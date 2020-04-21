 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському районі. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський - +3
- Дарницький - +3
- Деснянський - +6
- Дніпровський - +12
- Оболонський - +5
- Печерський - +3
- Подільський - +2
- Святошинський - +4
- Солом'янський - +3
- Шевченківський - +1
Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 246. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 88 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 137, в Шевченківському - 80, Голосіївському - 72, Оболонському - 49, Подільському - 37, Дніпровському - 73, Деснянському - 66, Святошинському - 44.