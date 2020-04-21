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 За кордоном
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Все про:МВФ (770) допомога (1054)

 Понад 100 країн світу звернулися до МВФ по допомогу

Уряди вже 103 країн світу звернулися по фінансову допомогу до Міжнародного валютного фонду через пандемію коронавірусу.

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у своїй колонці, розміщеній на сайті фонду, передає Цензор.НЕТ.

"103 країни вже звернулися до нас за екстреним фінансуванням, і наша Рада директорів розгляне половину цих звернень до кінця цього місяця", - повідомила Георгієва.

Вона нагадала, що МВФ збільшив розмір фонду, з якого планують витрачати кошти на екстрену фінансову підтримку у зв'язку з коронавірусом, до $100 млрд. У МВФ поки немає можливості видавати кредити на загальну суму $1 трлн - вчетверо більше, ніж за часів економічної кризи 2008-2009 років.

Крім цього, в МВФ створили спеціальний фонд на $1,4 млрд, з якого будуть видавати гранти урядам 29 найменш забезпечених країн світу для того, щоб вони могли оплатити свої боргові зобов'язання і витрачати більше власних коштів на боротьбу з коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країнам доведеться вийти ще далі із зони комфорту, - глава МВФ Георгієва про кризу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190400
 
 
 Топ коментарі
 
пока наши депутаты яйки чухают(или что там у них) с антиколомойскими законами, помощи может и не хватить.... или помогать некому будет....
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Правительства уже 103 стран мира обратились за финансовой помощью к Международному валютному фонду из-за пандемии коронавируса. Источник: https://censor.net.ua/n3190400
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При цьому Україна в цій черзі стоїть 103тьою.
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Газ в Европе стал дешевле, чем в России

На рынках продолжается падение глобального спроса на сырье. Помимо стремительно дешевеющей нефти падает и цена природного газа - другого источника доходов России.
Цена газа с поставкой в день покупки (спот) на британской торговой площадке National Balancing Point сегодня снизилась до $45,65 за тысячу кубометров. Это ниже цены газа в России - примерно $64 в областях страны, приграничных с Европой.

Хахаха
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Звездец подкрался очень быстро, но был видит с далека
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пока наши депутаты яйки чухают(или что там у них) с антиколомойскими законами, помощи может и не хватить.... или помогать некому будет....
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Могу выдать тебе "помощь" в 100 баксов. При условии что отдашь через месяц 150, сдашь в аренду одну из твоих комнат в квартире, а еще я решаю куда завтра будет идти твоя жена. Как тебе такая "помощь", напоминает условия МВФ или еще не?
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Газ в Европе стал дешевле, чем в России

На рынках продолжается падение глобального спроса на сырье. Помимо стремительно дешевеющей нефти падает и цена природного газа - другого источника доходов России.
Цена газа с поставкой в день покупки (спот) на британской торговой площадке National Balancing Point сегодня снизилась до $45,65 за тысячу кубометров. Это ниже цены газа в России - примерно $64 в областях страны, приграничных с Европой.

Хахаха
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А как нас здесь убеждала вся пророссийская мразь,что надо покупать газ у России иначе "замерзнем,пропадем без России". Так кто самые тупые долбодятлы в Украине?
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Правительства уже 103 стран мира обратились за финансовой помощью к Международному валютному фонду из-за пандемии коронавируса. Источник: https://censor.net.ua/n3190400
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При цьому Україна в цій черзі стоїть 103тьою.
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Голобородько посилав же МВФ в жопу. Шош такоє?
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Тому і 103тя черговість, бо МВФ не може вилізти з жопи, куди Голобородько її запхав🐸😄
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Вы уже много наполучали, надо и другим дать возможность.
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Идиоты. Не знают о пользе дефолта наверное.
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"Украина готовит самолёт для отправки финансовой помощи мфв" )
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Ха. У этих парней - многовековой опыт: как заставить лохов прийти к ним с протянутой рукой. Более 100 стран мира обратились к МВФ за помощью - Цензор.НЕТ 3301
Надо просто провернуть спецоперацию с ужасно-опасным макароно-вирусом, под которой клиенты остановили свои собственные экономики.
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Для МВФ настали золотые времена. Щас они обложат всех кредитами, а потом будут проценты стричь. Профит! Более 100 стран мира обратились к МВФ за помощью - Цензор.НЕТ 1846
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Для тебе грошей нема, але ти тримайся!🐸
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Крупнейшая в мира компания резервуаров по хранению #нефти Royal Vopak NV заявила, что резервуары и емкости заняты. Свободных больше нет.

Хахаха
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Ходят слухи, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался 21 апреля в 7.14 утра по местному времени в северокорейском военном госпитале после неудачной операции из-за отказа нескольких органов.
Одним диктатором стало меньше, следующему (Путину) приготовиться!
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Это не значит что тамошний режим начнёт меняться. Пока он находится на китайском попечении, найдут другого члена семьи, и назначат командовать.
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Украина и в этом вопросе, как всегда оказалась "самой умной". Выходит,что 103 государства "дурные", а Зеленский и его шпана опять "самые умные".
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