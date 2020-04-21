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 Політика України
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 Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні, - МВС. ВIДЕО

Екіпажі застосування безпілотних авіаційних комплексів (БАК) Національної гвардії України вдень та вночі проводять аеророзвідку Зони відчуження Чорнобильської АЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей.

Про це повідомляється на сторінці МВС України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Основною метою екіпажів безпілотних авіакомплексів є виявлення нових осередків займання, розповсюдження пожеж та пошук диверсійних груп, які здійснюють підпали. Також під час моніторингу нацгвардійці виявляють і інших правопорушників на кшталт сталкерів та дігерів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з пожежами в зоні ЧАЕС і на Житомирщині нормалізується: локалізовано ще два осередки спалаху, - ДСНС

У МВС зазначають, що військові Нацгвардії тісно співпрацюють із підрозділами Національної поліції та Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні, - МВС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190403
 
   
 Топ коментарі
 
А як на рахунок антидиверсійної операції проти рпц в Україні стосовно свідомого поширення коронавірусу їхніми агентами?
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Розмолотити гондурасів! Щоб кожен масліну упіймав!
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Це той випадок, коли корисніше роздати мітли і мести вулиці анаж палити кошти на непотрібні заходи.
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А як на рахунок антидиверсійної операції проти рпц в Україні стосовно свідомого поширення коронавірусу їхніми агентами?
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Так глава СБУ ходит в Московский патриархат, ты шо
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я бы томаса достал
и попросил у него шобы ветер поменялся
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Какая цель в поджоге лесов, думают зелёные, а вот и первый ответ нужно купить на 200 млн цистерн во время войны, не ПТУров не Нептутунов, про разработку своих ПВО систем никто не говорит вОобще, а нужны ЦИСТеРНы
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Мне аж стало интересно, найдут или не найдут. Лично я нашёл, и то не с первого раза, и то зная и....слыша!!!!, где искать. Имея опыт повадок, знаков, и последствий....
А ну.....удивите нас всех. Ждём.
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Проводячи відстріл на місці з повітря - врятуємо природу 😁👍
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Треба турець дрони запускати..вони 24 години в повітрі висять....ну і ракету одразу в підпалювачів..як шо тікати будуть
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