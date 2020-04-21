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 Із 16 квітня до Києва не пропустили майже 60 осіб з підвищеною температурою, - Кличко

До Києва не пропустили близько 60 осіб з підвищеною температурою за час дії обмежень на в'їзд до міста.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Обмеження на в'їзд до Києва почали діяти із 16 квітня.

"Водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до міста вимірювали температуру. За ці дні було виявлено майже 60 осіб з підвищеною температурою. Ніхто з них до Києва не в'їхав. Після огляду медиків людей відправляли додому", - розповів Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190404
 
   
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Враньё!
На въезде в Киев с Одессы никто даже не останавливает.
Дебил убогий.
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со стороны Житомира тоже, вчера ехали - никого
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Когда не останавливает? Это на Пасху было.
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"отправляли домой" Із 16 квітня до Києва не пропустили майже 60 осіб з підвищеною температурою, - Кличко - Цензор.НЕТ 3216 , а они так домой и поехали ... Із 16 квітня до Києва не пропустили майже 60 осіб з підвищеною температурою, - Кличко - Цензор.НЕТ 3216
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Эпицентр на Богатырской сегодня. На входе стоит мужик с термометром. Идет семейная пара впереди меня. У жены оказалась температура 38! Охранник не пустил ее, несмотря на возмущение женщины. 5 раз перемеряла! В итоге, она обошла слева, где работает фуникулер на 2й этаж и никто не контролирует!
Я ей высказал в лицо все, что о ней думаю и сказал, что если эта **** не уйдет сейчас же, то я вызываю полицию! Прискакал ее муж. Кинулся на меня. Получил в морду. Шо не ясно? Я звоню в полицию. Сразу сбежали. Ну вот что за нелюди? Чем все закончится, еще не знаю. На всякий случай, подошел к охраннику с термометром и поговорил.
Я это к тому, что не факт, что эти 60 людей с температурой не нашли лазейку, чтобы не попасть в Киев.
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а шо с ними делать? Хай лазят пока пневмонию не получат (не путать с кококо19)
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