 Коронавірус має тваринне походження, - ВООЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявила 21 квітня на брифінгу в Женеві офіційна представниця ВООЗ Фадела Шаїб.
Коментуючи на прохання журналістів припущення про те, що коронавірус міг бути створений у лабораторії, вона сказала: "ВООЗ ґрунтується на наукових даних. Ми вважаємо, що походження цього вірусу - тварина".
Нагадаємо, станом на ранок 21 квітня кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 170,3 тис., інфікованих уже майже 2,5 млн.
Это вам не кусок минерала, по которому видно, проходил он мех. обработку или нет!!!
Если Грета видела, как из-под земли выходят пузырьки углекислого газа, то как Вы можете сомневаться в том, что чиновники ВОЗ видят, что коронавирус имеет животное происхождение, без всякого электронного микроскопа?
А если побольше денюжек в кармашек ВОЗ положить, то и не то увидят...
О как. Вам Нобелевку за гениальное открытие.
три из них уже тестируются на людях. Это суперскорость для создания вакцины.
но тебе вакцину не надо, зачем тебе. от дури вакцин не существует.
https://www.youtube.com/watch?v=XzS-*******
я смотрю, у кремлевских троллей работы вдруг стало завались, прямо аврал.
Нет, это десять.
Бешенство - это бактериальное или вирусное заболевание?
Оно от кошечек/собачек/лис/волков/енотов человеку не передается, нет?
Идете на Нобелевку.
Наверное, это "Чужой".
Я только не очень уверена, где расположен головной офис той "природы" - в Женеве или Нью-Йорке? Или, может, традиционно - в Вене?
Китай протолкнул животных в ВОЗ и конечно шо они будут говорить как Партия приказала.
Мульти-культи епт. Европейцев "защищает" от вирусов эфиопский аферист, главарь ВОЗ, который верещал до последнего что "фсехарашо". Этих ублюдков судить надо а не прислушиваться к их высерам.
А разработанные вакцины, это на совести отдельных государств и фармацевтических компаний.
Эпидемия - это скорость и кол-во охвата конкретной популяции. А ПАНДЕМИЯ - это когда эпидемиями охвачены все 5 континентов.
учись, детка.
Сидели бы уже под шконкой, убийцы, и не отсвечивали, не нарывались лишний раз!