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 Суспільство, Здоров'я
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 Коронавірус має тваринне походження, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає, що коронавірус, який викликає захворювання COVID-19, має тваринне походження

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявила 21 квітня на брифінгу в Женеві офіційна представниця ВООЗ Фадела Шаїб.

Коментуючи на прохання журналістів припущення про те, що коронавірус міг бути створений у лабораторії, вона сказала: "ВООЗ ґрунтується на наукових даних. Ми вважаємо, що походження цього вірусу - тварина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основна боротьба проти коронавірусу ще попереду, - глава ВООЗ Гебреєсус

Нагадаємо, станом на ранок 21 квітня кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 170,3 тис., інфікованих уже майже 2,5 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190387
 
 
 Топ коментарі
 
ВОЗ веры нету. ВОЗ - банда коррупционеров. Бил Гейтс хороших людей не финансирует.
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вы б..дь вакцыну делайте а не предположения высказывайте.вы такие же бесполезные как и оон обсе...только бабло пилить умеете и озабоченость с предположениями выражать
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Китай не нарушил Конвенцию по бактерилогическому оружию.
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ВСЕ! У человека нет на него иммунитета.
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Китай не нарушил Конвенцию по бактерилогическому оружию.
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То, что он имеет "животное происхождение", вовсе не означает, что его не могли доработать в лаборатории...... При этом, по самому вирусу этого не видно! От слова НИКАК!
Это вам не кусок минерала, по которому видно, проходил он мех. обработку или нет!!!
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Неправда Ваша!
Если Грета видела, как из-под земли выходят пузырьки углекислого газа, то как Вы можете сомневаться в том, что чиновники ВОЗ видят, что коронавирус имеет животное происхождение, без всякого электронного микроскопа?
А если побольше денюжек в кармашек ВОЗ положить, то и не то увидят...
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Вірус - не тварина, тому тваринного походження мати не може.
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Рыба тоже не животное, как и насекомое. Но человек их воссоздать неспособен.
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а что, вирус - это неорганическое синтетическое вещество?
О как. Вам Нобелевку за гениальное открытие.
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Вообще-то вирус - это не живой организм, а молекула ДНК (РНК). А создать молекулу для современной науки это не так сложно!
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вы б..дь вакцыну делайте а не предположения высказывайте.вы такие же бесполезные как и оон обсе...только бабло пилить умеете и озабоченость с предположениями выражать
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ты б..ть читать не умеешь? умел бы так знал что уже создано 79 вакцин. СЕМЬДЕСЯТ ВАКЦИН ОТ КОВИД-19!!!
три из них уже тестируются на людях. Это суперскорость для создания вакцины.
но тебе вакцину не надо, зачем тебе. от дури вакцин не существует.
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ВОЗ веры нету. ВОЗ - банда коррупционеров. Бил Гейтс хороших людей не финансирует.
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ВОЗ может рассказывать что угодно, это ей мало чем поможет:
https://www.youtube.com/watch?v=XzS-*******
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Вот это поворот. А до этого они думали, что его в капусте нашли?
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до этого вирус не передавался от животных к человеку.
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до этого несколько вирусов, вызвавших пандемию, передавались от животного к человеку. Или СВИНЬИ и КУРЫ - не животные, по-твоему?

я смотрю, у кремлевских троллей работы вдруг стало завались, прямо аврал.
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эти вирусы не имели дальнейшего распространения.
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Грипп и вич в свое время как бы тоже не передавались от их носителей человеку.
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Это пять.
Нет, это десять.
Бешенство - это бактериальное или вирусное заболевание?
Оно от кошечек/собачек/лис/волков/енотов человеку не передается, нет?
Идете на Нобелевку.
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Ні.Винні китайці,які тих тварин постягували на свої базари,щоб потім їсти все,що шевелиться.В природі дуже малий % ймовірності перетину і передачі вірусів між тваринами-носіями,а китайський ринок -благодать для вірусів і всіляких бактерій.Зібрали все до кучі+ кров,біологічні виділення,антисанітарія.Мутуй-не хочу
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Какое интересное "животное", человеческие эритроциты разрушает.
Наверное, это "Чужой".
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Так природа контролирует население Земли. Вы еще в этом сомневаетесь?
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Не, я не сомневаюсь.
Я только не очень уверена, где расположен головной офис той "природы" - в Женеве или Нью-Йорке? Или, может, традиционно - в Вене?
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так всі і повірили... Трамп не даром китайців звинувачує... В нього точно є інфо від спец. служб.
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Трамп обосрался, ЦРУ ему давненько доклад дало, но он как его друзья Пу и Си - пел, надо просто подождать. Дедку выдвинут подачи вна суд за то что он клоун.
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Трам китайцев обвиняет, потому что когда его разведка еще в НОЯБРЕ предупредила о такой опасности - он отмахнулся. Всего МЕСЯЦ НАЗАД он говорил что коронавирус не опасен, или опасен не больше чем обычный грипп. Теперь у США лидерство по смертности от ковида на 100 тыс населения и у Трампа земля под ногами горит перед выборами.
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официальный представитель ВОЗ Фадела ****. Источник: https://censor.net.ua/n3190387\\\\\\\\\\\

