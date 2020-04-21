 На час карантину мінімальну допомогу з безробіття збільшено до 1 тис. грн, - Держслужба зайнятості

"Соціальний захист найбільш вразливих категорій безробітних посилено. Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 грн до 1 тис. грн", - повідомив відділ комунікацій Державного центру зайнятості, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рішення застосовується з початку оголошення карантину, тобто з 12 березня, і діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

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Мінімальний розмір допомоги з безробіття підвищено до 1000 гривень:

- для тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин;

- для молоді, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;

- для внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Крім того, усім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі (650 грн), допомога буде автоматично перерахована з першого дня реєстрації у службі зайнятості.