 Із 16 квітня до Києва не пропустили майже 60 осіб з підвищеною температурою, - Кличко

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Обмеження на в'їзд до Києва почали діяти із 16 квітня.
"Водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до міста вимірювали температуру. За ці дні було виявлено майже 60 осіб з підвищеною температурою. Ніхто з них до Києва не в'їхав. Після огляду медиків людей відправляли додому", - розповів Кличко.
На въезде в Киев с Одессы никто даже не останавливает.
Дебил убогий.
Я ей высказал в лицо все, что о ней думаю и сказал, что если эта **** не уйдет сейчас же, то я вызываю полицию! Прискакал ее муж. Кинулся на меня. Получил в морду. Шо не ясно? Я звоню в полицию. Сразу сбежали. Ну вот что за нелюди? Чем все закончится, еще не знаю. На всякий случай, подошел к охраннику с термометром и поговорил.
Я это к тому, что не факт, что эти 60 людей с температурой не нашли лазейку, чтобы не попасть в Киев.