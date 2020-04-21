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 Замість 22 млн грн за захисні костюми для лікарів держава заплатить 34,8 млн грн, а їх кількість зменшили з 90 тис. до 71 тис., - нардеп "Голосу" Устінова

За 90 тис. костюмів держава мала заплатити українському виробнику, у якого до цього вже купували костюми волонтери та окремі лікарні, 22 млн грн. Тобто загальна економія становила б 13,7 млн ​​грн. На ці гроші додатково можна було б закупити ще 50 тис. костюмів для медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомляє нардеп "Голосу" Олександра Устінова.

"Орієнтовна ціна за костюм, на яку розраховував МОЗ та його керівництво, була близько 400 грн. Держпідприємство "виторгувало" кращу ціну і домовилося з українським виробником, ті поставлять костюми по 245 грн за штуку, або на 40% дешевше за рахунок великої партії товару" , - йдеться в повідомленні.

За 90 тис. костюмів держава мала заплатити українському виробнику, у якого до цього вже купували костюми волонтери та окремі лікарні, 22 млн грн. Тобто загальна економія становила б 13,7 млн ​​грн. На ці гроші додатково можна було б закупити ще 50 тис. костюмів для медиків.

Тендер був проведений відповідно до всіх вимог за якістю, які раніше публікувало міністерство і відповідно до якого закуповували костюми всі області, лікарні і навіть волонтери.

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"Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився підписувати документи та купувати костюми за нижчою ціною.

МОЗ переоголосило тендер, уже силами свого рідного тендерного комітету, і не повірите, менше ніж за добу знайшло переможця з ціною майже в 2 рази вищою за попередню, а саме по 488 грн за одноразовий костюм", - зазначає нардеп.

Тобто замість 22 млн грн за костюми держава заплатить 34,8 млн грн, і то кількість зменшили з 90 тис. до 71 тис.

За її словами, навіть, якщо взяти до уваги необхідність сертифікації EN 14126:2003, IDТ та ДСТУ EN 14126:2008, то по-перше МОЗ повинен був виставити вимогу дотримання цього стандарту із самого початку, при чому вартувало проінформувати про це всіх державних замовників, включаючи власне закупівельне підприємство. Проте в МОЗі цього не зробили.

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"По-друге – і найголовніше – ціна МОЗу все-одно захмарна. Адже в міжнародних організацій ціна за костюм з дотриманням цього стандарту складає $12 або близько 300 грн за штуку, в які вже входить навіть комісія міжнародної організації. До речі кількість костюмів, яку закуповували міжнародники в 14 разів менше: міжнародники купили по 300 грн – 4700 костюмів, а МОЗ при величезному опті в 71 тис. костюмів отримав ціну в 488 грн за одиницю", - йдеться в повідомленні.

Замість 22 млн грн за захисні костюми для лікарів держава заплатить 34,8 млн грн, а їх кількість зменшили з 90 тис. до 71 тис., - нардеп Голосу Устінова 01

"Компанія-переможець ТОВ "MEDDIV" - взагалі загадка і працює в Україні менше року. Перший державний тендер фірма виграла взагалі недавно - менше 2 місяців тому - 26 лютого. 99% їхніх тендерів - захист від коронавірусу. На самому сайті компанії інформації про її керівництво або власників ви не знайдете.

Замість 22 млн грн за захисні костюми для лікарів держава заплатить 34,8 млн грн, а їх кількість зменшили з 90 тис. до 71 тис., - нардеп Голосу Устінова 02

"Цікавий і інший факт - згідно з договором всі 71 тис. костюмів будуть поставлені МОЗ до 1 травня!" - зазначила Устінова.

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Замість 22 млн грн за захисні костюми для лікарів держава заплатить 34,8 млн грн, а їх кількість зменшили з 90 тис. до 71 тис., - нардеп Голосу Устінова 03

За її словами, мало того завезли костюми найімовірніше літаками спецрейсів, якими завозили і гуманітарний вантаж, який ми всі так чекали і спостерігали з екранів телевізорів.

"Іншого сполучення за весь цей час в України з Китаєм не було. Щоб пояснити такі високі ціни на костюми – Міністерство охороони здоров’я спочатку звинуватило підпорядковане йому ж держпідприємство у начебто низькій якості товару, який ті збиралися закупити. Щоправда нарікань ні у медиків, ні у попередніх замовників ні у волонтерів на цю продукцію не було, але ж треба було якось переплату 13 млн пояснити", - підкреслила нардеп.

Устінова розповідає, що китайську компанію, в якій компанія-переможець "MEDDIV" закупила 71 тис. костюмів - навіть в Google знайти важко.

