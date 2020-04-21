 Обов'язки Поворозника покладено на його заступника Мондриївського, - Кличко

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Про розслідування справи щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, зокрема. Щоб розслідування було об'єктивним, він написав заяву про усунення від виконання обов'язків на час розслідування. Поклав виконання обов'язків на заступника Валентина Мондриївського", - розповів він.

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.

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