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 Політика України
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Все про:карантин (3250) українці (1858) евакуація (396) Криклій (131) COVID-19 (4109) обсервація (52) коронавірус (2796)

 Мінінфраструктури планує наступного тижня евакуацію українців з Ізраїлю, США, Таїланду та інших країн, - Криклій

Міністерство інфраструктури України планує призначити наступні евакуаційні рейси з низки країн для вивезення українців додому.

"Почнемо з Ізраїлю, бо там найбільш гостро стоїть візове питання. Потім США, де у наших людей також закінчуються туристичні візи. Далі Балі, Індонезія, Таїланд. У Європі також є низка країн, з яких унаслідок закриття проїзду всередині Шенгенської зони нам доведеться вивозити людей літаками", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що планується вивезення українців також з Італії та Іспанії. Водночас усі громадяни, які повертаються в Україну, підлягатимуть обов'язковій 14-денний обсервації.

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Як зазначив Криклій, через систему "Друг" Міністерства закордонних справ зареєструвалися понад 9 тис. громадян, які бажають повернутися в Україну.

Водночас, за словами міністра, багато українців після повернення в країну намагаються всіма силами уникнути карантину, що суттєво ускладнює всі евакуаційні процеси.

"Попри це, ми, звичайно ж, обов'язково будемо продовжувати організовувати вивізні рейси. Почнемо з найбільш критичних країн, де в людей уже прострочені візи, щоб не було приводів для будь-яких реадмісій щодо них. Уже плануємо ці маршрути, почнемо їх десь через тиждень після Великодня, я гадаю", - заявив міністр інфраструктури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190397
 
 
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ну да короновирус как то не очень у нас активен зеленые хотят подтолкнуть
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вот и я думаю, что возить за "спасибо" никто не будет....
кстати, за предыдущие чартеры компенсации уже повыплачивали из бюджета...
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Названі туристи не бідні, але упороті.... Мусять заплатити самі за евакуацію...
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Бали, Таиланд, Индонезия ?? Какие нах туристические визы ? В стране уже карантин почти полтора месяца ..Кто эти туристы и как они туда выехали...?? Мінінфраструктури планує наступного тижня евакуацію українців з Ізраїлю, США, Таїланду та інших країн, - Криклій - Цензор.НЕТ 8247
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Ссыкуны хохлы. (Сама хохлушка)
Полиция Таиланда нашла выселенных из отеля российских туристов в пещере
Как отмечает портал Chiang Rai Times, российские туристы живут в Таиланде уже на протяжении двух месяцев. Однако в сложную жизненную ситуацию попали только в апреле. Пара не смогла снять новое жильё после выселения из отеля, и жизнь в палатке в пещере стала единственным вариантом выживания в чужой стране.
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В общем, перспектива карантина до НовогоГода, с открытыми ломбардами кредитными союзами, библиотеками и музеями...
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