самих себя.
Руководящие должности получают кремлёвские курсанты, общевойскового училища.
Генерал шайтанов, это детский сад, шестая ясельная группа, по сравнению с тем что реально происходит, замена кадров, подбор кадров проводится с признаками обезвреживания.
Саботажники саботируют всё, в том числе и вопрос территориальной обороны.
Саботажники консультируются по концепциям, и всё оттягивают на 2021 и дальше.
Военные воюют постоянно, мы учения, они учения, они запуски, мы запуски. На самом деле разрыв должен быть в боеготовности не заметным, малым, что бы агрессор не имел желания развязать войну. Но решения принимаются такие по безопасности, что нас ведут к тому, что бы к 2023 году отставание от противника по боеготовности было критическим, маленькими шагами, гибридно. Основная функция армии не война, а предотвращение войны, нужна подготовка потенциалов, а саботажники всё делают не в пользу Украины.
Кто проверит и накроет этих саботажников. В США посадят или самое малое выгонят со службы. Саботажники в Украине создали систему перехвата собственности и ухода от ответственности. Саботажники выкупили государственные облигации и продолжают захватывать активы и доят страну. Всё запущено. В какой стране Бутусов Юра, Иванов Сергей могут кричать воруют, и тишина, ни каких действий, проверок.
У этих людишек во власти нет плана В, план В это смыться отсюда.
Все мечты власти за мириться с россией рухнут, и тогда власть зеленского побежит к меркель, макрону просить миротворцев, это не пройдёт через агрессора, для зеленских это будет ужас, так как разрыв потенциалов которые сделали саботажники назначенные зеленским будут большие. И катится всё под горочку.
Интервью умного человека.