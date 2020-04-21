 Убивчі закони для бізнесу, не покарано жодного топкорупціонера, а "соціальний ліфт" виявився фейком, - Андрусів про підсумки року президентства Зеленського

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів, передає Цензор.НЕТ. (Орфографію та пунктуацію збережено)

"Вирок Президента Зеленського. Дорогий Володимире Олександровичу, рік назад на дебатах з Петром Порошенком ви сказали йому, що ви його вирок. Це справді було так. Український народ виніс йому жорсткий вирок проголосувавши за вас. Причина цього була не в тому, що ви претендували на роль де Голля або Лі Кван Ю, а в тому, що п’ятий президент не виконав своїх обіцянок, погряз в берхні, а його оточення в корупції. Рік вашого президенства дає можливість зрозуміти, який вирок очікує вас.

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Коли ми вперше з вами познайомились, я сказав вам, що для мене найвищим завданням є модернізація країни, і перетворення її на сильного суб’єкта. Я сказав вам, що я майданівець і залишаюсь вірним цінностям Майдану. Ви сказали, що в цьому ми однодумці, і ви йдучи в політику ризикуєте всім, що у вас є, і єдина причина цього досягнути справжніх змін і реформ. Я спитався, які цінності для вас є основними. Ви відповіли: чесність і справедливість. Пізніше я не раз переконувався, що ви намагаєтесь слідувати цим цінностям. Але за рік вашого президенства, я так і не побачив втілення цих цінностей в українській політиці.

Навколо вас виріс такий ліс брехні, що жодна порядна чи професійний людина не може пробитись. Інтриги, обман, кидалово все це частина вашого оточення. Ваш колишній прем’єр разом з колишнім головою ОП проводили цілі наради як вас обманути, про що випадково дізналась вся країна. Замість професіоналів і державників ви призначаєте друзів, знайомих і … це повний шок, людей з оточення Порошенко. Замість покарання винних за вбивство Небесної сотні, при вас адвокат Януковича назначений в ДБР, а Тетяна Чорновіл отримує домашній арешт. Замість полегшень для бізнесу ви приймаєте вбивчі закони типу 1209 та 1210, хоча ваша програма містить дуже багато правильних пропозицій, які стимулювали б економічний розвиток. Подивіться як ваші заяви перетворюються на публічну брехню: ви розповідаєте про інвест-няні, а до бізнесу їдуть автоматники. Ви говорите про зниження топ-зарплат і премій, а їх ще й безсовісно збільшують. Більше того, контракт світового рекордсмена за премію на державному підприємстві продовжують ще на 4 роки! За рік вашого президенства не був покараний жодний топ-корупціонер, не було розслідувано жодної корупційної справи оточення Порошенка. Я можу ще довго продовжувати, з прізвищами, датами і назвами провалів. Але це не суть мого звернення.

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Я знаю, що ви постійно намагаєтесь зрозуміти, як же так виходить, що маючи правильні чесні наміри, ви отримуєте стільки брехні навколо себе? Я дам вам просту відповідь: у вас немає ніякої влади. Вашу владу розтягує ваше оточення, яке думає тільки про себе. Влада це не посада, і не кабінет. Влада – це вплив на процеси. Скажіть, який у вас вплив, коли кількість адекватних голів ОДА можна порахувати на пальцях однієї руки? Який у вас вплив, коли місцевий мер і олігарх, публічну розмазують керівника області? Насправді, це не його розмазують, а вашу владу. Який у вас вплив, коли нікому не зрозуміло, що відбувається в СБУ, де обіцяна реформа, про відділення їх від економіки? Про прокуратуру я взагалі мовчу, після горе-реформ, не уявляю хто зможе її зібрати в повноцінний орган. У вас немає впливу на процеси в країні.

