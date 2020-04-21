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Все про:нафта (163) Пєсков (695)

 Пєсков про падіння цін на нафту: Суто торговий момент, жодного апокаліпсису

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав "спекулятивним моментом" обвал цін на травневі ф'ючерси нафти, що стався напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсантъ".

"Що стосується свистопляски з ф'ючерсами, то це абсолютно спекулятивний момент, суто торговий момент, який був пов'язаний з датою закриття торгів за ф'ючерсами на травень", - заявив представник Кремля журналістам.

Дмитро Пєсков переконаний, що не потрібно надавати ситуації з цінами на нафту "якогось апокаліптичного забарвлення". "Усі фахівці чудово усвідомлюють, що це не є приводом для надмірно негативних оцінок поточної реальності, тому що ціни на нафту демонструють хоч і не позитивну динаміку, але вони не схильні до таких обвальним змін, як це торкнулося ф'ючерсів", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на російську нафту Uralas становить мінус два долари

Нагадаємо, 20 квітня ціна травневих ф'ючерсів WTI впала майже на 300%, опустившись до мінус $37,63 за барель.

21 квітня нафта WTI на відкритті торгів повернулася до позитивних значень, проте потім продовжила зниження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190393
 
 
 Топ коментарі
 
Та какой это апокалипсис? Это праздник!

Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса - Цензор.НЕТ 2474
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ну всем же россиянам понятно, что обвал цены на нефть - это только на пользу.
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Це як у вас вкрали всі гроші на які ви жили, а ви говорите про торговий момент😄
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ну всем же россиянам понятно, что обвал цены на нефть - это только на пользу.
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великая энергетическая сверх держава, встав с колен, садится на жопу
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Нет, они не встав с колен, приняли коленно-локтевую позу!
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плані Саудовской Аравиии єлементарно просты:

после остановки российских нефтескважин многие опять нельзя будет запустить
и они будут потеряны навсегда
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А что если русня остановит не те многие скважины, которые нельзя восстановить, а другие?
Пєсков про падіння цін на нафту: Суто торговий момент, жодного апокаліпсису - Цензор.НЕТ 2804
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Для россиян объяснили что проблемы с фьючерсами их не касается и это вовсе не проблема, а так свистопляска которая их не касается....
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И шайка Путина когда сгинет - никакого апокалипсиса, чисто исторический процесс..
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Та какой это апокалипсис? Это праздник!

Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса - Цензор.НЕТ 2474
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чисто торговый-это когда со 100 баксов за бочку падает до 98.а не когда с плюсовой цены в минусовую уходит Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса - Цензор.НЕТ 2026
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Anti-colorados: Закат бензоколонки под названием «Россия»


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)им пенсионеры денег подкинут. ну и беспрецендентный рост цен на бензин.
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Тем временем брент до обеда уже упала на 20%, а еще не вечер
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Ну брент вночі і скочила була з 25 до 30за хвилину,зараз вернулась туда де була .А от WTI уже на рівні 15дол.торгується,хоч скачок теж майже до 30 був.
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...Внутренний голос подсказал ему, что это еще не писец.

Потом внутренний голос подсказал ему: плюнь саудовскому принцу в лицо...
А вот теперь точно писец, подсказал ему внутренний голос...
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В Роисии так долго готовились к экономическому прорыву, что не заметили как очутились на краю экономического обрыва. Куда их завёл тупой и мелкий шибзик на шпильках... Крах империи козла уже неизбежен.(с) Аминь
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... В заповеднике (вот в каком забыл) (росия)
Правит бал Козел не по-прежнему:
Он с волками жил - и по-волчьи взвыл, -
И орет теперь по-медвежьему.(с)
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А если цена даже в 20 долларов продержится два-три года, это не апокалипсис?
Сколько будет стоить газ при такой цене нефти?
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,,А чего у вашего пацмента пульса нет???" -,,это чисто рабочий момент,не спекулируйте..."
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Никакой паники..Песков Вам всё объяснит и успокоит... В кремле паники нет.. Идёт спокойная проверка личных счетов в забугорных банках.
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А шо Манька говорит? Или калинку станцует?
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Что ему в задницу засадили, что глазки из орбит вылупились?
Ладно Эрдоганушка насовал и в Сирии и в Ливии ятаганов, но здесь похоже на полезность от афроамериканцев и же с ними саудитов. Уж больно харя заклопотана... Пєсков про падіння цін на нафту: Суто торговий момент, жодного апокаліпсису - Цензор.НЕТ 1236
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закончатся нефтяные деньги, и нечем будет платить Кавказу дань.. и тогда Кавказ вспыхнет как бочка с порохом.. и короновирус покажется легким насморком..
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Более того, все специалисты отдают себе отчет, что это только на пользу,- добавил Песков
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Развал рашки это чисто рабочий момент и никакого апокалипсиса
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Нефть дешевле, чем вода в пластиковых бутылках в супермаркете.
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Это я первым делом посчитал... точно так, газировка примитивная дороже
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Американцам придётся продать Китаю бездну нефти за айфоны
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ага..за Силу Сибири кацапне неслабо приплачивать придётся..
не зря китаёзы вашим денег на строительство не дали - что-то знали,походу.. Пєсков про падіння цін на нафту: Суто торговий момент, жодного апокаліпсису - Цензор.НЕТ 555
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та безусловно! ва-а-абще никаких проблем! ))

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соловьев еще месяц наад орал: как рф арабов раком поставили. теперь тот утверждает что все ОК все по плану. и что им чем хуже тем лучше. а одним предложением звучит так. усеруся но не покорюся...............
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Єноти на карантині. Залишились світлини тільки з полярною лисицею.
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какцапи ніколи багато не жили, не фіг і починатию...
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Почти на 2рубля доллар за сегодня подорожал.надеялся на большее...но такое удовольствие можно и растянуть.а так то пургомет прав.ничего страшного.наоборот.повеселимся.
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Жили мы очень бедно, а потом у нас всё украли...
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Точно, вы не всрались. Но окорочков больше не будет...
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Скоро вате объяснят, что отрицательная цена на нефть только на пользу России и Путин всех снова переиграл!Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса - Цензор.НЕТ 3541
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Путин и вата....
1. Не боись, прорвемся. Есть запас, и он прочный.
2. Все идет по плану. Дешевая нефть будет недолго.
3. Такое падение и даже падение ниже, чем сейчас - часть этого плана.
4. По сравнению с 2008-м нынешний кризис - ни о чем.
Сегодня Владимиру Владимировичу Путину доложили, что котировки нефти стабильно укрепляются, а рубль стал международной валютой, вытеснив с рынков Азии доллар США.
Прочитав доклад на 2 листах (этикет), напечатанный 48 шрифтом, Великий президент стёр пот со лба! Можем же!
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100 грамм хлеба с биоактивными добавками (кора, валежник, торф).
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Московиты, обращаю ваше внимание на этого пучеглазого полудурка, Пескова и то, какую хрень оно несёт. Впрочем он конечно полудурок, но в полные идиоты, если у вас такие пресс-секретари. Да, вы ему, пЯскову скажите, что пресс-секретарь название западное, поэтому надобно заменить на своё, исконно мокшанское, скрепное, на глашатая или типа дьяк-оповещатель.
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Отрицательная стоимость WTI + отрицательная стоимость Urals. Минус на минус даёт плюс! Рублей в стране станет больше (с)Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса - Цензор.НЕТ 5176
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а ведь трудовой договор у руцкого останеться тот же, можно поздравить всех кто заключили договора с вяликим оленеводом или иму похожим - в второй половине 2020 будет вам зарплата около 80 американских, зелёных рублей. Но ведь в 2014 писалось тута - не далеко то время, когда за 100 баксиков арендуешь на неделю такси, гостиницу и трёхразовое питание в ресторане, вот и уже по эту сторону горизонта это.
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Плюс трёх в кокошниках для эскорта. Пєсков про падіння цін на нафту: Суто торговий момент, жодного апокаліпсису - Цензор.НЕТ 7533
За те же деньги. Пєсков про падіння цін на нафту: Суто торговий момент, жодного апокаліпсису - Цензор.НЕТ 2954
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Ежели серьезно...похоже он не вдуплил еще .что происходит.как в боксе...удар настолько быстрый и настолько сильный.что боец долю сек в прострации находится...потом медленно падает.
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Dlia nego nicego strasnogo,a dlia rosijan paprostu dolara nekupis za rubli,takix nebudet benzakolonke Песков об обвале цен на нефть: Чисто торговый момент, никакого апокалипсиса - Цензор.НЕТ 7796
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ещё час назад читал, мол очень плохо пончику после операции, нет сварочного апарата чтоб жир запаить, вот и дырка мешает выздоровлению.
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- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя.
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Медленно, но неотвратимо кацапстан разваливается. Думаю после развала мы - Украина должны претендовать на Краснодарский Край и прилегаюющие области - это наши земли!
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Газ в Европе стал дешевле, чем в России

На рынках продолжается падение глобального спроса на сырье. Помимо стремительно дешевеющей нефти падает и цена природного газа - другого источника доходов России.
Цена газа с поставкой в день покупки (спот) на британской торговой площадке National Balancing Point сегодня снизилась до $45,65 за тысячу кубометров. Это ниже цены газа в России - примерно $64 в областях страны, приграничных с Европой.

