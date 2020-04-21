 Коронавірус має тваринне походження, - ВООЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявила 21 квітня на брифінгу в Женеві офіційна представниця ВООЗ Фадела Шаїб.

Коментуючи на прохання журналістів припущення про те, що коронавірус міг бути створений у лабораторії, вона сказала: "ВООЗ ґрунтується на наукових даних. Ми вважаємо, що походження цього вірусу - тварина".

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Нагадаємо, станом на ранок 21 квітня кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 170,3 тис., інфікованих уже майже 2,5 млн.