 Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні, - МВС. ВIДЕО

Про це повідомляється на сторінці МВС України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Основною метою екіпажів безпілотних авіакомплексів є виявлення нових осередків займання, розповсюдження пожеж та пошук диверсійних груп, які здійснюють підпали. Також під час моніторингу нацгвардійці виявляють і інших правопорушників на кшталт сталкерів та дігерів", - йдеться в повідомленні.

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У МВС зазначають, що військові Нацгвардії тісно співпрацюють із підрозділами Національної поліції та Державною службою з надзвичайних ситуацій.