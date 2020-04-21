 Вартість нафти WTI ненадовго стала позитивною і впала до мінус $8,10 за барель

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за даними на 9:00 за Києвом, на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX травневі ф'ючерси WTI торгувалися по $1,42 за барель.

Однак вже до 10:15 WTI з поставкою в травні повернулася до мінус 4,51 доларів за барель. На 11:47 ціна становила мінус 8,10 доларів за барель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби влада думала наперед, то почала б закуповувати знецінену нафту і наповнювати нею ємності на НПЗ, - Гриценко

Вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі до 11:40 за Києвом опустилася до $21,88 за барель, що на $3,69 (14,43%) нижче за ціну на закритті попередньої сесії.

Нагадаємо, 20 квітня ціна травневих ф'ючерсів WTI впала майже на 300%, опустившись до мінус $37,63 за барель.