 "Страховка для медика": Активісти розповіли про умови і закликали мешканців Кривого Рогу долучитися до збору коштів для лікарів

Як інформує Цензор.НЕТ, про умови страхування медиків, які сьогодні надають медичну допомогу жителям Кривого Рогу з коронавірусною хворобою, написало "Об'єднання відповідальних громадян" (далі ОВГ) на своїй сторінці у Facebook.

Так, "Об’єднання відповідальних громадян" домовилося про ексклюзивні умови страховки із ПрАТ "Страхова компанія "САЛАМАНДРА"", де підготували окремий пакет для криворізьких медпрацівників.

"Ми почнемо з Інфекційної лікарні №1 і "Швидкої допомоги" — тих, кому доведеться найбільше стикатися з носіями вірусу, — пояснює співзасновник ОВГ Юлій Морозов. — Для того, щоб мати можливість застрахувати всіх медиків із цих установ, нам знадобиться понад 300 000 гривень. Ми закликаємо всіх криворіжців, нинішніх і колишніх, усіх, хто розуміє, наскільки важливими сьогодні є лікарі, долучитися до збору коштів".



Зазначається, що за умовами договору кожен медик буде застрахований щонайменше на 3 найближчі місяці. У разі необхідності стаціонарного лікування від COVID-19 страховка покриє витрати на лікарські засоби, медичні вироби, діагностичні дослідження на суму до 25 000 гривень.



"Закликаємо небайдужих криворіжців узяти відповідальність за одного чи кількох медпрацівників, а місцеві бізнеси — за цілу бригаду чи підстанцію. Загалом у двох установах, які ми плануємо застрахувати, працюють понад 1000 людей. Вартість полісу на одну людину, разом з податками, — 363 грн. Діяти треба дуже швидко, адже за всіма прогнозами пік епідемії в нашій країні наближається!



Віримо, що цей наш перший крок послужить викликом і прикладом для інших міст та для владних структур усіх рівнів, а страхування медиків стане в нашій країні системним і всеохопним!" - йдеться в повідомленні.

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Крім того в ОВГ нагадують, що кожен медпрацівник Криворізької інфекційної лікарні №1 і кожен працівник швидкої допомоги, який безпосередньо працює з хворими, може заповнити заявку, перейшовши за посиланням https://cutt.ly/dt3v6TB або зателефонувавши за телефонами (063) 847 -69-51, (068) 475-85-17, (098) 274-76-93

"Просимо всіх небайдужих підтримати цю ініціативу, перерахувавши гроші на рахунок ГО "Об'єднання відповідальних громадян"", - йдеться в повідомленні.

Для охочих допомогти:

ЄДРПОУ 39507416

р / р UA423057500000026003053514630

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570)

МФО 305750

Водночас в ОВГ просять обов'язково вказувати "добровільні внески на проєкт "Страховка для медиків"", бажано вказувати і своє ПІБ.

"Якщо ви зацікавлені в інший спосіб підтримати цю ініціативу або розповсюдити інформацію про неї - обов'язково напишіть Юлію Морозову (Juliy Morozov)", - додали в об'єднанні.



