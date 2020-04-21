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 Політика України
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 Минув рік президентства Зеленського: дискурс "про розвиток" змінився на дискурс "як вижити", - Сюмар

Через рік після перемоги Зеленського на виборах Україна опинилася в найбільш слабкому стані за всю історію Незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Вікторія Сюмар.

"Рік тому ми з Софією Таран вдягли вишиванки і пішли на вибори. Так ми показували, що голосували за продовження розвитку всього українського, що відродилося і з’явилося від 2014 року. І до чого ми мали щастя бути дотичним. Минув лише рік. Дискурс "про розвиток" змінився на дискурс "як вижити". Українське перестало бути пріоритетом. Українське кіно ледь вдалося врятувати від планів уряду вбити його фінансування "в нуль". В Раді постійно виникають ініціативи, як змінити, або відтермінувати закон про мову, квоти і навіть як змінити заборону російського кіно. Українське змінилося на #какаяразніца", – йдеться в повідомленні.

За словами Сюмар, за цей рік Україна точно істотно втратила свої зовнішньополітичні позиції.

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"Підхід "нічого про Украіну без України" змінився на мінські домовленості Єрмака про переговори з сепаратистами за посередництва "Росії-миротворця". Відведення військ призвело до втрати стратегічних позицій, і до посилення обстрілів та збільшення кількості смертей", – нагадала нардепка.

"Обіцянка економічного росту в 40% поки що змінилася прогнозом про мінус 7% ВВП лише цього року. Красива політтехнологічна теза про "нульову толерантність до корупції" розбилася об реальність продажу посад, відмивання мільярдів ПДВ з бюджету в інтересах "особи номер 1" та Офісу Президента. Обіцянка публічних і жорстких розмов з олігархами змінилася таємними зустрічами, проханнями, заграванням з Коломойський під загрозою дефолту, зміною уряду з людьми Пінчука на уряд з людьми Ахметова, призначеннями олігархів замінниками губернаторів", – зазначила вона.

Сюмар заявила, що в такому слабкому стані держава й управлінська вертикаль ще не були ніколи.

""Ліфт" в турборежимі виніс на верхи тих, хто зеленого уявлення не має, що таке необхідні компетенції. Звідси – яскраві флеш-моби про "Маю право на помилку". Вони не просто мають це право. Вони регулярно ним користуються і роблять помилки", - вважає нардепка.

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"Кожна помилка – це мільйони безробітних, це мільярди недоотриманих коштів, це, зрештою, багато людських життів. І це, зрештою, ціна державності і її майбутнього. ПреЗЕдент почався з помилки. Через рік ми зрозуміли: більше права на помилки в нас немає", - підсумувала Сюмар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190390
 
   
 Топ коментарі
 
писал уже, но все же повторюсь..
те, кто не хотел жить при Порошенко, сейчас выживают при Зеленском..
Удачи вам, дебилы!
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дискурс о реинкарнации овощехранилища в зубоскальском варианте..
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А по мне они президенты все одинаково воры и брехуны
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Ну что променяли Аримю мову веру на что Минув рік президентства Зеленського: дискурс "про розвиток" змінився на дискурс "як вижити", - Сюмар - Цензор.НЕТ 8087 На зеленое сцыкло которое не лох и потерпевший Минув рік президентства Зеленського: дискурс "про розвиток" змінився на дискурс "як вижити", - Сюмар - Цензор.НЕТ 8477
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Зебилы отмечеют годовщину со дня похорон Голобородька.
Уже не хотят зЕшибись,хотят мародера и зубожиня.
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Одна из самых страшных ошибок, вместо карантина для въезжающих в Украину, безсрочный карантин для всей страны с полным переходом на внешнее управление и с потерей независимости.
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Нема ,чого відноситися до биборів,як для забавки- "Насрати сусіду" Несповнарозумні немають обирати керівництво Минув рік президентства Зеленського: дискурс "про розвиток" змінився на дискурс "як вижити", - Сюмар - Цензор.НЕТ 5137 Минув рік президентства Зеленського: дискурс "про розвиток" змінився на дискурс "як вижити", - Сюмар - Цензор.НЕТ 5137
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Ну шо, зебобіки: яка "епоха зубожіння" вам більше до вподоби?
1. 2010-2013 ?
2. 2014-березень 2019 ?
3. березень 2019- березень 2020 ?
4. Поточна ?
Шкода що не можна голосувалку приліпити.
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Инструкция для зелеботов:
"Если не за что похвалить Зеленского - обсирай Порошенко".
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"сменилось прогнозом о минус 7% ВВП только в этом году. Источник: https://censor.net.ua/n3190390"
насправді це досить оптимістичний прогноз,так як до уваги не береться падіння яке відбувається в тіньовій економіці України,а яка її частка буде видно вже найближчим часом.
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