 Убивчі закони для бізнесу, не покарано жодного топкорупціонера, а "соціальний ліфт" виявився фейком, - Андрусів про підсумки року президентства Зеленського

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів, передає Цензор.НЕТ. (Орфографію та пунктуацію збережено)
"Вирок Президента Зеленського. Дорогий Володимире Олександровичу, рік назад на дебатах з Петром Порошенком ви сказали йому, що ви його вирок. Це справді було так. Український народ виніс йому жорсткий вирок проголосувавши за вас. Причина цього була не в тому, що ви претендували на роль де Голля або Лі Кван Ю, а в тому, що п’ятий президент не виконав своїх обіцянок, погряз в берхні, а його оточення в корупції. Рік вашого президенства дає можливість зрозуміти, який вирок очікує вас.
Коли ми вперше з вами познайомились, я сказав вам, що для мене найвищим завданням є модернізація країни, і перетворення її на сильного суб’єкта. Я сказав вам, що я майданівець і залишаюсь вірним цінностям Майдану. Ви сказали, що в цьому ми однодумці, і ви йдучи в політику ризикуєте всім, що у вас є, і єдина причина цього досягнути справжніх змін і реформ. Я спитався, які цінності для вас є основними. Ви відповіли: чесність і справедливість. Пізніше я не раз переконувався, що ви намагаєтесь слідувати цим цінностям. Але за рік вашого президенства, я так і не побачив втілення цих цінностей в українській політиці.
Навколо вас виріс такий ліс брехні, що жодна порядна чи професійний людина не може пробитись. Інтриги, обман, кидалово все це частина вашого оточення. Ваш колишній прем’єр разом з колишнім головою ОП проводили цілі наради як вас обманути, про що випадково дізналась вся країна. Замість професіоналів і державників ви призначаєте друзів, знайомих і … це повний шок, людей з оточення Порошенко. Замість покарання винних за вбивство Небесної сотні, при вас адвокат Януковича назначений в ДБР, а Тетяна Чорновіл отримує домашній арешт. Замість полегшень для бізнесу ви приймаєте вбивчі закони типу 1209 та 1210, хоча ваша програма містить дуже багато правильних пропозицій, які стимулювали б економічний розвиток. Подивіться як ваші заяви перетворюються на публічну брехню: ви розповідаєте про інвест-няні, а до бізнесу їдуть автоматники. Ви говорите про зниження топ-зарплат і премій, а їх ще й безсовісно збільшують. Більше того, контракт світового рекордсмена за премію на державному підприємстві продовжують ще на 4 роки! За рік вашого президенства не був покараний жодний топ-корупціонер, не було розслідувано жодної корупційної справи оточення Порошенка. Я можу ще довго продовжувати, з прізвищами, датами і назвами провалів. Але це не суть мого звернення.
Я знаю, що ви постійно намагаєтесь зрозуміти, як же так виходить, що маючи правильні чесні наміри, ви отримуєте стільки брехні навколо себе? Я дам вам просту відповідь: у вас немає ніякої влади. Вашу владу розтягує ваше оточення, яке думає тільки про себе. Влада це не посада, і не кабінет. Влада – це вплив на процеси. Скажіть, який у вас вплив, коли кількість адекватних голів ОДА можна порахувати на пальцях однієї руки? Який у вас вплив, коли місцевий мер і олігарх, публічну розмазують керівника області? Насправді, це не його розмазують, а вашу владу. Який у вас вплив, коли нікому не зрозуміло, що відбувається в СБУ, де обіцяна реформа, про відділення їх від економіки? Про прокуратуру я взагалі мовчу, після горе-реформ, не уявляю хто зможе її зібрати в повноцінний орган. У вас немає впливу на процеси в країні.
Я довго думав над тим, в який момент ситуація стала саме такою. І як це дивно не прозвучить – цей момент зміна офісу Президента. Ви обіцяли з’їхати з Банкової. Це була проста конкретна обіцянка. На ваше доручення почали шукати інше приміщення, ви публічно презентували нову ідею офісу. Але завершилось це все нічим. Я дуже уважно спостерігав за цим процесом, бо це була перша ваша зустріч з "системою". І "система" перемогла. Ви відмовились від своєї ідеї. Вам довели, що всі ці жалюгідні барабанні телефони дев’ятки і десятки, затхлі коридори і коври, совкові меблі – все це не можна залишити, бо без цього не буде влади. "Система" зрозуміла, що вас можна обманути і "укатати". Із того часу вас постійно на щось "укатують". На якісь рішення чи кроки, яких ви робити не хочете. З того часу, ваші справжні ідеї і бачення, система виставляє на посміховище.
