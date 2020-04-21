 Пєсков про падіння цін на нафту: Суто торговий момент, жодного апокаліпсису

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсантъ".
"Що стосується свистопляски з ф'ючерсами, то це абсолютно спекулятивний момент, суто торговий момент, який був пов'язаний з датою закриття торгів за ф'ючерсами на травень", - заявив представник Кремля журналістам.
Дмитро Пєсков переконаний, що не потрібно надавати ситуації з цінами на нафту "якогось апокаліптичного забарвлення". "Усі фахівці чудово усвідомлюють, що це не є приводом для надмірно негативних оцінок поточної реальності, тому що ціни на нафту демонструють хоч і не позитивну динаміку, але вони не схильні до таких обвальним змін, як це торкнулося ф'ючерсів", - пояснив він.
Нагадаємо, 20 квітня ціна травневих ф'ючерсів WTI впала майже на 300%, опустившись до мінус $37,63 за барель.
21 квітня нафта WTI на відкритті торгів повернулася до позитивних значень, проте потім продовжила зниження.
после остановки российских нефтескважин многие опять нельзя будет запустить
и они будут потеряны навсегда
Потом внутренний голос подсказал ему: плюнь саудовскому принцу в лицо...
А вот теперь точно писец, подсказал ему внутренний голос...
Правит бал Козел не по-прежнему:
Он с волками жил - и по-волчьи взвыл, -
И орет теперь по-медвежьему.(с)
Сколько будет стоить газ при такой цене нефти?
Ладно Эрдоганушка насовал и в Сирии и в Ливии ятаганов, но здесь похоже на полезность от афроамериканцев и же с ними саудитов. Уж больно харя заклопотана...
не зря китаёзы вашим денег на строительство не дали - что-то знали,походу..
1. Не боись, прорвемся. Есть запас, и он прочный.
2. Все идет по плану. Дешевая нефть будет недолго.
3. Такое падение и даже падение ниже, чем сейчас - часть этого плана.
4. По сравнению с 2008-м нынешний кризис - ни о чем.
Сегодня Владимиру Владимировичу Путину доложили, что котировки нефти стабильно укрепляются, а рубль стал международной валютой, вытеснив с рынков Азии доллар США.
Прочитав доклад на 2 листах (этикет), напечатанный 48 шрифтом, Великий президент стёр пот со лба! Можем же!
За те же деньги.
- Конечно, голубчик, но только под себя.
На рынках продолжается падение глобального спроса на сырье. Помимо стремительно дешевеющей нефти падает и цена природного газа - другого источника доходов России.
Цена газа с поставкой в день покупки (спот) на британской торговой площадке National Balancing Point сегодня снизилась до $45,65 за тысячу кубометров. Это ниже цены газа в России - примерно $64 в областях страны, приграничных с Европой.
Хахаха
Празднуем Пасху !
я подумал - что же будет дальше с такой неприкрытой дрючбой народов ?
Если раньше мы за бочку нефти получали больше ста вонючих американских долларов, то теперь мы их не получаем!
Нахрена нам баксы, откажемся от них, уделаем пиндосов.
Так вот терминал в портовом городе Кушинг в штате Оклахома, откуда преимущественно отгружается нефть WTI, практически заполнен. В связи с резким падением спроса еще больше нефти в мае уже никому не нужно. Так что у кого еще есть законтрактованные хранилища для закачки нефти, мог заработать до $40 на "покупаемой бочке". А обвалилась цена именно 20 апреля, поскольку это был последний день, когда продавались эти майские фьючерсы. Некоторые компании покупают и держат в портфелях такие инструменты, чтобы минимизировать риски, а не в действительности купить ресурс - чтобы не брать на себя неподъемное обязательства по принятию нефти, им пришлось массово сбрасывать бумаги.
Не стоит преувеличивать влияние обвала WTI на нефтяной и тем более энергетический рынок в целом. Это все же аномалия. Например, соцсети полушутя уже интересуются, когда АЗС будут доплачивать автомобилистам за бензин... Если серьезно, то цены на топливо отреагируют на нефтяные котировки, но не на аномальное падение одной марки и не сразу. Скорее, бензин может немого подешеветь в русле долгосрочного тренда на удешевление "черного золота". Точнее многое будет зависеть от длительности коронакризиса и договоренностей среди стран - экспортеров нефти
https://www.dsnews.ua/economics/eto-vam-ne-pitevaya-vodichka-pochemu-neft-uhodit-po-otritsatelnym-21042020124300