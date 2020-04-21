 "Єрмак обрав собі на голову Печерського району Наталю Кондрашову, яка з 2013 року заступниця начальника торгівлі в Києві", - "слуга народу" Лерос

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп (СН) Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Єрмак продовжує розставляти своїх людей всюди, і коли я розповідав про "консенсус" у Києві, то зараз йтиметься про продовження квотного принципу при призначеннях в столиці. Для прикладу, ви вже знаєте, що главою Святошинського району тепер працює однокласник Колі Тищенка, головою Голосіївського району Єрмак поставив Сергія Садового, колишнього директора департаменту Благоустрою (точніше сказати - департаменту МАФів у Києві), за таким самим принципом поділили й інші столичні райони/департаменти і продовжують ділити їх в офісі", - заявив нардеп.
"Але де ще Єрмаку брати людей, як не зі свого базарного минулого або друзів/однокласників своїх кумів, тим більше для його "завдань". Посади або продають, як ви всі бачили на плівках Єрмака, або ставлять ручного, що в обох випадках призводить до деградації держави. Ось і цього разу Єрмак обрав собі на голову Печерського району Наталю Кондрашову, яка з 2013 року заступниця начальника торгівлі в Києві. Ну, ви зрозуміли, базари, ларьки, ярмарки. Правильно, Андрію Борисовичу, людина на держпосаді має вміти торгувати, решта не має жодного значення. Нагадаю, глава офісу займався точками на ярмарках, кіосками та іншим базарництвом, тому прийшовши до влади, він сміливо взявся за міжнародні відносини всієї держави. Як то кажуть, результат на табло", - акцентував Лерос.
"Ну і звичайно, главу району подає міський голова, а підписують в офісі, тому все працює чітко. Процитую слова Кличка для Радіо Свобода:"рекомендація була від пана Єрмака щодо ... не рекомендація, я сам звернувся. У мене розмова була стосовно корупційної складової і стосується КП "Благоустрій". Дійсно, багато нарікань щодо всіх МАФів, і розмова була щодо того, що там є корупція. Щоб не було таких питань, щоб ця людина була абсолютно некорумпованою, ефективною. У мене була розмова (з Єрмаком. - Ред.), і рекомендація була щодо пана Кулеби". Це він про призначеного директора департаменту ларьків, ой, Благоустрою столиці Олексія Кулебу. Адже як говорить народна мудрість - Рекомендаціями Андрія Борисовича не варто нехтувати, можуть і на хабарі зловити", - резюмував Лерос.
На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске 11 марта было принято скандальное решение о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО, и у Киева есть методы противодействия, если противная сторона усадит за стол консультаций людей, которые не устроят Украину.
Об этом вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью сайту "Сегодня".
"Здесь все очень просто. Хочу напомнить, что в ТКГ есть три стороны: Украина, Россия и ОБСЕ. Украина - как защищающаяся сторона. Россия - как напавшая сторона. И посредник - ОБСЕ. Еще есть такой институт, как приглашенные. Их приглашает ОБСЕ как организатор. Так вот, если и будет принято решение о создании Консультативного совета, то его участники будут в статусе "приглашенные". И пригласить их может только ОБСЕ. А приглашать ОБСЕ их будет только в том случае, если они будут соответствовать определенным критериям, которые будут заранее оговорены, в контексте - кто может быть участником такого Консультативного совета", - рассказал украинский переговорщик.
Он напомнил позицию украинской стороны: участниками Консультативного совета не могут быть боевики, военные, представители оккупационного режима и лица, которые не являются представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей с точки зрения гражданского общества.
"В первую очередь - внутренне перемещенные лица, люди, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за нападения России. Должен быть зеркальный отбор. То есть должны быть представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не только с временно оккупированной Россией территории, но и обязательно с подконтрольной Украине", - подчеркнул Резников.
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"Я не верю в то, что, не получив приглашение от ОБСЕ, кто-то вообще сможет пройти на территорию, где проходят переговоры. Это происходит под охраной специальных белорусских служб, поскольку Беларусь является принимающей стороной. Соответственно, они пропускают по списку только тех людей, кого подала ОБСЕ как модератор минского процесса. Поэтому люди, которые не подпадают под критерий имеющих право быть приглашенными, просто не попадут туда. Но даже если вдруг, случайно, в порядке бреда представим, что ползком туда попадет боевик, то украинская делегация, представители украинских временно перемещенных лиц, которые будут представлены в этом совете, встанут, выйдут из этой комнаты, и никаких переговоров, общения и консультаций, да и самого совета просто не состоится", - подытожил вице-премьер.
Напомним, ранее Резников назвал сайту "Сегодня" темы новых переговоров ТКГ по Донбассу - вода, право и обмен.
Офіс "Єрмак",
партія "Єрмак"
Треба боротись, бо скоро і країна в якій живемо стане "Єрмак"
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
Например в Соломенской РДА на данный момент отсутствует глава района. В.о. главы был первый зам. Бялковский. Когда он в январе ушел в отпуск на неделю, Кличко, вступив в преступный сговор с бывшим Нардепом Андриевским, в нарушение Конституции и всех Законов Украины лично приказал другому заму - Горпинченко издать Распоряжение и забрать все полномочия у Первого Зама!
Впервые в истории г. Киева был совершен рейдерский захват власти в Соломенской РДА. Материалы по факту совершения преступления поданы в Генпрокуратуру, ДБР ии СБУ.
Подождал бы немного и Богдан бы сам ушел из ОП оставив бы его в покое.
Теперь Кличко не отмоется от этих загадочных назначений в городе.