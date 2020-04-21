 Чому столиця б'є антирейтинги і що з цим робити? - "слуга народу" Тищенко збирається розробити стратегію розвитку Києва

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Чому столиця б'є антирейтинги і що з цим робити? Весь минулий тиждень Київ був у десятці світового рейтингу забруднення повітря в містах. Екологи пов'язували цю ситуацію насамперед з пожежами навколо столиці. ДСНС і МВС кажуть про підпали. Це умисний злочин і він має бути розкритий, а винні покарані щодо кожного конкретного епізоду. Що робити в столиці для підвищення якості повітря? Потрібно працювати над Стратегією розвитку Києва, щоб місто було чистим, безпечним і комфортним для життя", - заявив нардеп.

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"Необхідно збільшити кількість дерев - по мільйону нових насаджень столиці щороку. Вологе прибирання вулиць - це не примха пожеж, а щоденна необхідність мегаполісу. Звичка столичної влади зі щоденних обов'язків робити подвиг - це нечесно і непорядно стосовно містян. Переглянути транспортну концепцію: громадський транспорт, екологічні види транспорту та пішоходи - це головні пріоритети; розробити ефективні обмеження заїзду автотранспорту до столиці. Приєднуйтеся до нашої команди! Будемо разом створювати своє місто, місто нашої спільної мрії! Затишне, комфортне та безпечне для кожного киянина!" - резюмував Тищенко.