EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Суспільство
  542  4
Все про:КМДА (850) Кличко (1148) Поворозник (65)

 Обов'язки Поворозника покладено на його заступника Мондриївського, - Кличко

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник поклав виконання своїх обов'язків на заступника Валентина Мондриївського.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Про розслідування справи щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, зокрема. Щоб розслідування було об'єктивним, він написав заяву про усунення від виконання обов'язків на час розслідування. Поклав виконання обов'язків на заступника Валентина Мондриївського", - розповів він.

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.

Також читайте: Дубінський розповів, чому ОПЗЖ проголосувала за зміни до регламенту Ради: "Поворозник - людина Льовочкіна"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190392
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Шикарно отстранил - с переложением полномочий на подельника...
 показати весь коментар
 
 
Кличко ! У твоего заместителя тоже есть заместители ? Вы не охренели там ?(
 показати весь коментар
 
===Обязанности Поворозника возложены на его заместителя Мандриевского===
В смысле, нужно дополучить обещанную взятку?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору