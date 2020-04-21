EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Київські новини
  2740  52
Все про:повітря (61) Київ (7738) транспорт (479) екологія (529) Тищенко Микола (26)

 Чому столиця б'є антирейтинги і що з цим робити? - "слуга народу" Тищенко збирається розробити стратегію розвитку Києва

Нардеп від СН Микола Тищенко обіцяє по мільйону нових насаджень столиці щороку, щоденне вологе прибирання вулиць міста, а також переглянути транспортну концепцію.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Чому столиця б'є антирейтинги і що з цим робити? Весь минулий тиждень Київ був у десятці світового рейтингу забруднення повітря в містах. Екологи пов'язували цю ситуацію насамперед з пожежами навколо столиці. ДСНС і МВС кажуть про підпали. Це умисний злочин і він має бути розкритий, а винні покарані щодо кожного конкретного епізоду. Що робити в столиці для підвищення якості повітря? Потрібно працювати над Стратегією розвитку Києва, щоб місто було чистим, безпечним і комфортним для життя", - заявив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головними корупційними будівництвами Києва керує Герман Блінов, - "слуга народу" Лерос звинувачує Єрмака і Тищенка

"Необхідно збільшити кількість дерев - по мільйону нових насаджень столиці щороку. Вологе прибирання вулиць - це не примха пожеж, а щоденна необхідність мегаполісу. Звичка столичної влади зі щоденних обов'язків робити подвиг - це нечесно і непорядно стосовно містян. Переглянути транспортну концепцію: громадський транспорт, екологічні види транспорту та пішоходи - це головні пріоритети; розробити ефективні обмеження заїзду автотранспорту до столиці. Приєднуйтеся до нашої команди! Будемо разом створювати своє місто, місто нашої спільної мрії! Затишне, комфортне та безпечне для кожного киянина!" - резюмував Тищенко.

Чому столиця бє антирейтинги і що з цим робити? - слуга народу Тищенко збирається розробити стратегію розвитку Києва 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190410
 
 
 Топ коментарі
 
Приберіть цього Тищенко від киян! Слуги народу нехай служать свому народу!
 показати весь коментар
 
Тільки повний ідіот дасть грошей слузі народу. Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается сделать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 2176
 показати весь коментар
 
Глядя на Слуг Коломойского понимаешь что Кличко отличный и умный мер! Все познаёться в сравнении!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Приберіть цього Тищенко від киян! Слуги народу нехай служать свому народу!
 показати весь коментар
 
 
Чего ты так. Это же народный избранник Коля Оболонский. Как его можно убрать от киевлян, раз они так браво за него проголосовали.
 показати весь коментар
 
 
А давайте перевіримо - дадуть кияни грошей чи пошлють у пішу прогулянку вздовж Дніпра? Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 5736
 показати весь коментар
 
 
Ново-киевские дали 66% поддержки ватному украинофобскому клоуну Вове, а не послели в пешую прогулку.
 показати весь коментар
 
 
Нарід віддав голос, а не гроші. Нарід навпаки чекає гроші від бубочки і його слуг. Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 278
 показати весь коментар
 
 
Просто надо подать идею по другому.
"Отправь СМС с слововом "Не_лох" на номер 5555, чем больше СМС, тем больше ты не лох"
Вот с такой подачей взлетить 100%)))
 показати весь коментар
 
 
Я та інші за нього не голосували! Це ваш зеприхильник!
 показати весь коментар
 
 
Ну и я тоже за него не голосовал, но колохозота, которая толпами прет в столицу, вытрясая из своих родителей квартиры,с радостью голосовала за него. Как они могут его послать, когда Коля такой же как они?
 показати весь коментар
 
 
Добре,мщо не голосували. Пошлють його, бо зебіли розчаровані.
 показати весь коментар
 
Правда в том, что в Киеве практически не осталось киевлян.
 показати весь коментар
 
Це син лейтенанта Шмідта.. йому потрібні талони на посиленне харчування!
 показати весь коментар
 
 
коля оболонский даже меню в своих ресторанах нормальное не в состоянии сделать, а тут целая СТРАТЕГИЯ!)
 показати весь коментар
 
 
Тільки повний ідіот дасть грошей слузі народу. Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается сделать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 2176
 показати весь коментар
 
 
Главзебіл обіцяв зробити з Чорнобиля туристичну мекку...але все згоріло к чортям собачим. Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 5605
 показати весь коментар
 
 
зєля косить під кістяка з Чорнобиля Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 163Мухарського
 показати весь коментар
 
 
Він більш схожий на рухливий мох згідно з Рибніковим.
 показати весь коментар
 
 
Глядя на Слуг Коломойского понимаешь что Кличко отличный и умный мер! Все познаёться в сравнении!
 показати весь коментар
 