"Nanjing Trust Garment Company LTD China – нікому не відома компанія, яка раптом знайшла іншу нікому не відому компанію – дистриб’ютора, яка раніше не торгувала костюмами – і разом вони стали найбільшими постачальниками медзахисних костюмів для медиків в Україні", - зазначила вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190412
 
   
 Топ коментарі
 
Ну що зебобіки? Давайте поговоримо про мародерство.)))
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без откатов на закупках наша власть никак не может...
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Може це просто помилка? Кожний має право на помилку.)
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Може це просто помилка? Кожний має право на помилку.)
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Поки Лєнка плаче в Швеції,

шведська принцеса волонтерить в лікарні,
а Марина Порошенко пече паски для наших поранених воїнів
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Ну що зебобіки? Давайте поговоримо про мародерство.)))
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без откатов на закупках наша власть никак не может...
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На закупку Порошенком партии в 70 000 защитных костюмов (первый груз пришел сегодня) потрачено около 59 миллионов гривен - сообщают порохоботы.
Нехитрая математика позволяет определить, что государство потратило на такое же количество костюмов почти в 2 раза меньше денег.
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Костюм бывают разные и стоимость разная
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Отут то вся заковика.. Цей з "Голосу" лобіює вітчизняні костюми, що неВІДПОВІДАЮТЬ нормам...
Я розумію, що краще було б українське, навіть згоден щоб дорожче, АЛЕ не фуфло... Це ПРИНЦИПОВО..
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Вместо 22 млн грн за защитные костюмы для врачей государство заплатит 34,8 млн грн, а их количество уменьшили с 90 тыс. до 71 тыс., - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 7437 Министерство здравоохранения сначала обвинило подчиненное ему же госпредприятие



т.е. ДО этого - качество нареканий не вызывало
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Тендер был проведен в соответствии со всеми требованиями по качеству, которое ранее публиковало министерство и в соответствии с которым закупали костюмы все области, больницы и даже волонтеры.
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Ну видишь ты все понимаешь. Есть запорожец, есть мерседес. То и другое автомобили, грубо говоря едут. Только мерседес стоит в сто раз дороже.
Если бы говорили о ценах на продукцию одного производителя, то это одно дело.
И еще костюмы с Китая нужно еще ПРИВЕЗТИ.
Еще роляют сроки поставки. Может украинские костюмы будут еще месяц-два шить.
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А що Порошенко зараз купує костюми за бюджетні гроші?
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Ні це для порівняня...
Того що тут розпинаються, як потратився як потратився петрусь...)
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А скажете, что не потратился?
Все о чем, вы говорите, пустая болтовня. А между тем, Порошенко, как и положено политику, делает гораздо больше. И на этот раз, он опять переиграет, всех "политиков", его стратегия направленная на объединение под партией ЕС не только тех, кто и так был за него, но теперь он отхватит еще один кусок электората, ВОЛОНТЕРОВ, даже тех которые по той или иной причине были против него. Все поставки он осуществляет под эгидой ВОЛОНТЕРСКОЙ организации. Что это дает ему? Ответ очевиден - новые управленческие кадры, которые будут задействованы в ближайшем будущем.
Что в это время делает Зерро? а ничего, "И так сойдет", успокаивает себя тем, что не может быть и речи "о недоверии общества к нему и его команде". Плюс уничтожает себя как личность, своим окружением. "Хороший парень" это не про политика - это про политикана.

За дымом не видно огня.
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Да, за украденные бюджетные деньги во время его пребывания во власти и доступа к корыту.
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В своих потребностях наша власть пошла дальше и решила продать украинскую землю, чтобы не сильно стеснять себя в расходах.
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Откаты наше фсе)
Барыги делали бизнес на войне, теперь зелёные гниды на эпидемии.
Ничего не изменилось.
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А ты свечку держал или тебе канал Г+Г объяснил и насмотрелся пропаганды парашостанский *** дебил, а как Порошенко-Яценюк с нулевой казной вытащили страну или ты дебил помог
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Лесом.
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Зедебилоиды как вы не понимаете, детям Авраама кушать хочется, нужны откаты за заказ, нужны машины для матери которая любит старость, нужно отбыть деньги проплаченные братьям Ермака за должность и т.д. *** дебилы неужели вы не поняли, что покращанье наступило
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Зеленая мразь опошляет, делает коррупционным всё, к чему прикасается.
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теперь понятно, кому Супрун так мешала?
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с нетерпением ждем новую встречу с султаном Омана... как всегда за счет ленки-специалиста по детскому питанию....
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министр степанов-очередной зебильный пдрс.
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Так сразу было известно, что Степанов - ворюга-схемщик, причем не шибко умный, но шибко наглый. Этого стоило ожидать.
Спасибо тем, кто проверяет эти закупки - может хоть чуток наших коррупционеров прижмут.
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У него опыт работы зам. Главы Налоговой инспекции Украины 2 года.
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«Лишь бы не Порошенко,хуже всё-равно не будет»
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крадуцкие у власти в Украине, а их крыша - голобородько..
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СН только за счёт откатов и живут. А вы хотите их лишить доходов на ровном месте можно сказать.
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Просто за время пути сумма могла подрасти...
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Степанов должен же вернуть себе бабки которые он потратил или вернее сказать отдал братьям -ворам Ермакам, когда покупал у них должность министра здравоохранения. Закон природы и воров!! Других случаев нажиться, у степанова и таких как он, не будет!! Карантин ведь не вечен!! Неужели вы до сих пор верите, что степанов пришёл в Минздрав работать на одну зарплату!! Я ни сколько не удивлюсь, если все оборотки прокрутят через фирму принадлежащей жене степанова, как богатырёва , в своё время,прокручивала все закупки, через фирмы своего сына!! схемы воровства Зеленский ведь не убрал. ХОТЬ И ОБЕЩАЛ!!
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K0५EGAR

@Rage4oK

·45 мин

Страна мародеров. От дворника до президента. Не давайте им ни кредитов, ни помощи, ни дотаций. Всё украдут.
Замість 22 млн грн за захисні костюми для лікарів держава заплатить 34,8 млн грн, а їх кількість зменшили з 90 тис. до 71 тис., - нардеп "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 9150
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