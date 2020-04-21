 Понад 100 країн світу звернулися до МВФ по допомогу

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у своїй колонці, розміщеній на сайті фонду, передає Цензор.НЕТ.

"103 країни вже звернулися до нас за екстреним фінансуванням, і наша Рада директорів розгляне половину цих звернень до кінця цього місяця", - повідомила Георгієва.

Вона нагадала, що МВФ збільшив розмір фонду, з якого планують витрачати кошти на екстрену фінансову підтримку у зв'язку з коронавірусом, до $100 млрд. У МВФ поки немає можливості видавати кредити на загальну суму $1 трлн - вчетверо більше, ніж за часів економічної кризи 2008-2009 років.

Крім цього, в МВФ створили спеціальний фонд на $1,4 млрд, з якого будуть видавати гранти урядам 29 найменш забезпечених країн світу для того, щоб вони могли оплатити свої боргові зобов'язання і витрачати більше власних коштів на боротьбу з коронавірусом.

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