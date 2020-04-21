 Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні, - МВС. ВIДЕО

Про це повідомляється на сторінці МВС України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Основною метою екіпажів безпілотних авіакомплексів є виявлення нових осередків займання, розповсюдження пожеж та пошук диверсійних груп, які здійснюють підпали. Також під час моніторингу нацгвардійці виявляють і інших правопорушників на кшталт сталкерів та дігерів", - йдеться в повідомленні.
У МВС зазначають, що військові Нацгвардії тісно співпрацюють із підрозділами Національної поліції та Державною службою з надзвичайних ситуацій.
Как оперативно!
- Но она красивая...
- Хорошо... но потом сжечь!
и попросил у него шобы ветер поменялся
А ну.....удивите нас всех. Ждём.