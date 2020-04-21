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 Економіка, За кордоном
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Все про:нафта (163) ціни (280)

 Вартість нафти WTI ненадовго стала позитивною і впала до мінус $8,10 за барель

Вранці 21 квітня ціна на американську нафту WTI піднялися вище нуля після безпрецедентного падіння напередодні. Однак ближче до обіду вартість знову стала негативною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за даними на 9:00 за Києвом, на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX травневі ф'ючерси WTI торгувалися по $1,42 за барель.

Однак вже до 10:15 WTI з поставкою в травні повернулася до мінус 4,51 доларів за барель. На 11:47 ціна становила мінус 8,10 доларів за барель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби влада думала наперед, то почала б закуповувати знецінену нафту і наповнювати нею ємності на НПЗ, - Гриценко

Вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі до 11:40 за Києвом опустилася до $21,88 за барель, що на $3,69 (14,43%) нижче за ціну на закритті попередньої сесії.

Нагадаємо, 20 квітня ціна травневих ф'ючерсів WTI впала майже на 300%, опустившись до мінус $37,63 за барель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190386
 
   
 Топ коментарі
 
А не имеет значения - её не покупают при любой цене.
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Кто б сомневался. Все развитые или просто крупные экономики на тормозах.
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Ну да ну да - и баран-путен, который хотел нагнуть ОПЕК здесь нипричём...
Из-за ****** все сняли ограничения и начали качать нефть и рынок обвалился.

А так - самый многоходовочный ***** человечества.

Ещё этому *****у говорили - не трогай Украину.
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А какова стоимость *************** мачмалы Urals ?
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А не имеет значения - её не покупают при любой цене.
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Вчора -2 була і зараз в них через це рупль обвалився...
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упала? прынцы захотят - поднимут,
поднимется? - прынцы захотят - грохнут ....
всем понятно хто рулит? Стоимость нефти WTI не надолго стала положительной и упала до минус $8,10 за баррель - Цензор.НЕТ 4428
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Трамп, сынку, не помогли тебе твои кацапы? Даже после объявления о заполнении всех хранилищ США нефтью, цены совсем немного отскочили но вскоре продолжили бодрое падение.
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Какой ты наивный. США не экспортёр нефти как основного продукта и их экономика заточена как раз на дешёвое сырьё тем более нефть. Так что это большой привет Ху.ллстану
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для расеи при такой зависимости от нефти и импорта, на текущем дне и если там же зафиксируется, 90-ые могут показаться каким-то забавным анекдотом из прошлого.))
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Ну хуже уже не будет, а потом бац бац бац бац..
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a vedj smejalis mnogije kogda predlagal fjuchersi na ruckij srublj na 10 maija 1:200, vot i proigrali deneshek, a mogli vijti v pozitiv. teperj uzjhe pozdno
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Люди, кто в курсе. Почем вывоз контейнера с мусором примерно в 200 литров?
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Чую,скоро попрет дешевый бензак для народа😉
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«Деньги не пахнут»
Император Первого Рима Веспасиан


Третий Рим
У древнего мытаря утро трудов:
Налог собирает с вонючих горшков.
Ведь «деньги не пахнут» сказал Его лик,
А Рима правитель Зевесовелик.
Всяк выпорот раб, а плебей без работы.
Нажраться, упиться до морока, рвоты,
Зреть в цирке, как бьются две кучки рабов -
Желанья имперского Рима сынов!

Две тысячи лет … Третий Рим многим круче -
Налоги он черпает с жижи вонючей.
По трубам она за границу бежит,
Россия на них полстолетья стоит.
Для русского «ящик» - второй Колизей:
Кровищи он хочет, спиртного и щей.
Желанье народа - упиться до рвоты,
По «телику» зреть, как летят самолеты,
Бомбят города, поселенья и дрожки …
Под пальмою - детские ручки да ножки,
А дети … Побит Третьим Римом ИГИЛ:
Не зря детский госпиталь Ваня бомбил!
_ _ _ _ _ _ _
На жижу внезапно упала цена.
Она по цене продается «овна».
Пустеет казна и я чувствую кожей:
Урыльники Путин налогом обложит,
Движенье «овна» по изгибу и вниз,
Ведь «деньги не пахнут» Империй девиз!

Налоги на жижу, оброки с «овна» -
Наш выстоит Рим и воспрянет страна!
В России настанут мир, рай и уют,
Ведь только ослы с технологий живут!
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