Коли я вперше побував в Кварталі, один з ваших друзів, розповів мені "секрет успіху Зеленського". Він сказав, розумієш, Вова ніколи не грає по правилам інших. Коли він прийшов в КВН, то не грав по правилам Маслякова, коли прийшов на телебачення, то не грав по правилам олігархів, коли прийшов в кіно, не грав по правилам режисерів і продюсерів. Вова завжди втілював своє бачення, а тому завжди досягав успіху. Так-от, можливо вперше в своєму житті ви не втілюєте ніякого свого бачення.
На жаль, публічний формат не дозволяє мені озвучити все, що накопилось за цей рік. Тому перейду до другої частини: критикуєш – пропонуй.
- Кадри. Сьогодні це ваша проблема номер 1. Вас оточують або некомпетентні друзі, або нелояльні професіонали. І хоча це ваша найбільша проблема, за рік не було призначено керівника Національної академії державного управління, де можна було б мінімально підготувати пару сотень нових держслужбовців. Ваш "ліфт" виявився фейком. Тож де взяти кадри?
Політична партія. В розвиненому світі джерелом нових кадрів завжди є політична партія лідера. То де ж ваша партія? Ні осередків, ні членів, ні активу. Скільки ще часу розбудовою партії мають займатись нездари? Ваша партія навіть на місцеві вибори не готова. І я вже передбачаю, як ваше оточення почне переконувати вас їх перенести, або домовлятись з Кернесами і Трухановими. Тим не менше, політична партія західного зразка, з сильним аналітичним центром і політичною академією, це реальне джерело отримання лояльних і підготовлених кадрів.
- Будувати інститути. Проблема всіх попередніх президентів була в тому, що вони не створювали інститути влади, а старалися взяти її під контроль. Їм не потрібний був чесний суд - а такий, щоб "порішати". Тому влада міняється, а суддя Вовк залишається. Це стосується всіх інших органів. Будувати інститути – це означає призначати не своїх людей, не хороших людей, а людей з програмами і планами дій. Бажано, щоб ці плани дій публікувались, і кожного з призначених можна було оцінити через рік, відповідно до його ж плану дій.
- Конкуренція інформації. Одне з найважливіших правил політичного лідера: отримувати інформацію з кількох джерел. Інформація має конкурувати. Коли в Кабміні знають, що Офіс подасть іншу інформацію, а в СБУ знають, що в них ще інша інформація – це означає, що хтось точно вас обманює. Не можна довіряти нікому на слово. Я думав, що Богдан мав стати цим уроком для вас.
- Стратегія проти "quick wins". Ідея швидких перемог, нав’язана вам в червні, групою некомпетентних "реформаторів" - програла. Ви маєте прийняти довгострокову стратегію. Це документ не про те, як все має бути, а впершу чергу про те, від чого не можна відступати. За прагненням швидких перемог ви загубили свої базові цілі. Стратегія – це те від чого не можна відступати. Довгострокова стратегія – упорядкує хаос, влаштований в державному управлінні гонитвою за швидкими перемогами, які виявились дешевим популізмом.
Наш народ ніколи ще не видавав такого кредиту довіри як вам. Нікому в українській історії не снилось мати об’єднаний більшістю народ з волею до змін. Але й платити за цей кредит доведеться найбільше.
Тому, вирок, який очікує на вас – це втрачений шанс. Ви ризикуєте стати найбільшим втраченим шансом в нашій історії.
І останнє. Президент, який багато брехав, програв вам вибори. Президент, який багато слухав Портнова, втік з країни. Президент, який у всьому покладався на своїх "любих друзів", закінчив з 5,45% підтримки. Як закінчите своє президентство ви?
Думай-те!"- написав Андрусів.
Ибо мы их сами выбираем или не выбираем
Шоумен та актор Володимир Зеленський увірвався в українську політику вночі 31 грудня 2018-го, коли канал 1+1 олігарха Ігоря Коломойського замість новорічного привітання Петра Порошенка випустив в ефір його обіцянку піти у президенти. Виконавець головної ролі у популярному серіалі Слуга народу Зеленський одразу завоював прихильність виборців - бо асоціювався зі своїм персонажем - чесним та бідним вчителем Голобородьком, який випадково став президентом та подолав корупцію.
