 Із 16 квітня до Києва не пропустили майже 60 осіб з підвищеною температурою, - Кличко

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Обмеження на в'їзд до Києва почали діяти із 16 квітня.

"Водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до міста вимірювали температуру. За ці дні було виявлено майже 60 осіб з підвищеною температурою. Ніхто з них до Києва не в'їхав. Після огляду медиків людей відправляли додому", - розповів Кличко.

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