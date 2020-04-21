 Ситуація з пожежами в зоні ЧАЕС і на Житомирщині нормалізується: локалізовано ще два осередки спалаху, - ДСНС

"Ситуація з лісовими пожежами в зоні відчуження ЧАЕС і в Житомирській області поступово нормалізується" - сказав під час онлайн-брифінгу у вівторок директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, у вівторок уранці було ліквідовано осередок загоряння поблизу села Корогод, нині зусилля ДСНС спрямовані на гасіння пожеж поблизу населених пунктів Розсоха, Крива Гора і Рудьки. Також Демчук наголосив, що було вжито заходів для недопущення поширення вогню на територію Республіки Білорусь.

"Об'єкт "Укриття", сховище відпрацьованого ядерного палива та інші об'єкти зони відчуження працюють у звичайному режимі", - зазначив директор департаменту.

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У Житомирській області, за його словами, локалізовано ще один осередок загоряння поблизу села Острови. "Основні зусилля спрямовані на гасіння вогню і локалізацію осередку пожежі на території Виступовицького лісництва", - додав Демчук.

"Радіаційний фон у Києві, Київській області та в зоні відчуження в межах природних фонових значень", - повідомив директор департаменту.

У свою чергу директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомив: "Хімічне забруднення повітря в Києві після суттєвого зменшення вчора істотно не змінилося. Показники з концентрації пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки, формальдегіду та оксиду вуглецю переважно нижче гранично допустимих концентрацій або наближаються до них".

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