Але от справжній Володимир Зеленський виявився дуже далеким від персонажу з серіалу. Принаймні щодо статків. Нинішній президент - доларовий мільйонер. Це звичайно, не злочин. Чого не скажеш про ухилення від сплати податків. Стаття 212 Кримінального кодексу України - до трьох років з конфіскацією майна.
Для початку займемося арифметикою. Рахувати булемо разом з фінансисткою та громадською діячкою Наталією Лютіковою. Заодно перевіримо наскільки сам Володимир Зеленський знає математику.
Насамперед відкриємо декларацію президента за 2018 рік.
В ній президент вказав будинок під Києвом, кілька квартир в столиці, квартиру дружини в Ялті на майже 130 кв.м. та низку нерухомості за кордоном.
Також Зеленські з 2014 року орендують квартиру у Великій Британії площею 91 кв.м, вартість якої становить 42 млн грн.
Крім того подружжя вказало серед об'єктів незавершеного будівництва п'ять готельних номерів у Грузії загальною площею 218 кв.м., які записані на компанію Film Heritage inc (зареєстрована в офшорній території Белізу).
Зеленським належать дві квартири у Києві площею майже 284 та 131 кв.м. Ще двома квартирами (254 та 198 кв.м.) кандидат у президенти співволодіє з давніми бізнес-партнерами Сергієм та Борисом Шефірами, а одна квартира в 269 кв.м записана на кіпрську компанію Aldorante Limited, бенефіціарами якої вказали себе Зеленські. І ледь не забули - італійський маєток на узбережжі Тірренського моря вартістю 3,8 мільйони євро. А знаєте чому ледь не забути? Тому що Володимир Зеленський сам ледь не забув його вписати у декларацію.
Зверніть увагу - цікавий факт - виявляється, що найбільша сума покупок і накопичень подружжя Зеленських здійснили у період з 2014 по 2018 роки. Ого, нічогенька сума виходить!
Виявляється, Володимир Зеленський володіє активами на загальну сумублизько 16,2 мільйонів доларів США. Йдемо далі. Він разом з дружиною має також борг. Близько 2,1 мільйони євро.
Більше дивіться у програмі "Прямий доказ": https://prm.ua/ofshorniy-prezident-yak-*********-podatki-volodimir-zelenskiy-v-programi-pryamiy-dokaz/
Volodymyr Omelyan
7 ч.
«Ми готуємо програму з допомоги бізнесу» - вже другий місяць.
«Все буде добре» - вже рік.
«Головне - вижити» - на жаль, виживуть не всі.
Люди вмирають не лише від куль ворога чи підступної хвороби, від якої ще немає вакцин і статистика смертності від якої суттєво занижена, бо немає достатньо тестів.
Люди вмирають, бо влада Зеленського досі, на другий місяць карантину не здатна розробити жодного дієвого заходу, як допомогти малому і середньому бізнесу.
Безконечні дискусії і відеоролики не можуть нагодувати мільйони людей.
Відеороликами президента не оплатиш оренду, не виплатиш зарплату, за них не купиш ліки чи харчі.
Коли президент наголошував, що головне вижити, він забув доповнити: виживання - справа рук кожного персонально, керівництво держави здатне лише на «концептуальні поради».
І так, за таку бездіяльність неодмінно наступає відповідальність: спершу моральна, далі - перед людьми.
І ні, це не «впадкова єдина» історія однієї сім'ї.
Таких історій (як на скріні нижче зассиллю) вже дуже багато, а буде - в рази більше
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157579469398439&set=a.10150803266088439&type=3
За рік на посаді президент України Володимир Зеленський не змінив нічого з того, в чому звинуватив Петра Порошенка у "стадіонних дебатах", зазначається в матеріалі "Комітету виборців України", опублікованого до року правління Володимира Зеленського
"За майже рік роботи Зеленський не виконав ключові обіцянки, озвучені ним під час дебатів на Олімпійському. При цьому багато з тих речей, в яких Зеленський звинувачував Порошенка, зараз можна застосувати і щодо чинного президента: чому не зупинена війна, чому Україна бідна держава, чому корупціонери не у в'язницях, чому крадуть в оточенні Президента, чому на державних посадах родичі і друзі, чому влада переслідує патріотів і волонтерів", - прокоментував голова КВУ Олексій Кошель. ТОП-10 "стадіонних заяв" Зеленського:
1. Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
Упродовж року у Володимира Зеленського неодноразово виникали публічні конфлікти із добровольцями та учасниками війни на Донбасі. Найрезонанснішими з них стали конфлікти щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, коли ув'язнили сержанта ССО Андрія Антоненка, дитячого хірурга Юляю кузьменко та присудили домашній арешт на час розслідування військовій медсестрі Яні Дугарь; проведення акцій протесту "Ні капітуляції"; оголошення підозри Тетяні Чорновол. Низка волонтерських організацій звинуватили Президента в спробі дискредитувати волонтерський рух та учасників війни.