Я довго думав над тим, в який момент ситуація стала саме такою. І як це дивно не прозвучить – цей момент зміна офісу Президента. Ви обіцяли з’їхати з Банкової. Це була проста конкретна обіцянка. На ваше доручення почали шукати інше приміщення, ви публічно презентували нову ідею офісу. Але завершилось це все нічим. Я дуже уважно спостерігав за цим процесом, бо це була перша ваша зустріч з "системою". І "система" перемогла. Ви відмовились від своєї ідеї. Вам довели, що всі ці жалюгідні барабанні телефони дев’ятки і десятки, затхлі коридори і коври, совкові меблі – все це не можна залишити, бо без цього не буде влади. "Система" зрозуміла, що вас можна обманути і "укатати". Із того часу вас постійно на щось "укатують". На якісь рішення чи кроки, яких ви робити не хочете. З того часу, ваші справжні ідеї і бачення, система виставляє на посміховище.

Коли я вперше побував в Кварталі, один з ваших друзів, розповів мені "секрет успіху Зеленського". Він сказав, розумієш, Вова ніколи не грає по правилам інших. Коли він прийшов в КВН, то не грав по правилам Маслякова, коли прийшов на телебачення, то не грав по правилам олігархів, коли прийшов в кіно, не грав по правилам режисерів і продюсерів. Вова завжди втілював своє бачення, а тому завжди досягав успіху. Так-от, можливо вперше в своєму житті ви не втілюєте ніякого свого бачення.

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На жаль, публічний формат не дозволяє мені озвучити все, що накопилось за цей рік. Тому перейду до другої частини: критикуєш – пропонуй.

Кадри. Сьогодні це ваша проблема номер 1. Вас оточують або некомпетентні друзі, або нелояльні професіонали. І хоча це ваша найбільша проблема, за рік не було призначено керівника Національної академії державного управління, де можна було б мінімально підготувати пару сотень нових держслужбовців. Ваш "ліфт" виявився фейком. Тож де взяти кадри?

Політична партія. В розвиненому світі джерелом нових кадрів завжди є політична партія лідера. То де ж ваша партія? Ні осередків, ні членів, ні активу. Скільки ще часу розбудовою партії мають займатись нездари? Ваша партія навіть на місцеві вибори не готова. І я вже передбачаю, як ваше оточення почне переконувати вас їх перенести, або домовлятись з Кернесами і Трухановими. Тим не менше, політична партія західного зразка, з сильним аналітичним центром і політичною академією, це реальне джерело отримання лояльних і підготовлених кадрів.

Будувати інститути. Проблема всіх попередніх президентів була в тому, що вони не створювали інститути влади, а старалися взяти її під контроль. Їм не потрібний був чесний суд - а такий, щоб "порішати". Тому влада міняється, а суддя Вовк залишається. Це стосується всіх інших органів. Будувати інститути – це означає призначати не своїх людей, не хороших людей, а людей з програмами і планами дій. Бажано, щоб ці плани дій публікувались, і кожного з призначених можна було оцінити через рік, відповідно до його ж плану дій. Конкуренція інформації. Одне з найважливіших правил політичного лідера: отримувати інформацію з кількох джерел. Інформація має конкурувати. Коли в Кабміні знають, що Офіс подасть іншу інформацію, а в СБУ знають, що в них ще інша інформація – це означає, що хтось точно вас обманює. Не можна довіряти нікому на слово. Я думав, що Богдан мав стати цим уроком для вас. Стратегія проти "quick wins". Ідея швидких перемог, нав’язана вам в червні, групою некомпетентних "реформаторів" - програла. Ви маєте прийняти довгострокову стратегію. Це документ не про те, як все має бути, а впершу чергу про те, від чого не можна відступати. За прагненням швидких перемог ви загубили свої базові цілі. Стратегія – це те від чого не можна відступати. Довгострокова стратегія – упорядкує хаос, влаштований в державному управлінні гонитвою за швидкими перемогами, які виявились дешевим популізмом.

Наш народ ніколи ще не видавав такого кредиту довіри як вам. Нікому в українській історії не снилось мати об’єднаний більшістю народ з волею до змін. Але й платити за цей кредит доведеться найбільше.

Тому, вирок, який очікує на вас – це втрачений шанс. Ви ризикуєте стати найбільшим втраченим шансом в нашій історії.

І останнє. Президент, який багато брехав, програв вам вибори. Президент, який багато слухав Портнова, втік з країни. Президент, який у всьому покладався на своїх "любих друзів", закінчив з 5,45% підтримки. Як закінчите своє президентство ви?

Думай-те!"- написав Андрусів.

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