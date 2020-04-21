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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (3250) суддя (1041) Чернігівщина (410) COVID-19 (4109) коронавірус (2796)

 Суддя пішов на самоізоляцію, дізнавшись, що учасник процесу хворий на COVID-19

В одного з учасників судового засідання, яке відбувалося в Чернігівському райсуді Чернігівської області, виявлено COVID-19, проводяться заходи з дезінфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".

За даними пресслужби суду, 19 квітня суд розглядав справу про обрання запобіжного заходу особі, яка перебувала тривалий час у розшуку та була затримана працівниками поліції після повернення на територію України із Республіки Польща.

Також дивіться: Осередок спалаху COVID-19 зафіксували на Чернігівщині, в населеному пункті введений особливий режим в'їзду-виїзду, - ОДА. ФОТОрепортаж

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Представники Нацполіції 20 квітня повідомили керівництву суду, що у підозрюваного виявлено COVID-19.

Усі працівники Нацполіції, які контактували із підозрюваним, перебувають на самоізоляції.

Суддя та секретар судового засідання ухвалили рішення самоізолюватися.

У приміщенні суду проводяться заходи з дезінфекції.

У суді звернулися з проханням до відвідувачів та учасників процесів врахувати зазначені обставини та утриматися від візиту до суду 21 квітня.

З 22 квітня суд працюватиме у звичайному режимі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190407
 
 
 Топ коментарі
 
Разовую помощь судье в размере годового оклада и срочно, а то не выживет в изоляции...
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Жаль, що це не про суддю Вовка🧐
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об избрании меры пресечения лицу, которое находилось длительное время в розыске и было задержано работниками полиции по возвращении на территорию Украины из Республики Польша. Источник: https://censor.net.ua/n3190407\\\\\\\\\\\\

Ну ладно лицо, а остальная тушка как? ггг(вяликомосковский язык пусть себя засунет в вяликорусскую жёппу)))
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Ходят слухи, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался 21 апреля в 7.14 утра по местному времени в северокорейском военном госпитале после неудачной операции из-за отказа нескольких органов.
Одним диктатором стало меньше, следующему (Путину) приготовиться!
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Разовую помощь судье в размере годового оклада и срочно, а то не выживет в изоляции...
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Пусть Судья не отлынивает от работы и процесс проводит в онлайне,вообще уже распустились. Судья ушел на самоизоляцию, узнав, что участник процесса болен COVID-19 - Цензор.НЕТ 8343
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Ніде Вовк не подінеться. Вчені довели, що плотоядні заражаються від людей.
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пусть его по скайпу закроет
или выпустит
если по вайберу задонатит
у нас же страна в смартфоне
а не херь какая то
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просто судья вспомнил, что этот "участник процесса" намедни передал ему пакован, для принятия "правильного решения"
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Суддя добровільно самоізолювався у "червоній зоні"?
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Я б теж самоізолювався, на півроку, зарплатня ж іде...
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Не понял.судья то зачем?в десна с подсудимым целовался?
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