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 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дніпровському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +3

- Дарницький - +3

- Деснянський - +6

- Дніпровський - +12

- Оболонський - +5

- Печерський - +3

- Подільський - +2

- Святошинський - +4

- Солом'янський - +3

- Шевченківський - +1

Також дивіться: За добу в Києві виявлено 42 нові випадки COVID-19, 2 людини померли, всього 892 хворих, - Кличко. ВIДЕО

Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 246. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 88 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 137, в Шевченківському - 80, Голосіївському - 72, Оболонському - 49, Подільському - 37, Дніпровському - 73, Деснянському - 66, Святошинському - 44.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському районі 01

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському районі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190373
 
 
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Как можно народу впаривать какие-то сногсшибательные данные по заболеваемости и смертям от вируса COVID-19, если в стране диагностика по нему в зачаточном состоянии, экспресс-анализы возможны только в единичных условиях и те затягиваются во времени? Поэтому в ранг основного симптома почему-то поставлена температура человека, которая может колебаться по разным причинам и также в зависимости от его психилогического и физически напряженного состояния человека. А на въезде в Киев температуру меряют приборами, которые могут показать и 37 и 34,2 (журналисты зафиксировали) и этого человека быстро попустили(?). При 34.2 человек просто не сможет ходить!? Многие вернувшиеся из-за бугра по воле властей не прошли входной контроль и разбрелись по весям. Предоставляемая статистика скорее всего подгоняется в чьих- интересах. Не мало же деловаров, которые наживаются, как на войне, так и на эпидемии и заинтересованы в ее нагнетании и продлении. Как вообще можно утвердительно говорить о болезни, природа которой не известна как по происхождению, так и по действию? В Испании, например, сегодня все случаи смерти сегодня списывают на короновирус, поэтому она оказалась в лидерах по эпидемии. Во Франции есть госпитали, о которых в СМИ пишут, что они полностью загружены, а фактически ( показывают видео!) в них ни одного больного и не было и они стоят пустыми. А насколько правильная статистика в Украине?
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Статистика подтасована и заведомо неправильна, иначе приводились бы исходные данные. Но в них квалифицированному человеку легко обнаружить подтасовку и фальсификацию, этого не скроешь. Других причин для сокрытия исходных данных я не вижу. Нам впаривают политически мотивированную фальшивку.
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