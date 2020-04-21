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 Політика України, Економіка
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 На час карантину мінімальну допомогу з безробіття збільшено до 1 тис. грн, - Держслужба зайнятості

В Україні на час карантину мінімальна допомога з безробіття становитиме 1 тис. грн, повідомляють у Державній службі зайнятості.

"Соціальний захист найбільш вразливих категорій безробітних посилено. Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 грн до 1 тис. грн", - повідомив відділ комунікацій Державного центру зайнятості, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рішення застосовується з початку оголошення карантину, тобто з 12 березня, і діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку карантину кількість безробітних в Україні збільшилася на 71 тис., до 387,5 тис. осіб, - Держслужба зайнятості

Мінімальний розмір допомоги з безробіття підвищено до 1000 гривень:

- для тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин;

- для молоді, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;

- для внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Крім того, усім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі (650 грн), допомога буде автоматично перерахована з першого дня реєстрації у службі зайнятості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190394
 
 
 Топ коментарі
 
На время карантина минимальная помощь по безработице увеличена до 1 тыс. грн

Это 33 евро
Это уровень содержания одной собаки в неделю в приюте для животных на западе.
Власть опустила граждан Украины ниже животных... на уровень насекомых
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Все таки між українцями і ординцями є суттєва різниця...
-Під час пандемії ВСІ верстви ординського суспільства волають про фінансову допомогу від держави.
- А в Україні, заволали ЛИШЕ "найбідніші" - судді та стоматологи... і лише двоє примкнувших , "зубожілих" та багатопаспортних - Ахмєтов і Коломойський...
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Почему такой же не сделать зарплату депутатам? Ведь они тоже ничего не делают, а если кто из них и делает, то лучше б вообще не делали!! На час карантину мінімальну допомогу з безробіття збільшено до 1 тис. грн, - Держслужба зайнятості - Цензор.НЕТ 539
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Все таки між українцями і ординцями є суттєва різниця...
-Під час пандемії ВСІ верстви ординського суспільства волають про фінансову допомогу від держави.
- А в Україні, заволали ЛИШЕ "найбідніші" - судді та стоматологи... і лише двоє примкнувших , "зубожілих" та багатопаспортних - Ахмєтов і Коломойський...
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Проблема в том, что есть такой старый анекдот. Еще с совка. Когда начальник склада устроился на должность, ему долго расказывали что где и как. А в конце - но зарплата у нас увы маленькая, всего 120 рублей. Как, мне тут еще и деньги платить будут? И вот пока люмпен будет говорить - а почему у депутата много денег, а у меня, разнорабочего мало - будет жить в нищете. Потому что чем больше ворует, тем меньше просит официально. Коломойский с Ахмеовым тебе легко депутатов найдут, которые на 1000 будут согласы, и бесплатно согласны. И да, это конечно в общем, не про тот моносброд, что дебилы понавыбирали.
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Евгений, вы путаете нашего депутата с нормальным депутатом. Их депутаты не стесняются на велосипедах приехать в парламент, а нашим - сколько не дай, все равно свой карман ближе!
Мы будем жить в нищете при любых зарплатах депутатов - они все равно будут работать себе на карман, пока их не начнут сажать пачками за самое малейшее подозрение в коррупции.
На час карантину мінімальну допомогу з безробіття збільшено до 1 тис. грн, - Держслужба зайнятості - Цензор.НЕТ 6043
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Дело в том, что получить они ее смогут только после окончания карантина. Как и зарегистрировать всех, подавших заявления во время карантина.
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На время карантина минимальная помощь по безработице увеличена до 1 тыс. грн

Это 33 евро
Это уровень содержания одной собаки в неделю в приюте для животных на западе.
Власть опустила граждан Украины ниже животных... на уровень насекомых
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Шоб было больше пособие по безработице, нужно больше безработать. Можно в две смены. На время карантина минимальная помощь по безработице увеличена до 1 тыс. грн, - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 5879
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Треба подякувати Зе, бо якби його не обрали президентом, то було би 650 грн із старими цінами🐸😄
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Только вот безработных было в разы меньше.
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2 кг пакет сухого корма кошаку на месяц - 21 ойро. это не считая остальных попутнорегулярных смаколыкив.
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наш кабмин, ВР и преидент подходят к поговорке о советском солдате. а в ней говорилось так: куда солдата не целуй, везде жопппа. Первые, что бы не делали, все в никуда или себе любимому
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Круто. Это эпоха бедности уже скинчилась или "то ли еще будет"?
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