2. Як так вийшло, що Україна майже найбідніша країна за найбагатшого президента за всю історію?
За час роботи Зеленського базові економічні показники не покращилися, а деякі з них погіршилися. За підсумками 2019 р. промислове виробництво скоротилося на 0,5% (у 2018 р. зросло на 3%). Торговельне сальдо залишилося від'ємним - 9,3 млрд. дол у січні-листопаді 2019. Сільське господарство за рік зросло на 1,1% (у 2018 р. - на 8,1%), будівництво - на 20% (у 2018 р. - зростання на 8,5%).
3. Медицина. Що стосується реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін на ліки немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафіг реформа?
За даними опитування КМІСу (27-30 березня 2020 р.) 70% респондентів вважають, що влада не є успішною в питанні забезпечення доступності медичних послуг для громадян. За даними Фонду Демініціатив та Центру Разумкова (6-11 грудня 2019 р.) лише 9% громадян вважають, що нова влада почала успішно здійснювати реформу охорони здоров'я. При цьому, починаючи з серпня 2019 року, коли було сформовано уряд О. Гончарука, в Україні змінилося три міністри охорони здоров'я.
4. З приводу доріг - мені нема що сказати, бо немає доріг.
У сфері будівництва доріг нова влада продовжила використовувати інструменти, запроваджені міністром інфраструктури Володимиром Омеляном. Зокрема, було збережено фінансування Дорожнього Фонду, який діє з 2018 року. У 2020 році розмір Фонду склав 69 млрд. грн. Також з 1 березня в Україні стартувала програма "Велике будівництво", що передбачає капітальний ремонт та спорудження доріг по всій країні. Однак якісно оцінити результати цієї програми наразі неможливо.
5. Наші принципи: зняття недоторканності з депутатів.
3 вересня 2019 р. народні депутати прийняли закон №27-IX про зняття депутатської недоторканності. Однак процедура притягнення депутатів до відповідальності залишається надмірною ускладненою і відрізняється від процедури для звичайних громадян. Зокрема, відкрити провадження проти народного депутата може лише генеральний прокурор і саме з ним буде потрібно погоджувати більшість дій слідчих.
6. Закон про імпічмент. Закон про відкликання депутата.
10 вересня 2019 р. було прийнято закон №39-ІХ, який регулює процедуру імпічменту Президента. Закону про відкликання депутата прийнято не було.
Відзначимо, що процедура імпічменту в Україні - єдиний закон, що вимагає не конституційної більшості, а трьох четвертей голосів народних обранців.
7. Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
21 травня В. Зеленський призначив головою Адміністрації Президента Богдана, який раніше працював на посаді уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді Азарова, а, отже, потрапляв під дію закону про очищення влади. Інший приклад - Тігіпко, який також працював в уряді М. Азарова, і з яким влада вела перемовини про можливе призначення у владні структури. Це ж стосується і переговорів із Хорошковським, який був головою СБУ за часів президента Януковича. Факт перемовин підтвердив попередній прем'єр-міністр України Гончарук.
8. Чому всі ваші люди мають обидві руки?
В. Зеленському не вдалося уникнути корупційних скандалів, пов'язаних із його оточенням. Так, народний депутат від "Слуги Народу" Гео Лерос опублікував відео та передав інші матеріали в НАБУ, в яких звинуватив голову Офісу Президента Єрмака та його брата в корупції і торгівлі державними посадами. Попри значний суспільний резонанс, Зеленський публічно не відреагував на цю справу. Правоохоронці зареєстрували відповідні провадження.
9. З приводу пана Коломойського, я вам одразу скажу, всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати.
У перший рік президента Зеленського гучних корупційних посадок не відбулося. Новій владі не вдалося довести причетність топ чиновників до корупційних дій. Відсутність прогресу в цих питаннях стала однією з причин відставки Генпрокурора Рябошапки. Щодо Гладковського, то в жовтні 2019 р. його було затримано і повідомлено підозру в зловживанні службовим становищем. Суд заарештував чиновника, однак після сплати судової застави О. Гладковський вийшов з-під арешту.
10. З приводу війни: ми зробимо все, щоб її закінчити… І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили.
Питання закінчення війни стало одним з пріоритетів роботи В. Зеленського. У грудні 2019 р. в Парижі відбулася зустріч Нормандської четвірки, на окремих ділянках було розведено війська (в районі Золотого), проведено кілька обмінів полоненими. Однак бойові дії тривають: лише з початку 2020 р. у результаті обстрілів загинуло 45 військових. При цьому лише 12% громадян вважають успішними дії влади в питанні вирішення конфлікту на Донбасі (опитування КМІС, 27-30 березня 2020 р.).
http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:zaiavy-i-realnist-kvu-proanalizuvav-vykonannia-stadionnykh-obitsianok-v-zelenskoho?fbclid=IwAR3KzEBuC5alXGge6Dw9CkcBkINsmsyJfLjOJ-9K4v0Yb4l4cpXk6FfwEEw
А сейчас что ты несешь - "Когда я впервые побывал в Квартале, один из ваших друзей, рассказал мне "секрет успеха Зеленского". Он сказал, понимаешь, Вова никогда не играет по правилам других.Источник: https://censor.net.ua/n3190375 - правильно, он играет уем на рояле!
-"Вместо профессионалов и государственников вы назначаете друзей, знакомых и ... это полный шок, людей из окружения Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3190375 - а на это можно сказать одно - ты, Андрусив, не излечимый идиот
"До початку істерії навколо коронавірусу ми бачили кількість вбитих і поранених в зоні проведення бойових дій, яка була вищою у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Тому говорити, що Зеленський щось зробив у цьому напрямку...Можна сказати одним реченням: стало гірше. Деморалізація особового складу під час війни...можливо, колись в юриспруденції цьому буде дана оцінка. Тому що питання відведення військ, у багатьох місцях одностороннього відведення, на власній землі - це є відступ. Це демотивує особовий склад ЗСУ. Я вважаю це ганебним вчинком з боку президента.
Я вже не буду загострювати увагу на тому, що він (президент Зеленський - ред.) привітав Путіна з Новим роком, але не привітав Збройні сили. Або коли на День Незалежності у нас був марш ветеранів і учасників війни, а команда президента робила хайп з Бадоєвим у білому. Білий колір - це прапор капітуляції. Як бачимо, дуже багато провалів", - сказав ветеран АТО.
https://prm.ua/za-rik-svogo-prezidentstva-zelenskiy-silno-demoralizuvav-armiyu-veteran-ato/
"Про справи Майдану. Побачте вже, будь ласка, більш-менш цілісну картину. Насправді це є абсолютно цілеспрямована кампанія з того, щоб розвалити і знищити всі справи. Дивіться, займався департамент Горбатюка всі роки. Я знаю, що до нього багато претензій з точки зору темпів, якими це рухалося. Це правда… Але, повірте, там є маса справ або повністю розслідуваних, або майже розслідуваних. Те, що на даний момент не дає можливості притягнути до відповідальності - це те, що ці люди не знаходяться в Україні, а норма про заочне притягнення до відповідальності, про заочне засудження на даний момент не діє. І тут потрібно втрутитись парламенту, який не продовжив дію цієї норми. Там було би дуже багато дуже серйозних справ", - зазначив він.
Волох нагадав, що вже одразу після очолення Генпрокуратури Русланом Рябошапкою у відомстві було знищено департамент зі справ Майдану.
"Послухайте, це десятки або сотні тисяч томів справ! Хто буде їх читати! Це надзвичайний обсяг роботи, який нікому виконувати. Вони роблять це спеціально. Так, завершилися функції слідства в прокуратурі. Окей, цих всіх людей можна було зробити процесуальними керівниками, і вони би керували ким завгодно, і вони би довели ці справи до суду.
Вони знищили це спеціально, Горбатюка прибрали спеціально. Це абсолютно чітка лінія на те, щоб ніколи ці справи не були…" - нарікає блогер. За його словами, за цим стоїть персонально Володимир Зеленський.
"Персонально, як на мене, я би вважав, що це президент Зеленський і його команда. Поки що ми бачимо конкретних людей - Бабікова, який стоїть на чолі цієї вертикалі, яка цим керує", - підкреслив Волох.
https://prm.ua/na-choli-kampaniyi-zi-znishhennya-sprav-maydanu-stoyit-osobisto-volodimir-zelenskiy-voloh/