 
Віталік виглядає Цицероном на фоні хриплоголосого пісюаніста.
 показати весь коментар
 
 
шо делать ,шо делать...перенести столицу в бердычев...
 показати весь коментар
 
 
Ещё один персонаж выходит на сцену))) кум Эрмака
 показати весь коментар
 
 
тот случай, когда Кличко на фоне "слуг" выглядит гением
 показати весь коментар
 
 
Главное чтобы 73% мудрецов не шатались по изберательным участкам в день выборов
 показати весь коментар
 
 
опа! ум, честь и совесть "слуги народа" вьішла с пасхального запоя?
 показати весь коментар
 
 
Слуги не можуть мислити стратегічно, в Трускавці їх цьому не вчили.
 показати весь коментар
 
 
Тупих обмежених істот ніякий Гарвард навіть з Трускавцем не навчить взагалі мислити.
 показати весь коментар
 
Коля Оболонский открыл себе прачечную в "Привате", причём в его бреднях про "страховку для медиков" ни слова. Зебилы- пора вам скидываться...
Почему столица бьет антирейтинги и что с этим делать? - "слуга народа" Тищенко собирается разработать стратегию развития Киева - Цензор.НЕТ 9962
 показати весь коментар
 
 
Коля Оболонский (Тищенко) в 90е был старшим у Савлохова, крышевал рынок Героев Днепра, избивал торговцев до полусмерти, ходил в трениках с барсеткой и
бультерьером. Чому столиця б'є антирейтинги і що з цим робити? - "слуга народу" Тищенко збирається розробити стратегію розвитку Києва - Цензор.НЕТ 6323 И по вечерам на Минской и Героев Днепра он и его гопбригада вместе с кавказкими борцами бори савлохова ловили девушек и толпой их насиловали. Теперь решил изнасиловать весь Киев.. Нелюдь уголовная
 показати весь коментар
 
 
Там же у Савлохова работал Эльбрус Тедеев, у которого позже работал Ермак помощником депутата.

К слову, в то же время Кличко тёрлись с авторитетом Рыбкой.

И с тех пор они все между собой знакомы. Они пережили своих "отцов" и стали власть имущими.
 показати весь коментар
 
 
Яякщо зекоманда за щось бреться, то в мене виникає якась підсвідома тривога...
 показати весь коментар
 
 
Резиновая биба хочет развививать Киев ? Эта биба может только воровать и имеет реально 3 класса образования .
 показати весь коментар
 
 
Тищенко - это технический кандидат. Кличко отдал его однокласснику Святошинскую РГА ещё осенью.
В сюжете Радио Свобода он не смог объяснить за что.
 показати весь коментар
 
 
..а ведь этот премудрый щегол-оболонский мог пообещать ещё и каждому мужику по бабе, а бабе - по два мужика.. и не только надувных..(
 показати весь коментар
 
 
Ну если это тупорылый типа ресторатор собирается развивать Киев то киевлянам приготовится к 3.14здецу!
 показати весь коментар
 
 
Дык и ресторатор он какбЭ только "оральный". Все его то ли четыре, то ли пять точек-ресторанов записаны на других людей с самого начала. А две "точки" стоят под снос из-за самовольного захвата земли. Ему большще некуда - или в депутаты/мэры, или в тюрьму/забугор. Того и активничает.
 показати весь коментар
 
Может даже он и прав. Но из клоун-команды - это сразу нах. И Кличко, кстати, тоже нах.
 показати весь коментар
 
 
Два сапога пара.
Я балдел, когда Кличко представлял генплан города, разработанный еще при Косаковском, обновленный цветными фломастерами.
 показати весь коментар
 
 
У меня дети (8 и 10 лет) гораздо умнее этого Тищенко
 показати весь коментар
 
 
О, еще один бандит а мэры метит. А мудрый народ еще и выберет сдуру. Депутатом же его выбрали.
 показати весь коментар
 
 
Коля Оболонский подводит тему к "жить по-понятиям". Вангую, что он хочет распоряжаться брызганьем улиц водичкой (на что-то большее ХВантазиЙи нетуТИ), а куяне будут так дружненько ему бабосы за это сдавать. Типа "сам додумался" до "хитрой схемы".
 показати весь коментар
 
 
Эти "слуги" целый год палки Кличку в колеса пихают, что бы его выжить с этой должности и поставить какого то своего непотребного холуя.
 показати весь коментар
 
 
Уже никто от партии "Слуги народа" не сможет стать мэром Киева, потому что xеp кто проголосует, так обосратся за год ещё нужно уметь.
 показати весь коментар
 
 
Життя показує що стратегія та зебілізм несумісні поняття.
 показати весь коментар
 
Даже на фоне СН Тищенко выглядит тупее остальных.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору