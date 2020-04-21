 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському районі. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +3

- Дарницький - +3

- Деснянський - +6

- Дніпровський - +12

- Оболонський - +5

- Печерський - +3

- Подільський - +2

- Святошинський - +4

- Солом'янський - +3

- Шевченківський - +1

Також дивіться: За добу в Києві виявлено 42 нові випадки COVID-19, 2 людини померли, всього 892 хворих, - Кличко. ВIДЕО

Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 246. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 88 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 137, в Шевченківському - 80, Голосіївському - 72, Оболонському - 49, Подільському - 37, Дніпровському - 73, Деснянському - 66, Святошинському - 44.