Китай протолкнул животных в ВОЗ и конечно шо они будут говорить как Партия приказала.
Мульти-культи епт. Европейцев "защищает" от вирусов эфиопский аферист, главарь ВОЗ, который верещал до последнего что "фсехарашо". Этих ублюдков судить надо а не прислушиваться к их высерам.
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Короновирус - стойкое химическое соединение РНК в жировой оболочке.
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Может это наноробот?
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Все идет к тому, что этот вирус как СПИД, с одной разницей, что передается по воздуху. Человечество больше никогда не будет как прежде.
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Никаких исследований в плане разработки вакцины воз не провела, зато успехи в отмазывании китайцев (на случай если covid это их домашний питомец) очевидны.
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с каких херов вы решили что ВОЗ вообще должна проводить разработки вакцины? у них совсем другие функции, это во-первых. Во-вторых, ВОЗ КОНТРОЛИРУЕТ и СПОСОБСТВУЕТ изобретению и производству ЭФФЕКТИВНЫХ вакцин и от КОВИДА их уже разработано СЕМЬДЕСЯТ ШТУК, три уже проходят клинические испытания на людях. К осени будет вакцина и это - нереальная скорость по созданию вакцины за всю историю медицины.
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Пока что воз очень эффективно сотрясает воздух своими взаимоисключающими заявлениями.
А разработанные вакцины, это на совести отдельных государств и фармацевтических компаний.
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Давай на тебе вакцину проверим.то ведь просто грипп?тебе какая из 73 больше нравится?
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То, что прокитайский ВОЗ заявляет такое, подтверждает что коронавирус создан в той самой лаборатории в Ухане
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Были предположения, что коронавирус создали в России или в Сша, теперь очевидно, что коронавирус - китайский. То, что руководство ВОЗ работает на Китай уже неделю ведётся расследование.
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кем ведется? комиссией во главе с Трампом и Путиным?
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воз это банда бюрократов не имеющих к медицине ничего общего особенно после скандаоа с Тайванем.В декабре Тайвань направил письма в воз с просьбой обратить внимание на вирус и принять меры пока не поздно, воз в начале апреля сказал что писем не было тогда Тайвань опубликовал копии, а руководство воз вместо того чтобы уйти в отставку просто сделали вид что скандала нет.
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после нескольких заявлений воз что ковид 19 это не пандемия, авторитета у этой организации 0!
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сам по себе КОВИД - 19 не пандемия и не эпидемия. Это вирус гриппа, один из штаммов подтипа гриппа - коронавируса.
Эпидемия - это скорость и кол-во охвата конкретной популяции. А ПАНДЕМИЯ - это когда эпидемиями охвачены все 5 континентов.
учись, детка.
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Такой термоядерный вирус может создать только человек и китайцы это долго скрывали, пока зараза не разнеслась по всему миру.
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то есть испанку создали люди? И ХОЛЕРУ? И чуму? Видимо, чуму создал Чингисхан. ох и хитрюга...
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Может эта зараза сплотит человечество. Не будут времени убивать друг друга из-за дурных политических и религиозных амбиций.
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животные-росияне - практически синонимом стали, после всего того, что творят в мире своей желчью, терроризмом, обманом, искривлением перекручиванием и прочими... кто знает, может и не было бы второй мировой если бы не подковерные игры сралина ?
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Жизнь на планете Земля началась с одноклеточных бактерий. Непонятно почему, человек возомнил себя хозяином планеты. Бактерии дали ему понять, что это не так.
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А причём здесь бактерии, если речь идёт о вирусах?
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А я считаю, что это ВОЗ имеет животное происхождение..
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Когда сравнивают людей с животными, мне обидно... за животных
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"Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак" ©
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предводитель ВОЗ со странным поганялом гебрей-исус - 100%-животное путина
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Нам то не гоните.про происхождение.тем паче показали уже свою компетентность.трамп свою воз организует.к этой иски выставляют.как ни крути...но за вирус придется ответить.с китайцами вместе.
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Назвать китайцев животными .конечно оскорбление...для животных.
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вирус с короной который "разгулялся" в мире указывает на своих родителей - животных из ВОЗ
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короновирус произошел от коммунистов
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Вирус имеет животное происхождение. Тот, кто его создал - животное.
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С ВОЗ все уже ясно - это коррупционная организация и ее руководителей нужно судить в международном суде!
Сидели бы уже под шконкой, убийцы, и не отсвечивали, не нарывались лишний раз! Коронавірус має тваринне походження, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8083
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Как же настойчиво они пытаются убедить о якобы природном происхождении этого вирусняка!
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Не ну это как посмотреть.Допустим,китайцы поймали летучую мышь у которой нашли явно выраженную мутацию вируса и стали её изучать.В процессе изучения и опытных вмешательств,вирус приобрёл более поражающие свойства.Можно ли считать,после исследований и вмешательств в его структуру,що он имеет животное,а вже не лабораторное происхождение? Коронавірус має тваринне походження, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8090
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звісно, тваринне походження. Бо росіяни то і є тварини. А без них жодна мерзотна подія в світі не обходиться. Тваринне і є.
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Животное происхождение имеют порохоботы.
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"...имеет животное происхождение", да, примерно такое же, как и главная макака из Эфиопии в МОЗ-е
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