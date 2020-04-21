 Вартість нафти WTI ненадовго стала позитивною і впала до мінус $8,10 за барель

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, за даними на 9:00 за Києвом, на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX травневі ф'ючерси WTI торгувалися по $1,42 за барель.
Однак вже до 10:15 WTI з поставкою в травні повернулася до мінус 4,51 доларів за барель. На 11:47 ціна становила мінус 8,10 доларів за барель.
Вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі до 11:40 за Києвом опустилася до $21,88 за барель, що на $3,69 (14,43%) нижче за ціну на закритті попередньої сесії.
Нагадаємо, 20 квітня ціна травневих ф'ючерсів WTI впала майже на 300%, опустившись до мінус $37,63 за барель.
Из-за ****** все сняли ограничения и начали качать нефть и рынок обвалился.
А так - самый многоходовочный ***** человечества.
Ещё этому *****у говорили - не трогай Украину.
поднимется? - прынцы захотят - грохнут ....
всем понятно хто рулит?
Император Первого Рима Веспасиан
Третий Рим
У древнего мытаря утро трудов:
Налог собирает с вонючих горшков.
Ведь «деньги не пахнут» сказал Его лик,
А Рима правитель Зевесовелик.
Всяк выпорот раб, а плебей без работы.
Нажраться, упиться до морока, рвоты,
Зреть в цирке, как бьются две кучки рабов -
Желанья имперского Рима сынов!
Две тысячи лет … Третий Рим многим круче -
Налоги он черпает с жижи вонючей.
По трубам она за границу бежит,
Россия на них полстолетья стоит.
Для русского «ящик» - второй Колизей:
Кровищи он хочет, спиртного и щей.
Желанье народа - упиться до рвоты,
По «телику» зреть, как летят самолеты,
Бомбят города, поселенья и дрожки …
Под пальмою - детские ручки да ножки,
А дети … Побит Третьим Римом ИГИЛ:
Не зря детский госпиталь Ваня бомбил!
_ _ _ _ _ _ _
На жижу внезапно упала цена.
Она по цене продается «овна».
Пустеет казна и я чувствую кожей:
Урыльники Путин налогом обложит,
Движенье «овна» по изгибу и вниз,
Ведь «деньги не пахнут» Империй девиз!
Налоги на жижу, оброки с «овна» -
Наш выстоит Рим и воспрянет страна!
В России настанут мир, рай и уют,
Ведь только ослы с технологий живут!