Хахаха
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Самое смешное (ну, меня веселит во всяком случае) - у раши полно обязательств по платежам в ВПК, воякам, мусорам, чинушам, крыму ну и т.п. папуасам, которые ждать не будут, они дружат только до тех пор, пока текут бабульки. Ну-ну... будем поглядеть
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Впервые можно согласиться с Песковым: всё идёт просто замечательно !
Празднуем Пасху !
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Отрицательные цены это все рынок ! Произвели черного го..на в 10 раз больше чем мир может схавать ! Но вся суть в том что цены на нефть уже ни когда,в обозримом будущем, могут не подняться выше 30 баксов,а ближайшие пол года будут 20-25,за Брент,а вот это уже пипец рашке ! Ставлю на то что первой отвалит Чечня !" Пехотинец" путлера не будет ему очко лизать на безоплатной основе !
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Он уже отваливает с неприкрытым посыланием на йух.
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та да,вчера федеральных вояк местная полиция тормознула и отчмырила,згидно диючого местного менталитета..
я подумал - что же будет дальше с такой неприкрытой дрючбой народов ?
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"Жодного апокаліпсису" - просто ******* мохнорилим...
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Редко, но в данном случае петух галантерейный прав, никакого апокалипсиса нету, а есть положительная динамика, значит все идет по плану, с богом.
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Когда Пескову в "туалетик леньки» -Ёрш сильно дуется, аж вылупляет зеньки... Пєсков про падіння цін на нафту: Суто торговий момент, жодного апокаліпсису - Цензор.НЕТ 7728
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Рассуждает, как будто у него дочка в Париже, а счета в Швейцарии
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Экономика от *****:
Если раньше мы за бочку нефти получали больше ста вонючих американских долларов, то теперь мы их не получаем!
Нахрена нам баксы, откажемся от них, уделаем пиндосов.
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Зате доставка гарматного м'яса до Сирії дешевше обійдеться.
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Да этот придурок даже бултыхаясь в адском котле со смолой будет рассказывать чертям,как ему нравится в джакузи. Что взять с имбецила?
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почему подешевела именно майские фьючерсы и именно на марку WTI

Так вот терминал в портовом городе Кушинг в штате Оклахома, откуда преимущественно отгружается нефть WTI, практически заполнен. В связи с резким падением спроса еще больше нефти в мае уже никому не нужно. Так что у кого еще есть законтрактованные хранилища для закачки нефти, мог заработать до $40 на "покупаемой бочке". А обвалилась цена именно 20 апреля, поскольку это был последний день, когда продавались эти майские фьючерсы. Некоторые компании покупают и держат в портфелях такие инструменты, чтобы минимизировать риски, а не в действительности купить ресурс - чтобы не брать на себя неподъемное обязательства по принятию нефти, им пришлось массово сбрасывать бумаги.

Не стоит преувеличивать влияние обвала WTI на нефтяной и тем более энергетический рынок в целом. Это все же аномалия. Например, соцсети полушутя уже интересуются, когда АЗС будут доплачивать автомобилистам за бензин... Если серьезно, то цены на топливо отреагируют на нефтяные котировки, но не на аномальное падение одной марки и не сразу. Скорее, бензин может немого подешеветь в русле долгосрочного тренда на удешевление "черного золота". Точнее многое будет зависеть от длительности коронакризиса и договоренностей среди стран - экспортеров нефти
https://www.dsnews.ua/economics/eto-vam-ne-pitevaya-vodichka-pochemu-neft-uhodit-po-otritsatelnym-21042020124300
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Російський рубль через рекордне падіння ціни на нафту почав стрімко падати відносно до долара.
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"Роснефть" осваивает малые рынки сбыта

Пєсков про падіння цін на нафту: Суто торговий момент, жодного апокаліпсису - Цензор.НЕТ 653
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